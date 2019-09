Πώς ο Τραμπ πίεσε την Ουκρανία για να βρει σκάνδαλα του Τζο Μπάιντεν

Μια υπόγεια προσπάθεια του προέδρου Τραμπ να βρει πληροφορίες ώστε να υπονομεύσει έναν από τους πιο ισχυρούς αντιπάλους του για το 2020, τον Τζο Μπάιντεν, αποκαλύφθηκε μετά από ένα γαϊτακάκι ενημερώσεων μεταξύ μελών των μυστικών υπηρεσιών και του Κογκρέσου.

Ο Ρούντι Τζουλιάνι, στενός συνεργάτης και φίλος του προέδρου, παραδέχτηκε ότι ζήτησε από ουκρανούς αξιωματούχους να βρουν πληροφορίες για τον Μπάιντεν – φυσικά πληροφορίες που θα πλήξουν την εικόνα του πρώην αντιπροέδρου και υποψήφιου για το χρίσμα των Δημοκρατικών.

Εντυπωσιακή είναι η άμεση και μάλλον κυνική παραδοχή του Τζουλιάνι. «Ζητήσατε από την Ουκρανία να ψάξει τον Τζό Μπάιντεν;» ρωτήθηκε την Πέμπτη από δημοσιογράφο του CNN. Και απάντησε ευθέως: «Φυσικά και το έκανα».

Παράλληλα, όπως γράφει το Politico, οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων ερευνούν τις καταγγελίες ότι ο Τζουλιάνι (και βέβαια ο Τραμπ) πιέζουν τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι να ανοίξει μια υπόθεση που αφορά τον γιο του Μπάιντεν.

«Εμαθα για αυτή την εκπληκτική υπόθεση ότι ο Τζο Μπάιντεν είχε δωροδοκήσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας για να αποπέμψει τον εισαγγελέα που ερευνούσε τον γιο του», είπε ο Τζουλιάνι στο CNN που επέρριψε ευθύνες στα ΜΜΕ γιατί θάβουν το θέμα εδώ και μήνες.

Σύμφωνα με την Washington Post, που αποκάλυψε την υπόθεση, στα τέλη Ιουλίου έγινε μια συνομιλία μεταξύ του Τραμπ και κάποιου μη κατονομαζόμενου ξένου ηγέτη –μάθαμε πλέον ότι είναι ο Ζελένσκι.

Στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών κατέθεσε λίγο αργότερα, στις 12 Αυγούστου, αίτημα προστασίας που αφορούσε τον Τραμπ. Αυτό κινητοποίησε τον γενικό επιθεωρητή των υπηρεσιών πληροφοριών Μάικλ Ατκινσον, σύμφωνα με τις διαδικασίες για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers). Πρόκειται για πρωτοφανή κίνηση, γράφει ο Monde.

Στη διαδικασία παρενέβη ο προσωρινός διευθυντής των υπηρεσιών πληροφοριών Τζόζεφ Μαγκουάιρ για να μην φτάσει το θέμα στο Κογκρέσο και να κατευθυνθεί αντίθετα στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Παρά ταύτα, ο Ατκινσον ενημέρωσε τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής του Κογκρέσου.

Η ακριβής φύση του αιτήματος του πληροφοριοδότη παραμένει ασαφής – ούτε τα μέλη του Κογκρέσου δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες. Οι Δημοκρατικοί πιθανολογούν ότι όλα γίνονται για να προστατεύσουν τον πρόεδρο ή ανώτατους αξιωματούχους από κάτι επιλήψιμο.

Υποπτες, λόγω χρονικής μετά το τηλεφώνημα με τον Ζελένσκι, ήταν μια συνάντηση του Τζουλιάνι με άνθρωπο του ουκρανού προέδρου στην Ισπανία, αλλά και ένα μίνι-πακέτο στρατιωτικής ενίσχυσης ύψους 250 εκατ. προς την Ουκρανία.

….Knowing all of this, is anybody dumb enough to believe that I would say something inappropriate with a foreign leader while on such a potentially “heavily populated” call. I would only do what is right anyway, and only do good for the USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2019