Ποιο Ηνωμένο Βασίλειο; Η Σκωτία θέλει… Βρυξέλλες

Το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό που ονομάζουμε απλώς Βρετανία ή απλούστερα Νησί, μετά την οριστικοποίηση του συντεταγμένου Brexit θα αντιμετωπίσει διαλυτικές τάσεις. Αυτές θα έλθουν νομοτελειακά, ως αποτέλεσμα της πρόσφατης συμφωνίας που το Λονδίνο συνομολόγησε με τις Βρυξέλλες.

Οι μεν Σκώτοι, όπως η ίδια η πρωθυπουργός τους διατυμπάνισε μέσω Twitter, επιθυμούν την άμεση επανένταξή τους στο ευρωπαϊκό κλαμπ, αυτή τη φορά ως ανεξάρτητο κράτος, ενώ οι Βορειοϊρλανδοί θα έλθουν όλο και πιο κοντά στο κράτος των Ιρλανδών, επειδή αυτό επιτάσσουν οι όροι της συμφωνίας που αφορούν την ενιαία αγορά στην οποία κατ’ εξαίρεσιν θα παραμείνει το Μπέλφαστ.

Οι επερχόμενες αλλαγές επί της ουσίας άπτονται του θέματος της βρετανικής κυριαρχίας στο εσωτερικό του βρετανικού κράτους και, συνεπώς, της εθνικής συνοχής της χώρας.

Πρώτον, η συμφωνία θέλει τη Βόρεια Ιρλανδία να ανήκει στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, κάτι που σημαίνει ότι θα απαιτηθούν τελωνειακοί έλεγχοι μεταξύ του Μπέλφαστ και της υπόλοιπης Βρετανίας (!), ενώ, δεύτερον, το Εδιμβούργο σκέπτεται τη διενέργεια ενός ακόμη δημοψηφίσματος για το ζήτημα της ανεξαρτησίας και με απώτερο σκοπό την επανένταξη της Σκωτίας στην ΕΕ.

Είναι κάτι περισσότερο από προφανές ότι το διαζύγιο από την Ευρώπη έχει απελευθερώσει φυγόκεντρες δυνάμεις στο εσωτερικό της Βρετανίας, όπως έγραψε και η Corriere della Sera.

Οι Σκώτοι στο δημοψήφισμα για το Brexit, το 2016, είχαν εκδηλώσει τα φιλοευρωπαϊκά τους αισθήματα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% και καταδίκασαν την πολιτική του βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ενώ οι τωρινοί συσχετισμοί ευνοούν τους αυτονομιστές που πρόσκαιρα είχαν ηττηθεί στο δημοψήφισμα του 2014. Αυτοί επιδιώκουν το στήσιμο της κάλπης άμεσα, ώστε ο λαός της Σκωτίας να επιλέξει αυτήν τη φορά συγχρόνως και ανεξαρτησία και Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στάρτζεον με το καλημέρα της νέας χρονιάς ανέβασε το προαναφερθέν tweet, που στάζει μέλι για την Κομισιόν: «Ευρώπη, η Σκωτία θα επιστρέψει πάλι κοντά σου! Μη σβήσεις τα φώτα!»

Scotland will be back soon, Europe. Keep the light on 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿❤️🇪🇺❤️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/qJMImoz3y0

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 31, 2020