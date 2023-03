Ουκρανός αιχμάλωτος εκτελείται φωνάζοντας «Δόξα στην Ουκρανία»

Τον άοπλο αιχμάλωτο πολέμου ο οποίος πυροβολήθηκε από ρώσους στρατιώτες, γεγονός που καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε σε διάφορα κανάλια στο Telegram, κατονόμασε την Τρίτη η Ουκρανία. Λίγες ώρες νωρίτερα, στο βραδινό διάγγελμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεσμευόταν πως το Κίεβο θα καταβάλει προσπάθειες για «να βρεθούν οι δολοφόνοι».

Οπως ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός, ο στρατιώτης ταυτοποιήθηκε ως ο Τιμόφι Σαντούρα. Ο «ήρωας της Ουκρανίας», όπως τον χαρακτήρισαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, αγνοούνταν από τις 3 Φεβρουαρίου, οπότε τα ίχνη του χάθηκαν πέριξ της Μπαχμούτ, της πόλης όπου διεξήχθησαν μερικές από τις πιο σκληρές μάχες του πολέμου.

Η 30η μηχανοκίνητη ταξιαρχία του ουκρανικού στρατού προσέθεσε στη σχετική ανάρτησή της στο Facebook, ότι η τυπική επιβεβαίωση της ταυτότητας του στρατιώτη θα γίνει όταν η σορός του επιστρέψει από τα κατεχόμενα εδάφη.

Το διάρκειας 12 δευτερολέπτων βίντεο έδειχνε έναν φανερά άοπλο άνδρα που φοράει στρατιωτική στολή με την ουκρανική σημαία στο μπράτσο του να στέκεται και να καπνίζει ένα τσιγάρο σε δασώδη περιοχή.

The name of the Ukrainian soldier who was shot dead by Russians for shouting “Glory to Ukraine” (Slava Ukraini) is Tymofiy Shadura He went missing since 3 February 2023, after military action near the town of Bakhmut https://t.co/OKau3MoI3d pic.twitter.com/snAwfJQrgw — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 7, 2023

Ο άνδρας ακούστηκε να λέει τις λέξεις «Σλάβα Ουκραΐνα», που σημαίνει «Δόξα στην Ουκρανία», προτού πέσει νεκρός από τα πολλαπλά πυρά που δέχθηκε από τα πρόσωπα που τον αιχμαλώτισαν, τα οποία δεν απεικονίστηκαν στα εν λόγω πλάνα.

Προηγουμένως είχε ερωτηθεί, στα ρωσικά, αν έχει να πει κάτι. «Ψόφα σκυλί», ακούστηκε να λέει μια φωνή την επόμενη στιγμή, επίσης στα ρωσικά, καθώς ο Τιμόφιι Σαντούρα έπεφτε νεκρός.

Σύντομα ο άνδρας χαιρετίστηκε ως ήρωας από πολλούς ουκρανούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι χρήστες ανάρτησαν τη σχετική είδηση μαζί με τη φράση «Σλάβα Ουκραΐνα» ή «Χερόγιαμ Σλάβα» που σημαίνει «Δόξα στους Ηρωες».

Το ίδιο μήνυμα έστειλε και η 30η μηχανοκίνητη ταξιαρχία του ουκρανικού στρατού στο δικό της post.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεκρός είναι ένας στρατιώτης της 30ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας, ο Τιμόφιι Μικολάγιοβιτς Σαντούρα. Η διοίκηση της 30ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας και τα αδέρφια του Ηρωα εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους συγγενείς και φίλους του. Δεν θα αποφύγουν την εκδίκηση για τον Ηρωα μας. Δόξα στην Ουκρανία! Δόξα στους Ηρωες!», ανέφερε.

Μέσα σε λίγες ώρες το «#GloryToUkraine», η αγγλική εκδοχή του «Σλάβα Ουκραΐνα» –φράση που από την αρχή του πολέμου χρησιμοποείται ευρέως για την έκφραση αλληλεγγύης στους Ουκρανούς–, έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή hashtags στο Twitter.

Οι ουκρανικές Αρχές δεν έκαναν γνωστό πού ή πότε έλαβε χώρα η δολοφονία. Τα δυτικά ΜΜΕ που αναπαρήγαγαν την είδηση ανέφεραν, με τη σειρά τους, πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσουν την αυθεντικότητα του βίντεο από ανεξάρτητες πηγές ή να διαπιστώσουν την τοποθεσία και τον χρόνο κατά τον οποίο έλαβε χώρα το συμβάν.

«Εγκλημα πολέμου»

Ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας Αντρίι Κόστιν δήλωσε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας σχημάτισαν δικογραφία για το «έγκλημα» της δολοφονίας του Τιμόφιι Σαντούρα, βάσει των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορά στα εγκλήματα πολέμου.

Ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας, Αντρέι Γέρμακ, είπε ότι ο άνδρας ήταν ουκρανός αιχμάλωτος πολέμου και το περιστατικό ήταν μέρος μιας «εσκεμμένης πολιτικής τρόμου» από τη Ρωσία.

«Η δολοφονία ενός αιχμάλωτου είναι το τελευταίο ρωσικό έγκλημα πολέμου», έγραψε ο Γερμάκ στο Twitter. «Για κάθε τέτοιο έγκλημα πολέμου θα υπάρχουν αντίποινα».

Killing a prisoner of war is another RF war crime. Those are an element of a methodic policy of terror, which is whitewashed by Kremlin propaganda with its myths about "Nazis". There will be punishment for every such war crime. No one will dodge justice. We'll find them all. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 6, 2023

Για τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, το «φρικτό» βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα αποτέλεσε ακόμη μια «απόδειξη ότι αυτός ο πόλεμος είναι γενοκτονικός».

Ο Κουλέμπα προσέθεσε ότι είναι «επιτακτικό» ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Χαν, «να ξεκινήσει μια άμεση έρευνα του ΔΠΔ για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα πολέμου». «Οι δράστες πρέπει να αντιμετωπίσουν τη Δικαιοσύνη», είπε.

Horrific video of an unarmed Ukrainian POW executed by Russian forces merely for saying "Glory to Ukraine". Another proof this war is genocidal. It is imperative that @KarimKhanQC launches an immediate ICC investigation into this heinous war crime. Perpetrators must face justice. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 6, 2023

Το Κίεβο έχει κατηγορήσει και κατά το παρελθόν τη Μόσχα για βασανιστήρια και δολοφονίες κρατουμένων από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Τον Ιούλιο, εν παραδείγματι, είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα ένα βίντεο που φαινόταν να δείχνει έναν ρώσο στρατιώτη να ευνουχίζει και στη συνέχεια να σκοτώνει έναν ουκρανό κρατούμενο, πράξη που επίσης είχε χαρακτηριστεί ως έγκλημα πολέμου από την ουκρανική πλευρά.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι οι δυνάμεις της διαπράττουν θηριωδίες ή επιτίθενται σε αμάχους.

