Μπισέ: Θα ήμουν πολύ δύσκολη ως σκηνοθέτης

Η Ζακλίν Μπισέ είχε «ανάμεικτα συναισθήματα» όταν της απονεμήθηκε η τιμητική διάκριση για το συνολικό της έργο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο για έναν απλό λόγο. «Δεν έχω ολοκληρώσει την καριέρα μου!» επισήμανε.

Παρ’ -όλα αυτά, δέχτηκε με χαρά την πρόσκληση από τους διοργανωτές του Φεστιβάλ του Τορίνο να υποστηρίξει τις ταινίες που την ενδιαφέρουν περισσότερο – πολλές μικρές ανεξάρτητες παραγωγές που δεν βρήκαν ποτέ διανομή στην Ιταλία, τόνισε σύμφωνα με το Variety.

«Μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστές, αλλά δείχνουν την τέχνη ενός ηθοποιού στα καλύτερά της», είπε η Μπισέ, σημειώνοντας ότι συχνά «κρίνεται, σε κάποιο βαθμό, από την προηγούμενη δουλειά της, και κινηματογραφικούς ρόλους που δεν ήταν σπουδαίοι».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Τορίνο η Αγγλίδα ηθοποιός εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να σκηνοθετήσει.

«Εχω εξαιρετική οπτική αίσθηση και είμαι πολύ αποτελεσματική, οπότε θα ήμουν μια φανταστική σκηνοθέτρια» εξήγησε. «Είμαι επίσης πολύ οργανωμένη, δεν μου αρέσει να λαμβάνω βοήθεια και προτιμώ να έχω το δικό μου βασίλειο αποκλειστικά για μένα. Οπότε είναι καλύτερα να το κάνω στο σπίτι, όχι σε πλατό. «Δεν θα συμπεριφερόμουν πολύ καλά» συνέχισε.

«Σίγουρα θα είχα προβλήματα με την προσωπική αλληλεπίδραση – να αγαπώ το λάθος άτομο, να θέλω να ευχαριστήσω ένα άτομο και όχι ένα άλλο. Μπορεί να γίνω τέρας. Έτσι περιορίζομαι στο να κάνω τη δουλειά μου ως ηθοποιός, να μένω μπροστά στην κάμερα» διευκρίνισε.

Αναφερόμενη στον Κέλι Μπλατζ, τoν συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Loren & Rose» του 2022 είπε: «Μου έδωσε τόση ζωή επειδή πραγματικά άκουγε, παραμένοντας υπομονετικός σε όλους τους μακροσκελείς μονολόγους και τις ατάκες μου. Αυτό είναι ένα πραγματικό δώρο, επειδή η υποκριτική έχει να κάνει με την ανταλλαγή. Αν δώσεις ιδιαίτερη προσοχή, μπορείς σχεδόν να αναγκάσεις τον άλλο ηθοποιό να είναι πιο ειλικρινής – απλώς ακούγοντας σωστά».

