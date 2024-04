Ουκρανία σε ΕΕ: Βοηθήστε μας να στραφούμε στην πράσινη ενέργεια

Η διαρκής στόχευση των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας από τους Ρώσους, τα δύο τελευταία χρόνια, προκαλεί μεγάλα προβλήματα στη χώρα, τα οποία όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν βρίσκουν λύση.

Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας θέλει να στραφεί στις πράσινες πηγές ενέργειας, όπως ο άνεμος και ο ήλιος, αλλά δεν έχει τα κεφάλαια για να χτίσει τις υποδομές και ζητά τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οπως εξηγεί στο Politico ο διευθύνων σύμβουλος της DTEK, Μαξίμ Τιμτσένκο, είναι αδύνατον να προσελκύσει επενδυτές εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο ίδιος πιστεύει ότι οι ανεμογεννήτριες και τα ηλιακά πάρκα μπορούν να λύσουν το πρόβλημα των συνεχών ρωσικών βομβαρδισμών σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Από τα τέλη Μαρτίου, η εταιρεία έχασε το 80% της δυνατότητας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και πέντε από τα έξι εργοστάσια άνθρακα που έχει, έπαθαν σοβαρές ζημιές από επιθέσεις.

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένα μπλακάουτ στην Ουκρανία και χρειάζονται 300 εκατ. δολάρια και οκτώ μήνες εργασιών για να επιδιορθώσουν τις ζημιές.

🇷🇺💥🇺🇦Ukrainian energy company DETK published a video of one of the thermal power plants destroyed by a Russian missile attack.

It is reported that 5 of the company's 6 thermal power plants were seriously damaged, and 80% of the company's capacity is lost. pic.twitter.com/1Hy5uSb6i3

— Hawkeye1812Z (@Hawkeye1745) April 2, 2024