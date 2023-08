Σαρλίζ Θερόν: «Δεν κάνω πλαστικές, απλά γερνώ»

Μέσα σε έναν κινηματογραφικό μικρόκοσμο, όπου οι πλαστικές επεμβάσεις έχουν αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά αστέρων όπως η Νικόλ Κίντμαν, η Σαρλίζ Θερόν αποτελεί ηχηρή εξαίρεση. Η σταρ από τη Νότα Αφρική λέει ότι θέλει να «πολεμήσει» αυτό που αντιλαμβάνεται ως άδικα διπλά στάνταρ για τις γυναίκες ηθοποιούς άνω των 40 ετών στο Χόλιγουντ.

Η 48χρονη ηθοποιός λέει ότι «περιφρονεί την ιδέα» πως, ενώ οι άντρες «γερνούν σαν τα ωραία κρασιά», οι γυναίκες το κάνουν «σαν μαραμένα λουλούδια». «Πιστεύω επίσης ότι οι γυναίκες θέλουν να γεράσουν με τρόπο που τους φαίνεται σωστός», δηλώνει στο περιοδικό Allure. «Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο ενσυναίσθητοι στο πώς περνάμε όλοι στο ταξίδι μας. Ενα ταξίδι μου που περνά από το πρόσωπό μου πάνω σε μια διαφημιστική πινακίδα, είναι πολύ αστείο τώρα».

Η πανέμορφη χολιγουντιανή ηθοποιός μιλά επίσης για τις δικές της εμπειρίες όσον αφορά στη γήρανση: «Το πρόσωπό μου αλλάζει – και μου αρέσει που το πρόσωπό μου αλλάζει και γερνάει», δηλώνει, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Guardian.

Η Θερόν πρωτοεμφανίστηκε ως σταρ τη δεκαετία του 1990, πριν κερδίσει Οσκαρ για την ταινία «Monster» το 2003, στο οποίο έπαιξε την κατά συρροή δολοφόνο Αϊλίν Γουόρνος. Ακολούθως πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Mad Max: Fury Road», «Snow White and the Huntsman», «Young Adult», «Tully» και «Atomic Blonde». Αυτήν την εποχή παίζει στην δέκατη ταινία της σειράς «Fast and Furious».

Η σταρ έχει επίσης εργαστεί εκτενώς στο χώρο του μόντελινγκ, κυρίως για τον Dior, και λέει ότι παρά το γεγονός πως είναι συνηθισμένη στον εξονυχιστικό έλεγχο των ΜΜΕ, παραμένει απογοητευμένη από τις υποθέσεις που κάνουν οι άνθρωποι γύρω από το αν έχει κάνει επεμβάσεις στο πρόσωπό της.

«Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι έχω κάνει λίφτινγκ προσώπου», αποκαλύπτει. «Λένε, “Τι έκανε στο πρόσωπό της;” και τους απαντώ: “Βρε ηλίθια, απλώς γερνάω! Δε σημαίνει ότι έκανα κακή πλαστική επέμβαση. Αυτό ακριβώς συμβαίνει – είναι τόσο απλό”».

Η ηθοποιός αποκαλύπτει επίσης πόσο πιο δύσκολο είναι να χάνει βάρος που αναγκάστηκε να πάρει για έναν ρόλο, όσο μεγαλώνει. Ενώ το να χάσει τα 18 κιλά που απέκτησε για το «Monster» ήταν απλώς μια περίπτωση όπου «έχανα τρία γεύματα και επέστρεφα στο κανονικό μου βάρος, ήταν πολύ μεγαλύτερη πρόκληση να χάσω το βάρος που αποκτήθηκε για το “Tully” το 2018».

Και συμπληρώνει: «Θυμάμαι μια χρονιά που προσπαθούσα να χάσω βάρος, τηλεφώνησα στο γιατρό μου και του είπα: “Νομίζω ότι πεθαίνω γιατί δεν μπορώ να χάσω αυτό το βάρος”. Και μου απάντησε: “Είσαι πάνω από τα 40. Ηρέμησε. Ο μεταβολισμός σου δεν είναι αυτός που ήταν”».

Και ολοκληρώνει λέγοντας με ζηλευτή ειλικρίνεια: «Δεν θα ξανακάνω ποτέ στη ζωή μου ταινία όπου θα αναγκαστώ να πω, “Ναι, θα πάρω 40 κιλά”. Δεν θα το ξανακάνω ποτέ, γιατί είναι πλέον αδύνατο να τα χάσω».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News