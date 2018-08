Σίγησε για πάντα η βασίλισσα της σόουλ Αρίθα Φράνκλιν

Απεβίωσε την Πέμπτη σε ηλικία 76 ετών η «βασίλισσα της σόουλ» Αρίθα Φράνκλιν. Tις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, λόγω προχωρημένου καρκίνου στο πάγκρεας.

Σύμφωνα με τον ατζέντη της, η ερμηνεύτρια των χιλιοτραγουδισμένων «Think» και «Respect» (τραγούδι του Οτις Ρέντιγνκ που έγινε σήμα κατατεθέν της), άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στο Ντιτρόιτ.

Aretha Franklin, the Queen of Soul, has died at her home in Detroit, her publicist tells the @AP. pic.twitter.com/vSDQLoT0aY

— Breaking News (@BreakingNews) August 16, 2018