«Φιέστα» Πούτιν για τις προσαρτήσεις: Δεν έχουμε βλέψεις για αναβίωση της ΕΣΣΔ

Την προσάρτηση -με τα δημοψηφίσματα-παρωδία των προηγούμενων ημέρων υπό την απειλή των όπλων- τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια) ανακοίνωσε και επισήμως ο ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, υπογράφοντας τα σχετικά διατάγματα και εν μέσω της ουκρανικής αντεπίθεσης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, κάλεσε το Κίεβο να εγκαταλείψει τη μάχη και να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή να συνθηκολογήσει στη βάση των τετελεσμένων που ίδιος επιδιώκει να δημιουργήσει.

Κατά τα άλλα, ο ρώσος πρόεδρος μίλησε για «επιθυμία των πολιτών» στη βάση των ψευδοδημοψηφισμάτων τα οποία έχει καταδικάσει ο ΟΗΕ και το σύνολο της διεθνούς κοινότητας (εδώ η αντίδραση της ΕΕ και της Αθήνας), επανέλαβε ότι η Ρωσία θα υπερασπιστεί (sic) τα νέα της εδάφη με όλα τα μέσα που διαθέτει (σ.σ. συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού της οπλοστασίου) και ταυτόχρονα αρνήθηκε ότι είναι στις βλέψεις του η αναβίωση της Σοβιετικής Ενωσης.

🔴LIVE: "People have made their choice at referendums in Ukraine's territories," says Vladimir Putin. https://t.co/6g1s1o5mJB

Από την προεδρική ομιλία δεν θα μπορούσε να λείψει η επίθεση στην «κακή» Δύση που «θέλει να καταστρέψει τη Ρωσία», σε μία ακόμη απόπειρα του Πούτιν να ερεθίσει των πατριωτικό συναίσθημα των Ρώσων που συνεχίζουν να φεύγουν κατά χιλιάδες για να αποφύγουν την επιστράτευση (και τα μέτωπα της Ουκρανίας).

« Οι πολίτες στις περιοχές της Ουκρανίας έκαναν τις επιλογές τους, υπογράψαμε την προσάρτησή τους και ελπίζουμε το κοινοβούλιο να την κάνει αποδεκτή. Εξάλλου, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, προβλέπεται στον χάρτη του ΟΗΕ», είπε θέλοντας να προσδώσει νομιμοφανές περίβλημα στην παράνομη εισβολή και προσάρτηση των εδαφών της Ουκρανίας .

«Εδώ -υπογράμμισε- μάχονταν οι προπαππούδες μας. Ολοι εκείνοι που θέλουν να έχουν το δικαίωμα να ζήσουν, είναι θύματα των απάνθρωπων ενεργειών του καθεστώτος του Κιέβου. Θα φτιάξουμε τις υποδομές και θα αυξήσουμε την ασφάλεια, ώστε να αισθανθούν οι πολίτες την πλήρη υποστήριξη της μητέρας Ρωσίας. Δεν θα τους προδώσουμε ποτέ, θα γίνουν ρώσοι πολίτες».

🔴LIVE: "This is a message for Kyiv and the West and for the people living in Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia – they are our citizens forever," says Vladimir #Putin as he declares Russia annexes nearly 20% of #Ukraine . https://t.co/6g1s1o5mJB

«Η απόφαση του 1991 (της διάλυσης της Σοβιετικής Ενωσης στις 26 Δεκεμβρίου 1991 – αποτέλεσμα της διακήρυξης 142-Н του Ανωτάτου Σοβιέτ) δεν βασίστηκε στην επιθυμία των πολιτών», θέλησε να επισημάνει, ωστόσο όπως υποστήριξε, «η Ρωσία δεν έχει βλέψεις για την αναβίωση της ΕΣΣΔ».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάλεσε εξάλλου τους Ουκρανούς να σταματήσουν τις «εχθροπραξίες» και να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Είμαστε -είπε- έτοιμοι για συζητήσεις με την Ουκρανία. Καλούμε το καθεστώς του Κιέβου να σταματήσει αμέσως όλες τις εχθροπραξίες, τον πόλεμο που εξαπέλυσε το 2014 και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το Κίεβο πρέπει να σεβαστεί την επιλογή των πολιτών σε Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για την ειρήνη».

Στα αξιοσημείωτα το γεγονός ότι το κάλεσμα αυτό συμπίπτει χρονικά με την ανησυχία που εξέφρασε ο ίδιος ο επικεφαλής των αυτονομιστών στο Ντονέτσκ, Πουσίλιν, (διοικητής της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ) για τις εξελίξεις στο μέτωπο των μαχών.

Σύμφωνα με τον Πουσίλιν, το ρωσικό προπύργιο του Λιμάν (χάρτης κάτω) είναι πλέον περικυκλωμένο από τις ουκρανικές δυνάμεις. «Τα αγόρια μας πολεμούν, ανασυντάσσουμε τις εφεδρείες, πρέπει να κρατήσουμε, αλλά ο εχθρός χρησιμοποιεί σημαντικές δυνάμεις […] πρόκειται για ένα πολύ δυσάρεστο νέο, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε την κατάσταση με νηφαλιότητα και να πάρουμε μαθήματα από τα λάθη μας», ανέφερε, αποτυπώνοντας έτσι την πίεση που δέχονται οι ρωσικές δυνάμεις στο πεδίο.

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο πρόεδρος Πούτιν εξαπέλυσε μία ακόμη επίθεση στην «κακή Δύση που επιθυμεί την καταστροφή της Ρωσίας και τη διάλυση του πολιτισμού της», λέγοντας:

«Η Δύση ψάχνει μια νέα ευκαιρία για να αποδυναμώσει και να καταστρέψει τη Ρωσία. Υπάρχει όμως μια τόσο σπουδαία χώρα και αυτό δεν το υπολογίζουν. Η Δύση θέλει να κάνει τη Ρωσία μία αποικία, αλλά εμείς θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας. Είναι σημαντικό για τη Δύση οι χώρες να παραδώσουν την κυριαρχία τους για χάρη των ΗΠΑ. Οι υποσχέσεις τους για μη επέκταση του ΝΑΤΟ ήταν ένα ψέμα. Κάνουν υβριδικό πόλεμο εναντίον μας, θέλουν να διαλύσουν τον πολιτισμό μας».

Κατηγόρησε, τέλος, ευθέως τις ΗΠΑ ότι είναι αυτές που κρύβονται πίσω από τη δολιοφθορά στον Nord Stream.

🔴LIVE: #Putin has blamed the #US for the attacks on the pipelines in the Baltic Sea.

"It's an international infrastructure… We know who benefits from the crime, the US!" says Putin. pic.twitter.com/8r7QTjzm6m

— FRANCE 24 English (@France24_en) September 30, 2022