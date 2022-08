Πέθανε ο ζωγράφος Ντμίτρι Βρούμπελ, δημιουργός του διάσημου φιλιού Μπρέζνιεφ-Χόνεκερ

Ο Ντμίτρι Βρούμπελ, ο ρώσος ζωγράφος και δημιουργός του διάσημου γκράφιτι που απεικονίζει τον ηγέτη της Σοβιετικής Ενωσης Λεονίντ Μπρέζνιεφ να φιλά στο στόμα τον τότε ηγέτη της Ανατολικής Γερμανίας Εριχ Χόνεκερ με τίτλο «Κύριε: βοήθησε με να επιζήσω ανάμεσα σ’ αυτή την θανατηφόρο αγάπη», άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 14 Αυγούστου στο Βερολίνο σε ηλικία 62 ετών.

Πολλοί μπορεί να μην ήξεραν τον Βρούμπελ αλλά να γνώριζαν το συγκεκριμένο έργο του, το πιο διάσημο άλλωστε, το οποίο είχε ζωγραφίσει στο Τείχος του Βερολίνου και μάλιστα από την πλευρά του ανατολικού Βερολίνου, πριν αυτό γκρεμιστεί.

Την φωτογραφία με το φιλί των δύο ηγετών, που είχε τραβήξει ο Γάλλος φωτογράφος Ρεζί Μποσιού, την είχε δείξει στον Βρούμπελ μια γνωστή του από το Παρίσι, σύμφωνα με τη ρωσική ιστοσελίδα Snob.ru. Ο ίδιος βλέποντας την φωτογραφία είχε πει τότε: «Αυτό ήταν ένα αποκρουστικό, αηδιαστικό πράγμα, στην αρχή παρά λίγο να ξεράσω, αλλά παρόλα αυτά όπως συμβαίνει συνήθως, ήθελα να καταγράψω αυτό που δεν καταγράφεται στην τέχνη και αυτό το έργο άρχισε κατά κάποιο τρόπο να μου γίνεται έμμονη ιδέα».

Τα πρώτα σκίτσα του μελλοντικού γκράφιτι τα είχε δει ο ποιητής και ζωγράφος Ντμιτρι Πριγκόφ, ο οποίος και του είπε: «Καλό θα ήταν να γίνει στο Τείχος του Βερολίνου». Ο Βρούμπελ γέλασε θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν ρεαλιστικό.

Στις αρχές του 1990, την γκαλερί που είχε δημιουργήσει στο διαμέρισμά του, επισκέφθηκε ο γκαλερίστας Αλεξάντρ Μπροντόφσκι ο οποίος είχε έρθει από το Βερολίνο για να βρει ζωγράφους για την πρώτη έκθεση του σοβιετικού αβανγκάρντ στην Ανατολική Γερμανία. Ο Μπροντόφκσι προσκάλεσε τον Βρούμπελ προτείνοντάς του να ζωγραφίσει στο Τείχος του Βερολίνου.

Πολλοί γνωστοί του είχαν χαρακτηρίσει την πρόταση «βλακώδη» αφού σε κάνα δύο μήνες θα γκρέμιζαν το τείχος του Βερολίνου, προτείνοντάς του να πάει στο δυτικό Βερολίνο και να κάνει εκθέσεις στις γκαλερί εκεί.

Ο Βρούμπελ αποφάσισε παρά τις αμφιβολίες να πάει στην Ανατολική Γερμανία.

Φτάνοντας στο Βερολίνο και στο σημείο του Τείχους που θα ζωγράφιζε διαπίστωσε πως εκεί υπήρχε ήδη ένα φορτηγό με χρώματα, ενώ σε μερικά σημεία κάποιοι καλλιτέχνες είχαν ήδη ζωγραφίσει τα έργα τους, με το σημείο αυτό να αποκαλείται, σταδιακά, East Side Gallery (γκαλερί της ανατολικής πλευράς).

