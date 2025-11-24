Ο Σι θέτει την Ταϊβάν στο επίκεντρο της παγκόσμιας σταθερότητας – νέα επικοινωνία με Τραμπ

Οι ηγέτες ΗΠΑ και Κίνας επιχειρούν να κρατήσουν ανοικτούς του διαύλους επικοινωνίας, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις κορυφώνονται και ο ανταγωνισμός των δύο μεγάλων δυνάμεων δεν φαίνεται να καταλαγιάζει.

Στο πλαίσιο αυτό, μια νέα τηλεφωνική συνδιάλεξη μεταξύ του Σι Τζινπίνγκ και του Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί ακόμη μια προσπάθεια να διατηρηθεί μια εύθραυστη ισορροπία σε μια σχέση που επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη.

Οπως μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, σύμφωνα με το Reuters, ο Σι Τζίνπινγκ τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να «διατηρήσουν τη δυναμική στις σχέσεις τους» μετά τη συνάντηση του Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα και επισήμανε ότι «η επιστροφή της Ταϊβάν στην Κίνα αποτελεί σημαντικό μέρος της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης», σύμφωνα πάντα με το κρατικό πρακτορείο της Κίνας.

Το Πεκίνο διεκδικεί την Ταϊβάν και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ένοπλης εισβολής, ασκώντας τα τελευταία χρόνια αυξανόμενη στρατιωτική, οικονομική και διπλωματική πίεση στη νησιωτική δημοκρατία.

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ πολέμησαν κάποτε η μία στο πλευρό της άλλης εναντίον του φασισμού και του μιλιταρισμού και θα έπρεπε τώρα να εργαστούν από κοινού για να διασφαλίσουν τα αποτελέσματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», φέρεται να είπε ο Σι στον Τραμπ.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν για πρώτη φορά από το 2019 φέτος τον Οκτώβριο, στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με το εμπορικό τους μέτωπο σε πλήρη εξέλιξη.

Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, που αγγίζει από τις σπάνιες γαίες έως τα αγροτικά προϊόντα και τους τελωνειακούς δασμούς, έχει προκαλέσει διαρκείς αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και έχει διαταράξει για μήνες τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Ο Σι ανέφερε ακόμη ότι η «επιτυχημένη» συνάντηση στο Μπουσάν δημιούργησε «μια δυναμική στη διαρκή κίνηση του γιγαντιαίου πλοίου των κινεζο-αμερικανικών σχέσεων».

Σύμφωνα πάντα με το Xinhua, μετά τη συνάντηση οι διμερείς σχέσεις «παρέμειναν σταθερές και συνεχίζουν να βελτιώνονται», κάτι που, κατά τον κινέζο πρόεδρο, χαιρετίζεται τόσο εντός των δύο χωρών όσο και διεθνώς.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε την επικοινωνία, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

«Τα γεγονότα δείχνουν ξανά ότι η συνεργασία ωφελεί και τις δύο πλευρές, ενώ η αντιπαράθεση πληγώνει και τις δύο», είπε ο Σι Τζινπίνγκ στον Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τη θέση του Πεκίνου περί ανάγκης σταθερής, «υπεύθυνης» διαχείρισης των διμερών σχέσεων.

Σύμφωνα με το Xinhua, οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Σι επανέλαβε πως η Κίνα στηρίζει κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στην επίτευξη ειρήνης και απηύθυνε έκκληση σε όλες τις πλευρές να περιορίσουν τις διαφορές τους, εν μέσω διεθνούς πίεσης για διπλωματική εκτόνωση.

