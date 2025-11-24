(Και) ο Κασσελάκης κατά του Τσίπρα: «Είναι ομοφοβικός» – «Χειρότερα τα αγγλικά της Μπέττυς»

Δεν λένε να κοπάσουν οι αντιδράσεις για τα όσα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη» με τους θιγόμενους, τον έναν μετά τον άλλον, να βγαίνουν και να διαψεύδουν τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού (δείτε χαρακτηριστικά εδώ και εδώ).

Τελευταίο παράδειγμα ο διάδοχος του κ. Τσίπρα στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης. Να σημειωθεί ότι, μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του χαρακτηρίζει τον Στέφανο Κασσελάκη ως «τιμωρό με αγγελικό πρόσωπο».

Στην απάντησή του, λοιπόν, μέσω Instagram και φορώντας ένα μπλουζάκι με την επιγραφή «Equality» («Ισότητα»), ο κ. Κασσελάκης εκτιμά ότι η «Ιθάκη» θα γίνει «Τιτανικός» για το rebranding του πρώην πρωθυπουργού. Χαρακτηρίζει μάλιστα το βιβλίο ως «αυτοαναφορικό πόνημα-πλυντήριο».

Κατηγορεί επίσης τον κ. Τσίπρα ότι επιχείρησε να τον «ρίξει», δύο φορές, όταν αυτός ήταν εκλεγμένος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. -και τη δεύτερη, «στο μπουζουξίδικο», όπως λέει χαρακτηριστικά, τα κατάφερε.

Το ακόμα πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι τον κατηγορεί για «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού». Εξηγεί, επίσης, τι πραγματικά ειπώθηκε ανάμεσα στην Μπέττυ Μπαζιάνα και τον Τάιλερ Μακμπέθ. «Ο Αλέξης υποστηρίζει ότι ο σύζυγός μου, Τάιλερ, ρώτησε τη σύζυγό του, Μπέττυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στο Μαξίμου».

«Προφανώς» συνεχίζει ο Στέφανος Κασσελάκης, «τα αγγλικά της Μπέττυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη, καθώς ο Τάιλερ την ρωτούσε πως ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά, όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν την απάντηση Κασσελάκη, ο Τάιλερ Μακμπέθ, μέσω Instagram, είχε απαντήσει στον πρώην πρωθυπουργό: «Με όλο το σεβασμό, ζητώ να μη χρησιμοποιηθεί το όνομά μου για οποιονδήποτε σκοπό μάρκετινγκ ή προώθησης σε σχέση με το βιβλίο σας. Με θερμούς χαιρετισμούς, Τάιλερ».

Δείτε το βίντεο:

View this post on Instagram A post shared by Stefanos Kasselakis (@skasselakis)

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News