Πιερρακάκης: Θα υπάρξουν και νέες φοροελαφρύνσεις

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε στην ΕΡΤ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στην πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup στην οποία προήδρευσε, στις διεθνείς εξελίξεις αλλά και στην ελληνική οικονομία.

Επεσήμανε ότι οι όποιες ανακοινώσεις για νέα μέτρα ελάφρυνσης, κυρίως στη φορολογία, θα πραγματοποιηθούν στη ΔΕΘ του 2026, με τον στόχο της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου να παραμένει η προσεγμένη μείωση των φόρων αλλά και η δημοσιονομική πειθαρχία.

Σημείωσε πως αυτήν τη στιγμή εφαρμόζεται η μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση και τόνισε ότι κυβερνητική πυξίδα αποτελεί ο στόχος που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός «να μειώσουμε όλο και περισσότερους φόρους», αλλά υπογράμμισε πως ο δημοσιονομικός χώρος για την επόμενη χρονιά επίσης είναι 800 εκατομμύρια ευρώ και «τα πράγματα έρχονται όταν είναι ώριμα και έτοιμα».

Οσον αφορά στις διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «ως Ευρωπαίοι έχουμε συγκεκριμένα σημεία αναφοράς το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να συνεχιστεί ο διάλογος», ακόμα προσέθεσε ότι το σημαντικό είναι να υπάρχει «ενότητα και συντονισμός όλων των ευρωπαϊκών χωρών».

Επίσης αναφέρθηκε στις πρώτες συνεδριάσεις του Eurogroup και στην υποψηφιότητα του Κροάτη Μπόρις Βούιτσιτς για τη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ελήφθη με εξαιρετικά γρήγορες διαδικασίες.

«Είναι πολύ καλό ότι καταφέραμε στο πρώτο Eurogroup, το οποίο είχα την ευκαιρία να προεδρεύω, να έχουμε μια πάρα πολύ, αν θέλετε, ταχεία απόφαση», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης και προσέθεσε πως ειδικά ζητήματα τα οποία αφορούν τη στελέχωση των ευρωπαϊκών θεσμών θα πρέπει να υλοποιούνται με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες.

Αναφερόμενος στην ανάγκη να προωθηθεί η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων αλλά και η επιτάχυνση των διαδικασιών για το ψηφιακό ευρώ, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε πως «αυτή είναι η αποστολή μας και αυτό είναι που και προσωπικά θα επιδιώξω στο Eurogroup κατά το επόμενο διάστημα: να μπορέσουμε να συντονίσουμε δηλαδή την γρήγορη εφαρμογή, τα αποτελέσματα, τις αποφάσεις εκείνες που θα κάνουν τη διαφορά».

Η συνέντευξη του ΥΠΕΘΟ

Κύριε υπουργέ οι συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin γίνονται σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, εν μέσω απειλών για κλιμάκωση του πολέμου δασμών στο εμπόριο και την ευρωπαϊκή οικονομία. Ποιο είναι το κλίμα που εισπράξατε στις συζητήσεις; Θα δούμε μια ενιαία ευρωπαϊκή αντίδραση;

Πράγματι και οι δυο συνεδριάσεις έλαβαν χώρα υπό το φως των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων. Είναι αυτονόητο ότι όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Δεν είχαν συμπεριληφθεί εκ των πραγμάτων στο πρόγραμμα, καθότι έκτακτα γεγονότα και καθότι περιμένουμε τη συνεδρίαση των Ευρωπαίων ηγετών την Πέμπτη. Όμως αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι για εμάς η Γροιλανδία αφορά τους πολίτες της Δανίας και της Γροιλανδίας, ότι ως Ευρωπαίοι έχουμε συγκεκριμένα σημεία αναφοράς το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να συνεχιστεί ο διάλογος. Από τη μία, όσο και να υπάρχει ενότητα και συντονισμός όλων των ευρωπαϊκών χωρών από την άλλη.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάρει πλέον αποφάσεις για ενίσχυση των αμυντικών προϋπολογισμών εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω αύξησης του χρέους για τις ευρωπαϊκές χώρες; Ήδη εν μέσω όλης αυτής της αβεβαιότητας υπάρχει νευρικότητα στις διεθνείς αγορές και αύξηση στις τιμές των ομολόγων και στο κόστος δανεισμού των χωρών.

Αυτό έχει να κάνει με τη διεθνή αβεβαιότητα, η οποία ακουμπάει και τα ζητήματα γεωπολιτικής φύσεως τα οποία αναφέραμε πριν. Αλλά πέραν τούτου, γενικά η αβεβαιότητα είναι κάτι το οποίο οφείλει να μας απασχολεί όλες και όλους. Σε ό,τι αφορά όμως αυτό, η επένδυση στην άμυνα είναι κάτι το οποίο πρέπει συνολικά να κάνουμε και ως Ευρωπαίοι. Εγώ θα πω πρέπει να επενδύσουμε στην αμυντική βιομηχανία. Στην Ελλάδα είχαμε πάντα υψηλότερα επίπεδα τέτοιων επενδύσεων λόγω της φύσης των στρατηγικών μας προκλήσεων. Αλλά από εκεί και πέρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν διαμορφωθεί συγκεκριμένα εργαλεία τα τελευταία χρόνια, από το εργαλείο SAFE των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι αντίστοιχα εργαλεία, όπως η ρήτρα διαφυγής για την άμυνα, η οποία έχει ήδη ενεργοποιηθεί από πολλές χώρες συνολικότερα στην Ευρώπη. Πέρα από αυτό που πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα, κοινές προμήθειες γιατί πέρα από την επένδυση στην άμυνα αμιγώς εγώ θα σας πω υπάρχουν και πολλαπλασιαστές στην οικονομία και ευρύτερες θετικές επιδράσεις, εφόσον αυτό γίνει στρατηγικά, οργανωμένα, συντονισμένα. Είναι κάτι που μπορεί να είναι εξαιρετικά ευεργετικό, καθότι μιλάμε για ενίσχυση των ευρωπαϊκών υποδομών και της ευρωπαϊκής κυριαρχίας συνολικότερα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να επενδύσουμε.

Χθες στο Eurogroup καταλήξατε στην υποψηφιότητα του Κροάτη Μπορις Βούιτσιτς για τα θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επειδή η Ευρώπη δεν μας έχει συνηθίσει σε γρήγορες αποφάσεις, μήπως αυτό σημαίνει ότι πλέον τα πράγματα έχουν μπει σε μια φάση fast track διαδικασιών για άμεση λήψη αποφάσεων;

Η αλήθεια είναι ότι πολλοί όταν το συζητάγαμε χθες με το πέρας της συνεδρίασης εξεπλάγησαν ευχάριστα, καθότι είχαμε έξι εξαιρετικούς υποψηφίους για την θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και όταν κοιτάγαμε με τους συνεργάτες μου τι είχε συμβεί στο παρελθόν, είχαμε δει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις όπου έγινε άμεσα, ήταν κατά βάση ένας υποψήφιος. Μία φορά το 12 που ήταν τρεις υποψήφιοι πήρε έξι μήνες αν δεν κάνω λάθος η διαδικασία για να ολοκληρωθεί. Όμως αυτό το οποίο όλοι μας χθες αισθανθήκαμε και νομίζω είναι αυτονόητο και για όποιον μας βλέπει. Δεν μπορεί να έχεις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις και σε θέματα τυπικής αν θέλετε θεσμικής καθημερινότητας, ακόμα και σημαντικά όπως αυτό. Το να πληρώσεις μια θέση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αργήσει πολύ ή να καθυστερεί σε διαδικασίες το κομμάτι το οποίο αφορά την φύση των ευρωπαϊκών διαδικασιών. Ο κόσμος θέλει να δει να υλοποιείται με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες απ’ ότι έχει συνηθίσει μέχρι τώρα. Σίγουρα στις πολιτικές, δηλαδή στα πράγματα τα οποία η Ευρώπη πρέπει να κάνει. Πόσο μάλλον σε ζητήματα τα οποία αφορούν τη στελέχωση των ευρωπαϊκών θεσμών, άρα, υπό αυτήν την έννοια, είναι πολύ καλό ότι καταφέραμε στο πρώτο Eurogroup, το οποίο είχα την ευκαιρία να προεδρεύω, να έχουμε μια πάρα πολύ, αν θέλετε, ταχεία απόφαση σε σχέση με αυτό. Εγώ το θεωρώ αυτονόητο και χαίρομαι που και οι συνάδελφοί μου θεώρησαν το ίδιο χθες.

Στην πρώτη σας τοποθέτηση αναφερθήκατε στην ανάγκη να προωθηθεί η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων αλλά και η επιτάχυνση των διαδικασιών για το ψηφιακό ευρώ. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά για τους ευρωπαίους πολίτες και φορολογούμενους;

Όταν είχε ξεκινήσει η συζήτηση περί δασμών πριν από λίγους μήνες, ανάμεσα σε άλλα, υπήρχε και ένα κείμενο που είχε συγγράψει ο Μάριο Ντράγκι για τους Financial Times, αν δεν κάνω λάθος και σε αυτό είχε αναφέρει μια σειρά από στοιχεία από εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που έλεγε ότι ενώ μιλάμε για δασμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε αόρατους δασμούς μεταξύ μας τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ποσοτικοποίηση που έχει κάνει το ΔΝΤ είναι ότι στον τομέα των υπηρεσιών είναι περίπου σαν να έχουμε δασμούς της τάξης του 110%. Είναι ένα παράδειγμα σε σχέση με αυτό το οποίο αποκαλούμε ενιαία αγορά, αφαιρώντας τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν στην ενιαία αγορά δίνεις μια ώθηση στην ανάπτυξη. Το να δίνεις μια ώθηση στην ανάπτυξη σημαίνει περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές για κάθε πολίτη της Ευρώπης και αυτονοήτως για κάθε Έλληνα. Αντιστοίχως στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Τι σημαίνει να επενδύσεις σ’ αυτήν; Να μπορεί μια επιχείρηση να μεγαλώσει, Να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από κάθε χώρα της Ευρώπης. Να μπορεί να βρει χρηματοδότηση όχι μόνο από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, αλλά και ευρύτερα από το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα με μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες και το ψηφιακό ευρώ σε μια εποχή ψηφιοποίησης των πάντων. Εγώ θα πω προφανώς και του χρηματοπιστωτικού συστήματος διεθνώς. Το να μπορέσει μια δημόσια υποδομή, η οποία είναι η νομισματική σου υποδομή, θεμελιώδης υποδομή κυριαρχίας, να περάσει στην ψηφιακή εποχή γρήγορα. Επίσης παίζει μεγάλο ρόλο για την ανάπτυξη όλα αυτά τα βαθιά τεχνικά πράγματα, τα οποία ο κόσμος ενδεχομένως νιώθει ότι είναι κάπως μακριά του και ότι δεν τον αφορούν. Όταν εφαρμόζονται, έρχονται και μεταφράζονται σε ανάπτυξη, σε εισόδημα, σε βελτίωση της καθημερινότητας. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Για εμάς η δουλειά μας είναι αυτά να τα κάνουμε όχι απλώς στρατηγική τοποθέτηση. Είναι να τα μεταφράσουμε σε τετελεσμένα, σε πεπραγμένα, σε γρήγορες νίκες, σε πολλές μικρές αλλαγές που συσσωρευτικά κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτή είναι η αποστολή μας και αυτό είναι που και προσωπικά θα επιδιώξω στο Eurogroup κατά το επόμενο διάστημα. Να μπορέσουμε να συντονίσουμε δηλαδή την γρήγορη εφαρμογή, τα αποτελέσματα, τις αποφάσεις εκείνες που θα κάνουν τη διαφορά.

Ακούσαμε στη σημερινή παρουσίαση των κ.κ. Χατζηδάκη και Σκέρτσου ότι στη ΔΕΘ του 2026 θα ανακοινωθούν νέες μειώσεις φόρων. Υπάρχει ενδεχόμενο κάποιες περαιτέρω ελαφρύνσεις να έρθουν την άνοιξη όπως έγινε και πέρυσι; Και πού υπολογίζετε τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο; Μπορεί να φτάσει το ένα δισ.;

Ξεκινάμε από όσα έχουμε κάνει ήδη και αυτή τη στιγμή ήδη εφαρμόζεται η μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση. Είναι το πρόγραμμα της ΔΕΘ που μας πέρασε και που οι πολίτες τώρα βλέπουν τη διαφορά στους λογαριασμούς τους. Κάναμε τη μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων, η οποία μεταφράζεται για ιδιωτικούς υπαλλήλους, για δημοσίους υπάλληλους, για ελεύθερους επαγγελματίες σε αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα. Ένας δημόσιος ή ένας ιδιωτικός υπάλληλος βλέπουν αυτή τη μείωση ως μια αύξηση στα χρήματα που μπαίνουν κάθε μήνα στους λογαριασμούς τους και μάλιστα η αλλαγή αυτή έγινε με κάποιους κανόνες, με δημογραφικά χαρακτηριστικά, δηλαδή με βάση το πόσα παιδιά έχει κάθε οικογένεια για παράδειγμα ή με βάση την ηλικία σου για τους νεότερους. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό εφαρμόζεται τώρα κάθε φορά. Προφανώς εστιάζουμε στο τι έπεται. Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει ένα στόχο να μειώσουμε ολοένα και περισσότερους φόρους. Έχουμε μειώσει δεκάδες φόρους από το 2019 και μετά. Προφανώς αυτή είναι η πυξίδα, αυτός είναι ο άξονας της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος, αν θέλετε και ως το καλύτερο μέτρο για να αντιμετωπίσει κανείς την ακρίβεια. Από κει και πέρα τώρα σε ότι αφορά τους αριθμούς, σε καμία περίπτωση εγώ δεν θα σας αναφέρω κάτι το οποίο θα έρθει να προστεθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή στους επόμενους μήνες. Τα πράγματα τα οποία έχουμε ανακοινώσει είναι αυτά. Από κει και πέρα, ο δημοσιονομικός χώρος για την επόμενη χρονιά επίσης είναι κινούμενος στα επίσημα έγγραφα τα οποία έχουμε καταθέσει στη Βουλή, είναι 800 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι αποτυπωμένο, οι όποιες αποκλίσεις λαμβάνουν χώρα σε σχέση με αυτά ανακοινώνονται τη στιγμή που αν θέλετε έχουν αποτυπωθεί. Να το πω πάρα πολύ απλά η λέξη “να” είναι πολύ καλύτερη από τη λέξη “θα”. Τα πράγματα έρχονται όταν είναι ώριμα και έτοιμα. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε. Και εγώ προσωπικά ως υπουργός Οικονομικών δεν είμαι σε θέση να μπορέσω να σας προσθέσω τίποτα άλλο σε σχέση με αυτά που σας ανέφερα. Μένουμε σε στρατηγική κατεύθυνση και θα ξέρουμε στη ΔΕΘ της επόμενης χρονιάς.

