Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για τη συντριβή του ρωσικού μεταγωγικού

Ανασύρθηκαν και τα δύο μαύρα κουτιά του μεταγωγικού αεροσκάφους της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας που συνετρίβη την Τετάρτη, στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας σε απόσταση 45 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Αυτό μετέδωσε την Πέμπτη το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, την ώρα που Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για την πτώση του αεροσκάφους.

Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι κατέρριψε το αεροσκάφος, το οποίο επίσης σύμφωνα με την ίδια, μετέφερε 65 ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου που επρόκειτο να ανταλλαχθούν με ρώσους αιχμαλώτους.

Η Ουκρανία δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως υποστηρίζει η Μόσχα, ούτε ότι ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου επέβαιναν σε αυτό.

Seventh: Here is more footage from the crash site. No bodies. I have unfortunately seen footage of when russia shot down the Dutch MH17, and there were bodies everywhere pic.twitter.com/QjmKFnqpN8

— Sofia Ukraini (@SlavaUk30722777) January 24, 2024