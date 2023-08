Πακιστάν: Απίστευτη επιχείρηση διάσωσης παιδιών σε τελεφερίκ – κρέμεται επί ώρες στον γκρεμό

Εξι μαθητές ηλικίας 10-16 ετών και οι δύο δάσκαλοί τους εγκλωβίστηκαν την Τρίτη σε έναν αναβατήρα στο βόρειο Πακιστάν, σε ύψος 274 μέτρων πάνω από ένα φαράγγι, όταν αυτός τέθηκε εκτός λειτουργίας.

Πακιστανοί κομάντος με τέσσερα στρατιωτικά ελικόπτερα επιχειρούν επί ώρες για την διάσωσή τους, η οποία είναι πολύ δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν την περιοχή, ενώ υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μην κοπεί το καλώδιο του τελεφερίκ από τους έλικες των ελικοπτέρων.

Τα παιδιά, που έχουν εγκλωβιστεί εκεί από τις 7 το πρωί περίπου (τοπική ώρα) χρησιμοποιούσαν τον αναβατήρα για να μεταβούν στο σχολείο τους στην ορεινή περιοχή του Μπαταγκράμ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση σχεδόν 200 χιλιομέτρων βορείως της πρωτεύουσας Ισλαμαμπάντ.

«Ενα καλώδιο του αναβατήρα έσπασε με αποτέλεσμα να έχει εγκλωβιστεί κόσμος 274 μέτρα πάνω από το έδαφος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών του Πακιστάν.

Pakistan is praying the rescue mission get’s successful. Army Helicopters and SSG have been at the rescue of people stuck in Batgram Cable Car for more than seven hours or so. pic.twitter.com/SnbaN7yE17 — Shiffa Z. Yousafzai (@Shiffa_ZY) August 22, 2023

Ενας από τους μαθητές, ηλικίας 16 ετών, είναι καρδιοπαθής και σύμφωνα με το BBC, έχει χάσει τις αισθήσεις του από τις 11:30 το πρωί.

Τα ελικόπτερα του στρατού μετέβησαν στην περιοχή για να επιχειρήσουν διάσωση, αφού απέτυχαν οι προσπάθειες επιδιόρθωσης της ζημιάς.

Στο σημείο βρίσκονται και μηχανικοί του στρατού που προσπαθούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους διάσωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ένας κομάντο έχει επιχειρήσει δύο φορές να φτάσει κρεμάμενος με με σχοινί από το ελικόπτερο, στο τελεφερίκ, αλλά δεν τα κατάφερε λόγω των ισχυρών ανέμων.

Ο ανοιχτός εναέριος αναβατήρας σταμάτησε στα μισά της διαδρομής πάνω από ένα φαράγγι και κρέμεται από ένα και μοναδικό καλώδιο όταν έσπασε το δεύτερο, δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματούχος διασώστης, ο Σαρίκ Ριάζ Χατάκ.

Proud moment for Pakistan Army. They just saved the children who were stuck in the broken chairlift. People were prepared that these innocent children won’t be able to survive, and then Pakistan Army came for the rescue. Excellent job 🇵🇰♥️ #Battagram pic.twitter.com/8ZcJ8UtKvT — Saad Kaiser 🇵🇰 (@TheSaadKaiser) August 22, 2023

Ηταν το πέμπτο δρομολόγιο που έκανε ο αναβατήρας το πρωί της Τρίτης, όταν σταμάτησε να λειτουργεί.

Η επιχείρηση διάσωσης είναι εξαιρετικά περίπλοκη εξαιτίας, όχι μόνο των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, αλλά και λόγω του ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι έλικες του ελικοπτέρου να αποσταθεροποιήσουν ακόμη περισσότερο τον αναβατήρα, εξήγησε ο ίδιος.

Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών στο βόρειο Πακιστάν χρησιμοποιούν συχνά αναβατήρες για να μετακινούνται από το ένα χωριό στο άλλο.

Οι κάτοικοι, που διαχειρίζονται μόνοι τους το τελεφερίκ, έπρεπε να καταφύγουν στα μεγάφωνα των τζαμιών για να ειδοποιήσουν τους υπαλλήλους στην άλλη πλευρά της κοιλάδας, σε αυτή την περιοχή χωρίς δρόμο ή γέφυρα.

Η καμπίνα του αναβατήρα, ανοιχτή στις δύο πλευρές, βρισκόταν ήδη στον αέρα για σχεδόν τέσσερις ώρες, όταν το πρώτο στρατιωτικό ελικόπτερο έφτασε στο σημείο.

«Είμαστε κολλημένοι στον ουρανό για σχεδόν πέντε ώρες», είπε τηλεφωνικά στο Geo News ένας άνδρας μέσα στην καμπίνα ονόματι Γκουλφράζ. Ομως αργότερα, το κινητό του σίγησε, μάλλον γιατί τελείωσε η μπαταρία και δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας με τους εγκλωβισμένους.

Pakistan SSG Commandos sling team member meeting with children's in the air for rescue them at #Battagram pic.twitter.com/STNsCrpPgj — Malik Ali Raza (@MalikAliiRaza) August 22, 2023

Όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλί Ασγκάρ Καν, διευθυντής δημόσιου σχολείου στην πόλη, «οι γονείς είναι μαζεμένοι εκεί που είναι η γόνδολα. Τι να κάνουν; Περιμένουν τους διασώστες να βγάλουν τα παιδιά τους από εκεί. Είμαστε όλοι ανήσυχοι».

Οι γονείς κλαίνε και εκλιπαρούν τους διασώστες να κατεβάσουν σώα τα παιδιά τους.

Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός του Πακιστάν Ανουάν-ουλ-Χακ-Κακάρ εξέφρασε την ανησυχία του σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Εδωσα αντολή στις αρχές να διενεργήσουν επιθεωρήσεις ασφαλείας σε όλους τους αναβατήρες αυτού του τύπου και να εγγυηθούν ότι είναι ασφαλή για λειτουργία και χρήση», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Τον αναβατήρα κατασκεύασε ένας ντόπιος μηχανικός για να μειώσει τον χρόνο που χρειάζονται οι μαθητές για να διασχίσουν το φαράγγι από το χωριό τους. Με τον αναβατήρα χρειάζονται τέσσερα λεπτά, ενώ πριν έκαναν δύο ώρες. Οταν κατέβουν από τον αναβατήρα, χρειάζονται άλλες δύο ώρες με το αυτοκίνητο για να φτάσουν στο σχολείο τους.

Στο Πακιστάν, χρησιμοποιούνται συχνά τέτοιοι αναβατήρες, που κινούνται χάρη σε καλώδια ή μερικές φορές απλά σχοινιά, για να συνδέουν απομονωμένα χωριά σε ορεινές περιοχές.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News