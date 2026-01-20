Νταβός 2026: Θα μας σώσει ο Larry Fink από τον οργίλο Τραμπ;

Διεθνή media υπεράνω υποψίας, όπως το Axios και οι New York Times, έστρεψαν τους προβολείς τους στο εφετινό «Νταβός» με ανυπόκριτη ανησυχία για το μέλλον του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού. Εγραψαν ότι το νέο «αφεντικό» του World Economic Forum (WEF, Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ), ο συμπρόεδρός του Larry Fink, θα αναδείξει ορισμένα ζητήματα που υπερβαίνουν τα στάνταρ «μιας εβδομάδας με κοκτέιλ και καναπεδάκια».

Ο Fink, σημείωσαν, θα υπογραμμίσει στην ομήγυρη ότι ως ευημερία δεν νοείται απλώς η ανάπτυξη που καταγράφεται με τα ΑΕΠ και με την κεφαλαιοποίηση των θηριωδών εταιρειών, αλλά η πρόσβαση σε αυτήν των ανθρώπων. Αυτή η, ας πούμε, ανθρωπιστική θεώρηση του καπιταλισμού από πλευράς Fink στόχο της έχει την εξέλιξη αυτού του οικονομικοπολιτικού συστήματος στον 21ο αιώνα και σε συνθήκες «τεχνολογικής επανάστασης» (Τεχνητή Νοημοσύνη).

Στην παρέα των media που φιλοσόφησαν το θέμα προσχώρησε και η Corriere della Sera δημοσιεύοντας άρθρο του Μάριο Πλατέρο. Ο ιταλοαμερικανός δημοσιογράφος έδωσε πιο συγκεκριμένο βάρος στο «διά ταύτα» της εφετινής εκδήλωσης στα ελβετικά βουνά. Εγραψε ότι στους ώμους τού Fink πέφτει ένα βαρύ φορτίο: να ηρεμήσει, να συνετίσει και να πείσει τον Τραμπ ότι η επιβίωση της Δύσης εξαρτάται από τη συνοχή της, δηλαδή από την επίλυση του Γροιλανδικού με τον καλύτερο και εξυπνότερο τρόπο.

Ο Τραμπ, σημείωσε, θα παραστεί αυτοπροσώπως στο WEF πρώτη φορά. Το ερωτηματικό αφορά τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο παντοδύναμος Fink σε συνθήκες Γροιλανδικού, ζητήματος που θέτει τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την Ευρώπη σε αντίπαλες πλευρές και απειλεί να ανατινάξει το ΝΑΤΟ και τη διατλαντική φιλία. Αυτή η εξέλιξη ανησυχεί τις παγκόσμιες αγορές, ασφαλώς και τον Fink που τυγχάνει CEO της BlackRock, δηλαδή της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων παγκοσμίως, με 14 τρισ. δολάρια υπό διαχείριση.

Ο Πλατέρο ανέσυρε αναμνήσεις προσωπικών επαφών του με τον Fink και τον χαρακτήρισε «αποτελεσματικό μαέστρο της διπλωματίας» και «αναμφίβολα ισχυρότερο μπίζνεσμαν παγκοσμίως». Τόνισε ότι στην ουσία ο Fink είναι ο αντικαταστάτης του Κλάους Σβαμπ, του ιδρυτή του παγκοσμίου κύρους WEF, τουτέστιν ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. «Απεδέχθη αυτή τη θέση όχι για τα λεφτά, αλλά για να αντιμετωπίσει την πρόκληση να διατηρήσει ζωντανό τον οργανισμό και, μέχρι στιγμής, τα έχει καταφέρει: αυτός έπεισε τον Τραμπ να παραστεί, κίνηση που αμέσως ενίσχυσε την εικόνα του οργανισμού».

Ο αρθρογράφος συνεχάρη τον Fink επειδή κινητοποίησε κόσμο και κοσμάκη, «όπως τον Jensen Huang, CEO της Nvidia, εταιρείας που αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της ΤΝ, με αποτίμηση περίπου 4,5 τρισ. δολάρια, ο οποίος ουδέποτε πήγε στο Νταβός». Και όχι μόνο αυτόν. «Ο Fink έπεισε και τον Jamie Dimon, CEO της JP Morgan, της μεγαλύτερης τράπεζας του κόσμου, να συμμετάσχει σε ζωντανή συζήτηση, αλλά και τον Ken Griffin, ιδρυτή του γιγάντιου hedge fund Citadel, να επιστρέψει στο Νταβός ύστερα από 15 χρόνια απουσίας, όπως και τον Satya Nadella, CEO της Microsoft, να συνομιλήσει μαζί του».

Ο Παλτέρο πανηγύρισε το αποτέλεσμα των επαφών και της πειθούς του Fink: «Το εφετινό WEF θα σπάσει το ρεκόρ συμμετοχής. Θα συναντηθούν 850 διευθύνοντες σύμβουλοι ή πρόεδροι μεγάλων εταιρειών, 400 πολιτικοί ηγέτες, περίπου 70 σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων και οι έξι από τους ηγέτες των G7». Ωστόσο ο αρθρογράφος επισήμανε ότι «η νέα μορφή του WEF αποκτά κυρίως αμερικανικό ή Δυτικό χαρακτήρα, ξεφεύγοντας από την αντίληψη της απόλυτης ή σχεδόν απόλυτης ουδετερότητας που είχε καταφέρει να επιτύχει ο Σβαμπ». Τι σημαίνει αυτό;

Οτι η «άλλη πλευρά», οι Ανατολικοί ας πούμε, το έχουν αντιληφθεί: «Μάλλον αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ηγέτες της Ρωσίας, της Κίνας, της Βραζιλίας και της Ινδίας, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, έχουν παραλείψει την εκδήλωση. Αυτές οι βασικές απουσίες υπογραμμίζουν την περαιτέρω πόλωση μεταξύ της Δύσης και των BRICS. Οι δεύτεροι σκοπεύουν να δημιουργήσουν τη δική τους ομάδα επιρροής που θα εκπροσωπεί την πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού. Η απουσία τους υπογραμμίζει περαιτέρω τη φαινομενική παρακμή της Δύσης, την αδυναμία της 80χρονης συμμαχίας να επιβιώσει από τις υπερβολές του αμερικανού προέδρου».

Κατά τον αρθρογράφο της Corriere, το μείζον στην εφετινή οικονομικοπολιτική σύναξη στις Αλπεις είναι η καταστολή του Τραμπ: «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το πραγματικό πρόβλημα που θα κληθεί να λύσει ο Fink δεν θα είναι η επανεκκίνηση του WEF, αλλά το να πείσει τον φίλο του τον Ντόναλντ να διορθώσει τον διάλογο μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ στο Γροιλανδικό. Η επιθετικότητα, η αυτοπεποίθηση και η αλαζονεία με την οποία ο Τραμπ προσέγγισε τη Γροιλανδία είναι καταστροφικές.

»Η παλιά πολυμερής τάξη παραπαίει και ίσως είναι σωστό και απαραίτητο να ενισχυθεί στρατιωτικά και να αξιοποιηθεί οικονομικά μια στρατηγικά κρίσιμη περιοχή όπως είναι η Γροιλανδία. Ας το παραδεχτούμε. Η Γροιλανδία είναι αγνοημένη από άποψη επενδύσεων. Και όχι μόνο από τη Δανία (η οποία δεν θα έρθει στο Νταβός σε ένδειξη διαμαρτυρίας), αλλά και από την ίδια την Ευρώπη».

Ο Πλατέρο διαμαρτυρήθηκε για τις ενέργειες του Τραμπ («εκβιασμός, απειλές παράλογων δασμών, απαλλοτρίωση, προσβολές», κ.λπ.) και επανήλθε στον Fink: «Γνωρίζει ότι τα διακυβεύματα έχουν αυξηθεί όσον αφορά το πρόσωπό του. Το θέμα δεν είναι η επανεκκίνηση του WEF. Η πρόκληση, έστω και προσωπική, είναι να πείσει τον Τραμπ να επιβραδύνει, να καθίσει με τους ευρωπαίους συμμάχους του και να επιλύσει το ζήτημα της Γροιλανδίας με τον καλύτερο και πιο έξυπνο δυνατό τρόπο, και μαζί με αυτό και το ζήτημα της επιβίωσης της Δύσης όπως την ξέρουμε. Αυτός είναι ο πυλώνας γύρω από τον οποίο η BlackRock, η JP Morgan, η Nvidia, η Microsoft και χίλιοι άλλοι κατάφεραν να χτίσουν την τύχη τους, όπως και εμείς τη δική μας».

