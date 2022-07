Φρίκη: Ρώσοι στρατιώτες κατέγραψαν σε βίντεο τον ευνουχισμό ουκρανού αιχμαλώτου

Σοκαριστικά πλάνα που φαίνεται να δείχνουν έναν ουκρανό αιχμάλωτο πολέμου να ευνουχίζεται από τους ρώσους στρατιώτες έκαναν την εμφάνισή τους σε φιλικά προς το Κρεμλίνο μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο καταγράφει την ακινητοποίηση του άνδρα των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας από τους βασανιστές του οι οποίοι στη συνέχεια σκίζουν τα ρούχα του με ένα κοπίδι και τον ακρωτηριάζουν, σύμφωνα με δυτικά ΜΜΕ, τα οποία, στην πλειοψηφία τους, δεν δημοσιοποίησαν το εν λόγω υλικό λόγω της σκληρότητας του περιεχομένου.

Δεν είναι σαφές τι συνέβη στον Ουκρανό στρατιώτη στη συνέχεια, ωστόσο είναι απίθανο να επέζησε από τα τραύματα που υπέστη εφόσον δεν έλαβε άμεση ιατρική βοήθεια, έγραψε η Telegraph.

Το βίντεο, το οποίο αρχικά κοινοποιήθηκε σε φιλορωσικά προφίλ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, έκτοτε κυκλοφορεί στο Twitter καθώς και σε φιλοουκρανικούς λογαριασμούς στο Telegram, οι οποίοι κατήγγειλαν την αποτρόπαια πράξη.

Την Παρασκευή, o σύμβουλος του oυκρανού προέδρου Μιχαήλ Ποντόλιακ επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του βίντεο και εξέφρασε τη βούληση του Κιέβου να οδηγήσει τους δράστες στη δικαιοσύνη.

«Ο κόσμος πρέπει να το συνειδητοποιήσει: Η Ρωσία είναι μια χώρα κανιβάλων που απολαμβάνουν τα βασανιστήρια και τις δολοφονίες. Ωστόσο η ομίχλη του πολέμου δεν θα βοηθήσει να αποφευχθεί η τιμωρία για τους δήμιους. Θα αναγνωρίσουμε και θα φτάσουμε στον καθένα από εσάς», έγραψε ο αξιωματούχος.

RF propagandists delightedly showed how a group of ru-tyrants crippled 🇺🇦 captive. World has to realize: 🇷🇺 — a country of cannibals who enjoy torture and murder. But the fog of war will not help to avoid punishment for the executioners. We will identify and get to each of you. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 29, 2022

Η ουκρανή βουλευτής Ινα Σοβσαν τόνισε από την πλευρά της: «Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει γι’ αυτό. Δώστε στην Ουκρανία τα όπλα που χρειαζόμαστε για να σταματήσουμε αυτόν τον εφιάλτη μια για πάντα. Ο κόσμος δεν μπορεί να προσποιείται ότι αυτά δεν συμβαίνουν».

Η βουλευτής ανέβασε το επίμαχο βίντεο στο λογαριασμό της στο Twitter, με τη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης να «κατεβάζει» τη σχετική ανάρτηση λόγω της βιαιότητας των πλάνων.

Δεν είναι σαφές πότε και πού ακριβώς έλαβε χώρα το περιστατικό, ωστόσο ορισμένοι από τους πρωταγωνιστές του έχουν εμφανιστεί σε διάφορα προπαγανδιστικά βίντεο που μεταδίδονται από πρακτορεία ειδήσεων που ελέγχονται από τη Μόσχα, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα.

Κατά την ίδια πηγή, από τη στιγμή που το φρικιαστικό βίντεο κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο, ομάδες ερευνητών επιχείρησαν προσπάθησαν να αναγνωρίσουν τον ρώσο στρατιώτη που κράταγε το κοπίδι, ο οποίος φορούσε ένα χαρακτηριστικό καπέλο. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ο Αρικ Τόλερ (σ.σ. αναλυτικά τα τεκμήρια που συγκέντρωσε κλικάροντας στο παρακάτω tweet του), του ερευνητικού ιστότοπου Bellingcat, ο οποίος έγραψε στο Twitter ότι οι συγκεκριμένοι στρατιώτες αναγνωρίστηκαν σε δημοσιεύματα ρωσικών ΜΜΕ στις μονάδες της Μόσχας που επιχείρησαν στο χημικό εργοστάσιο του Αζόφ στο Σεβεροντόνετσκ, το οποίο καταλήφθηκε από τους Ρώσους τον Ιούνιο.

Οι δράστες πιστεύεται ότι είναι μέλη μονάδας ειδικών δυνάμεων από την περιοχή της Τσετσενίας η οποία έχει βιντεοσκοπήσει πολλές φορές τη συμμετοχή των στρατιωτών της σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, προσέθεσε η Telegraph.

Σύμφωνα με μία άλλη θεωρία, το παντελόνι που φορούσε ο στρατιώτης που κράταγε το κοπίδι θα μπορούσε να υποδηλώνει την εμπλοκή στρατευμάτων από τη Rosgvardia– πρόκειται για τη ρωσική εθνική φρουρά, η οποία αναφέρεται απευθείας στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τόλερ απέφυγε να υιοθετήσει εικασίες για το όνομα του άνδρα που «φωτογράφισε» ως υπαίτιου του εγκλήματος.

For those looking to give a positive ID to the guy who did the thing in that video (not linking, if you know then you know), here are two videos showing him in/near the Azov plant from June: https://t.co/6RY4rfTtJUhttps://t.co/mwU9GQXk8S — Aric Toler (@AricToler) July 28, 2022

Eνας σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτενείς πληροφορίες, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας, για τον ύποπτο ρώσο στρατιώτη την Παρασκευή, ωστόσο στη συνέχεια διέγραψε την ανάρτηση.

Λογαριασμός στο Twitter των Anonymous, μεταξύ άλλων, εμφανίστηκε να υιοθετεί μέρος των πληροφοριών του συνεργάτη του Bellingcat ως προς την ταυτότητα του «εκτελεστή», όπως τον χαρακτήρισε.

Πλήθος άλλων προφίλ –ουκρανών αξιωματούχων, ακτιβιστών, δημοσιογράφων και πολιτών– αναπαρήγαγαν ανάλογους ισχυρισμούς τις επόμενες ώρες.

A video of this atrocity has appeared on the network [we do not publish it, it will make Twitter mad]. Now the United Nations for Human Rights is actively tagged on Twitter to make the organization not only “express concern and regret”, but somehow react to those crimes. — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) July 28, 2022

Τεκμήριο εγκλήματος πολέμου

Ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόνισαν ότι ο ακρωτηριασμός είναι το πλέον προφανές παράδειγμα βασανιστηρίων, τα οποία καταδικάζονται από την παγκόσμια κοινότητα και απαγορεύονται από τη Σύμβαση της Γενεύης. Εφόσον το βίντεο είναι γνήσιο, τότε αποτελεί τεκμήριο εγκλήματος πολέμου, έγραψε η Kyiv Post.

Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εμπλακεί σε πολυάριθμες παραβιάσεις των νόμων και των εθίμων του πολέμου που μπορεί να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, θύμισε η ουκρανική εφημερίδα.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) κατέγραψε εκτελέσεις στην πόλη Μπούτσα και σε πολλές άλλες πόλεις και χωριά στη βορειοανατολική Ουκρανία, που πραγματοποιήθηκαν από ρωσικά στρατεύματα κατά τη διάρκεια της κατοχής τον Μάρτιο, ενώ στις 2 Μαρτίου το Γραφείο του Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC) ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας στο έδαφος της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Δικαιοσύνης, 14 χώρες της ΕΕ έχουν συμμετάσχει στην έρευνα για εγκλήματα πολέμου από τη Ρωσία στην Ουκρανία, με συνολικά 15.000 έως 20.000 ειδικούς να συμμετέχουν στη διαδικασία.

A video apparently showing the abuse of a prisoner of war in Ukrainian camouflage has appeared on a Russian Telegram channel. The video shows two Russian-speaking soldiers castrating the prisoner with a clerical knife.#russiaisateroriststate https://t.co/W8mBPP5J3l — KyivPost (@KyivPost) July 29, 2022

