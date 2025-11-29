Ουκρανία: Μαζικές ρωσικές επιθέσεις «βύθισαν στο σκοτάδι» το Κίεβο

Ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία, τα οποία ξεκίνησαν την Παρασκευή (28/11) το βράδυ και συνεχίσθηκαν το πρωί του Σαββάτου έχουν προκαλέσει τη διακοπή της ηλεκτροδότησης περισσότερων από 600.000 ανθρώπων, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας.

«Ως επακόλουθο της επίθεσης, περισσότεροι από 500.000 καταναλωτές στο Κίεβο, 100.000 στην περιφέρεια της πρωτεύουσας και σχεδόν 8.000 στην περιφέρεια του Χαρκόβου είναι χωρίς ηλεκτρικό», ανακοίνωσε το υπουργείο, σύμφωνα με το οποίο επλήγησαν εγκαταστάσεις στο Κίεβο και σε άλλες πέντε περιφέρειες σε όλη την Ουκρανία.

Το ρωσικό υπουργείο Αυνας ανακοίνωσε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας «μαζική» επίθεση σε ουκρανικές στρατιωτικές βιομηχανικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις ως απάντηση σ’ αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατικές επιθέσεις».

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 30 τραυματίσθηκαν από αυτή τη ρωσική επίθεση. «Ενώ όλοι συζητούν σημεία ειρηνευτικών σχεδίων, η Ρωσία συνεχίζει το πολεμικό σχέδιό της που αποτελείται από δύο σημεία: να σκοτώνει και να καταστρέφει», έγραψε στο X ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Ρωσία εξαπέλυσε κατά την επίθεσή της 36 πυραύλους και σχεδόν 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Εξάλλου, οι τοπικές Αρχές ανακοίνωσαν πως έσβησε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι, στη νότια ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ, εξαιτίας πτώσης συντριμμιών μη επανδρωμένου αεροσκάφους .

Οπως είχε ανακοινωθεί από τις περιφερειακές Αρχές, τεχνικός εξοπλισμός στην εγκατάσταση υπέστη ζημιές, όμως οι δεξαμενές δεν επλήγησαν.

