Ο Πολάκης εκνευρίστηκε από την «Ιθάκη» του Τσίπρα: «Εκοιλοπόνιε το “βουνό” και λέει ψέματα»

«Εκοιλοπόνιε το “βουνό” και λέει ψέματα»…

Οπως ήταν επόμενο, ο Παύλος Πολάκης, βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση της Πρώτης Φοράς Αριστερά, αντέδρασε εντόνως στις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα προς το πρόσωπό του, στο βιβλίο του «Ιθάκη» που βγήκε από σήμερα στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Και αφού προέβη σε ένα πρώτο σύντομο σχόλιο για άμεση κατανάλωση από τους πιστούς ακολούθους του στο Facebook, παρέπεμψε σε πιο αναλυτική απάντηση στον (πρώην) «σύντροφο Αλέξη» τις επόμενες ημέρες.

«Εκοιλοπόνιε το “βουνο” και ….

»Λεει και ΨΕΜΜΑΤΑ ομως… πολλα… και ανακριβειες…

»ΚΡΙΜΑ … Προφανως θα απαντησω !

Κι εγω λεω ΜΟΝΟ αληθειες !» γράφει ο Παύλος Πολάκης στην πρώτη του αυτή ανάρτηση, που ήδη άρχισε να συγκεντρώνει σχόλια ενθάρρυνσης και επιδοκιμασίας από τους ακολούθους του.

Και στο πιο μακροσκελές υστερόγραφο της ανάρτησης (δείτε τη πιο πάνω), τονίζει «για την ταμπακιέρα» (της αθυροστομίας του που τον οδήγησε στη διαγραφή-παρωδία /θυμηθείτε εδώ και εδώ):

«Προφανώς και δεν παίρνω ούτε ΛΕΞΗ πίσω από την ουσία της ανάρτησης του Φλεβαρη του 23 που (και καλα) ήταν η αιτία της προσωρινής μου απομάκρυνσης από τα ψηφοδέλτια.

Το πόσο δίκιο είχα φάνηκε και την περίοδο 19-23 αλλα και μετά και μέχρι σήμερα… Από τους δημοσιογραφους, μέχρι τους δικαστές, μέχρι τον Πιτσιλή και τους τραπεζιτες!!», επιμένει στην προσφιλή του λογική των προγραφών και καταλήγει:

«Τέτοιο πρόγραμμα έπρεπε να εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνεύσει!».

Στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει ότι σκεφτόταν να διαγράψει τον «αψύ Σφακιανό» ήδη από όταν προέκυψε το θέμα των εμβολίων και όσων απίθανων έλεγε τότε ο Παύλος Πολάκης για τα «δοκιμασμένα εμβόλια» προς άγραν ψήφων:

«Αρκετοί είχαν εισηγηθεί τότε να τον διαγράψω. Η παρέκκλισή του από τη γραμμή μας για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα συνιστούσε όντως πολύ σοβαρό ατόπημα. Τελικώς, όμως, αν και ομολογώ ότι το σκέφτηκα πολύ, δεν αποφάσισα κάτι τέτοιο. Προσπάθησα να τον πείσω ότι, με υγειονομικούς όρους, η αμφισβήτηση των εμβολίων εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και, με πολιτικούς όρους, έκανε κακό στην κοινή μας προσπάθεια, προκαλούσε σκληρές επιθέσεις εναντίον μας, έθετε σε αμφισβήτηση την ειλικρίνεια της στάσης μας», εξηγεί –ορθότερα δικαιολογείται– ο πρώην πρωθυπουργός, ενώ όσον αφορά τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές του 2023, μιλά για «εκβιαστική απαίτηση» του βουλευτή Χανίων, αν και, όπως λέει, «στην πολιτική, όπως και στη ζωή, δύσκολα μπορεί κανείς να ξεφύγει από τον χαρακτήρα του»… (κάτι βέβαια που μπορεί να έχει εφαρμογή και σε επίπεδο αυτοκριτικής, αφού ισχύει για αμφότερους του πρώην συνοδοιπόρους στην Πρώτη Φορά Αριστερά).

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News