Ο Ερος Ραματσότι παραπονιέται για τις βρώμικες παραλίες της Μυκόνου

La forza della natura vincerà sempre su l’uomo e il suo menefreghismo. Spiaggia bellissima ma piena di schifezze portate dall’uomo. Difendiamo la natura cambiando dentro di noi, allora sarà vita ❤️

A post shared by Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros) on Aug 3, 2018 at 2:53am PDT