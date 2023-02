Σεισμός στην Τουρκία: Ολεθρος και καταστροφή μέσα από δέκα βίντεο

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο από το καταστροφικό χτύπημα των 7,8 Ρίχτερ στη νοτιοανατολική Τουρκία και τη Συρία. Στα πλάνα που κάνουν εδώ και ώρες τον γύρο του Διαδικτύου, πολυώροφα κτίρια καταρρέουν τραυματισμένα από τον σεισμό που παρέσυρε στον θάνατο εκατοντάδες ανθρώπους, ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν ισοπεδωθεί και ό,τι έχει απομείνει, παραπέμπει σε εικόνα βομβαρδισμένου τοπίου.

Οι νεκροί εκατοντάδες, οι τραυματίες χιλιάδες, οι άστεγοι εκατομμύρια και ήδη εκφράζονται φόβοι ότι πρόκειται για έναν από τους φονικότερους σεισμούς στην Τουρκία και όχι μόνο.

Το έργο σωστικών συνεργείων δυσχεραίνουν οι κάκιστες καιρικές συνθήκες, με την τουρκική κυβέρνηση να απευθύνει διά του υπουργού Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού έκκληση για διεθνή βοήθεια.

Η Ελλάδα συνδράμει με επίλεκτη ομάδα της ΕΜΑΚ. Οπως έγινε γνωστό, μεταγωγικό αεροσκάφος C-130H της Πολεμικής Αεροπορίας αναχώρησε από την Αεροπορική Βάση Αράξου με κατεύθυνση την Αεροπορική Βάση Ελευσίνας όπου θα παραλάβει το κλιμάκιο της ΕΜΑΚ και αμέσως μετά θα απογειωθεί με προορισμό την Τουρκία.

Footage reportedly out of southern Turkey following massive earthquake pic.twitter.com/aEEA9DN6hE — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) February 6, 2023

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News