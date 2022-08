Μπούτσα: Τουλάχιστον 458 άμαχοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ρωσικής κατοχής

Κατά τη διάρκεια της ρωσικής κατοχής στην Μπούτσα, τη μικρή πόλη που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας και η οποία έγινε γνωστή παγκοσμίως μετά τις καταγγελίες των Ουκρανών για τη διάπραξη θηριωδιών από τις δυνάμεις της Μόσχας, σκοτώθηκαν 458 άμαχοι εκ των οποίων οι 419 εκτελέσθηκαν ή πέθαναν από βασανιστήρια. Αυτό δήλωσε την Τρίτη η αναπληρώτρια δήμαρχος της Μπούτσα Μιχαηλίνα Σκόρικ- Σκαρόφσκαγια κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Στην επικράτεια της κοινότητας Μπούτσα βρήκαμε και ταυτοποιήσαμε 458 πτώματα, ανθρώπους που σκοτώθηκαν κατά τη ρωσική στρατιωτική εισβολή. Από αυτούς οι 419 σκοτώθηκαν από ρώσους στρατιωτικούς. Μεταξύ των νεκρών είναι 12 παιδιά, έως ηλικίας 21 ετών», ανέφερε η αξιωματούχος. Μεταξύ των νεκρών 366 είναι άνδρες και 86 γυναίκες, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, οι περισσότεροι εκτελέσθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους ενώ προσπαθούσαν να φύγουν από την πόλη.

#Bucha local authorities: to date, 458 bodies of civilians have been found in the town, including 366 men, 86 women, 5 unidentified bodies and 1 sack with body parts of unknown number of people. 419 of the victims were killed. pic.twitter.com/OB78jnYTBt

Τα πτώματα που βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο κοντά στην εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα και Αγίων Πάντων ανήλθαν στα 116. Περισσότεροι από 50 άλλα πτώματα δεν είχαν ταφεί, και βρίσκονται ακόμη στα νεκροτομεία συνέχισε η Σκαρόφσκαγια, συμπληρώνοντας ότι πέντε εξ αυτών δεν κατέστη δυνατόν να ταυτοποιηθούν –στις περιπτώσεις αυτές, οι εμπειρογνώμονες δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν και το φύλο.

Iερέας ο οποίος βοήθησε να ταφούν οι κάτοικοι στον ομαδικό τάφο κοντά στην εκκλησία ανέφερε ότι μεταξύ των νεκρών υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι, οι οποίοι «ήταν πολύ αδύναμοι, άρρωστοι και δεν μπορούσαν να κινηθούν ώστε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους».

😢The bodies of 15 civilians who were killed by #Russianarmy were buried in #Bucha

The #Russian military regularly tortured people, so the bodies could not identify the dead. 14 men and one woman were buried in Bucha. pic.twitter.com/fOMMcCFNhK

— Johan (@Helpful_Hand_SA) August 9, 2022