Ρωσία: Η αλήθεια για τον πόλεμο γυμνή σε… πορνογραφικά σάιτ

Περί τις έξι εβδομάδες μετά την αποφράδα μέρα που οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Ουκρανία, η Αναστασίγια Μπαϊντατσένκο απηύθυνε μια έκκληση, έχοντας ανάγκη από χρήματα, όχι, όμως, για όπλα ή είδη πρώτης ανάγκης για τους αμάχους της Ουκρανίας, αλλά για διαφημίσεις.

Ως διευθύνουσα σύμβουλος μιας ουκρανικής εταιρείας ψηφιακού μάρκετινγκ αντιλήφθηκε αμέσως ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επρόκειτο να μετατρέψει και το ρωσικό Διαδίκτυο σε «φρούριο», γράφει σε άρθρο της στον Guardian η Τζεμάιμα Στάινφελντ, διευθύντρια του Index of Chensorship, μιας MKO που δίνει φωνή στους λογοκριμένους όλου του κόσμου. Οπότε η σαραντάχρονη Ουκρανέζα κατάστρωσε ένα σχέδιο αντιπερισπασμού, το απλούστερο δυνατό: άρχισε να αγοράζει διαφημιστικό χρόνο σε διάφορους ρωσικούς και λευκορωσικούς ιστοτόπους με σκοπό να τους μετατρέψει σε συνδέσμους ειδήσεων, ανεξάρτητων και αντικειμενικών, όσον αφορά τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της πατρίδας της. Κάποιες από τις διαφημίσεις ήταν ξεκάθαρες, κάποιες άλλες, όμως, ήταν «σκανδαλιστικές», εν δυνάμει παραπλανητικές, οπότε, στα μάτια των λογοκριτών του Κρεμλίνου.

«Αρχικά η Αναστασίγια Μπαϊντατσένκο στόχευσε τους συνήθεις ύποπτους – την Google, το YouTube, το Facebook και άλλους ιστοτόπους με υψηλή επισκεψιμότητα», εξηγεί η βρετανίδα ακτιβίστρια. Αλλά, μέρα με τη μέρα, η αποστολή της γινόταν πιο δύσκολη. Η θέσπιση, έπειτα από σχετική εντολή του Κρεμλίνου, του νόμου περί «ψευδών ειδήσεων», κατέστησε το ρωσικό Διαδίκτυο της χώρας «ακόμη πιο σκοτεινό», γεγονός που ανάγκασε την ουκρανή μάνατζερ να εισέλθει και αυτή στη σκοτεινή πλευρά του κυβερνοχώρου, «στον κόσμο του διαδικτυακού τζόγου και της πορνογραφίας», το φανατικό κοινό των οποίων είναι τεράστιο ενώ σε καμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζεται από ηθικούς ενδοιασμούς.

«Εάν αποτύχαινε με όλους τους άλλους τρόπους, θα προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τον Πούτιν μέσω της πορνογραφίας». Σύντομα, ωστόσο, η Μπαϊντατσένκο αντιλήφθηκε πως δεν ήταν μόνη της, πως ανήκε σε ένα αναπάντεχα μεγάλο δίκτυο, μέσω του οποίου άρχισε να ρέει χρήμα, με τις διαφημίσεις των ακτιβιστών να «πλήττουν» εκατομμύρια ρώσους χρήστες του Διαδικτύου. «Η πληροφοριακή αντίσταση έχει αποτέλεσμα», λέει η ίδια, υποστηρίζοντας, μάλιστα, πως η εναντίωση πολλών ρωσίδων μητέρων στον πόλεμο του Πούτιν εν μέρει οφείλεται και στη δική της εκστρατεία πληροφόρησης διά του τζόγου και της πορνογραφίας.

Επειτα από περισσότερους από τέσσερις μήνες πολέμου, οι άνθρωποι αλλά και οι οργανισμοί που ακολουθούν το παράδειγμα της Μπαϊντατσένκο, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν τα «ψηφιακά κενά» της Ρωσίας είναι πάμπολλοι. «Μόνον τον περασμένο μήνα χάκερ μετέτρεψαν την εφαρμογή του ειδησεογραφικού ραδιοφωνικού σταθμού Kommersant FM σε τζουκ μποξ ουκρανικών ύμνων και απηύθυναν έκκληση για τερματισμό του πολέμου στο smotrim.ru, τον κύριο ιστότοπο για πρόσβαση σε κρατικά τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς», αναφέρει ενδεικτικά η Τζεμάιμα Στάινφελντ.

Ο Ρομπ Μπλάκι είναι ένας από τους συντονιστές της «Ελεύθερης Ρωσίας», μιας εκστρατείας ανεξάρτητης και αντικειμενικής πληροφόρησης των ρώσων πολιτών, μέσω διαφημίσεων στο Διαδίκτυο, για τον πόλεμο. Ο οποίος πόλεμος για τος Ουκρανούς μαίνεται όχι από τον περασμένο Φεβρουάριο αλλά από το 2014 και την υβριδική ρωσική εισβολή στο Ντονμπάς και την προσάρτηση της Κριμαίας. Χαριτολογώντας δήλωσε στον Guardian πως από τη σκοπιά του ρώσου προέδρου η όλη τους προσπάθεια αποτελεί μια «εγκληματική επιχείρηση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας».

