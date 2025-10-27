ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 13 συνολικά οι προφυλακίσεις – ελεύθερος υπό όρους ο λογιστής

Στους δεκατρείς έφθασαν οι κατηγορούμενοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά τη διαδικασία απολογιών της τελευταίας ομάδας κατηγορουμένων τη Δευτέρα, οι ευρωπαίοι ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση συνολικά τριών κατηγορουμένων. Ετσι με εκείνες που αποφασίστηκαν το σαββατοκύριακο, ο συνολικός αριθμός των κατηγορουμένων που οδηγούνται στην φυλακή είναι δεκατρείς.

Στην ομάδα που βρέθηκε τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή ήταν και ο λογιστής για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε την κατηγορία σε βάρος του, κρίνοντας ότι ο ρόλος του υπήρξε κομβικής σημασίας για την δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Με απόφαση των δικαστικών Αρχών, ο λογιστής μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως και δύο άλλοι κατηγορούμενοι από τη σημερινή ομάδα. Μεταξύ αυτών και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού.

Στην απολογία του ο λογιστής απέδωσε την εμπλοκής του σε συνεργάτη τού γραφείου του, αρνούμενος πως εντοπίστηκε στις έρευνες που έγιναν στο σπίτι του, οτιδήποτε παράνομο.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Είχα έναν συνεργάτη στο γραφείο ο οποίος συνεργαζόταν με έναν μεσίτη αγροτικών εκτάσεων. Εκείνος έκανε τις αλλαγές στα Ε9. Μόλις το συνειδητοποίησα το διόρθωσα αμέσως. Από την πρώτη στιγμή έθεσα τα στοιχεία ενώπιον των Αρχών. Δεν έκανα ποτέ αγροτικές δηλώσεις ο ίδιος. Δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο στο σπίτι μου, ούτε ποτέ απέκτησα χρήματα από τις επιδοτήσεις» φέρεται να ισχυρίστηκε ο λογιστής.

Ενώπιον του ανακριτή ο πατέρας τού φερόμενου αρχηγού, είπε πως δεν γνώριζε τίποτα από αυτά που καταλογίζονται στον γιο του. «Μεγάλωσα μόνος μου τα παιδιά μου, δουλεύοντας 40 χρόνια επί 15 ώρες την ημέρα, ως αγρότης. Δε θέλω να πιστέψω αυτά που κατηγορείται ο γιος μου. Τώρα τα άκουσα κι εγώ πρώτη φορά» ανέφερε.

Ο κατηγορούμενος είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Την ευθύνη για την εμπλοκή τους στην υπόθεση απέδωσαν σε πράξεις μεσίτη, κατά τις απολογίες τους δύο κατηγορούμενοι.

Ο ένας από αυτούς που καταγράφεται σε δηλώσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως ιδιοκτήτης αγροτεμαχίων τα οποία εκμίσθωνε σε μέλη του κυκλώματος είπε: «Κατηγορούμαι άδικα, επειδή δεν έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί υπαίτιοι. Εμπιστεύτηκα έναν μεσίτη, στον οποίο έδωσα τους κωδικούς τού taxisnet, προκειμένου να με βοηθήσει να υποβάλλω αίτηση ως νέος αγρότης. Εκείνος, χωρίς τη γνώση μου, καταχώρισε ψευδώς αγροτεμάχια στο όνομά μου. Με διαβεβαίωσαν πως όλα ήταν νόμιμα».

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, επαγγελματίας αγρότης επί 40 χρόνια στην Πέλλα, εμφανίζεται να έχει δηλώσει στοιχεία για εκτάσεις που υποτίθεται ότι μίσθωνε.

«Καλλιεργώ 800 στρέμματα και ζω αποκλειστικά από τη γη. Απευθύνθηκα σε έναν μεσίτη για να μου βρει επιπλέον εκτάσεις ώστε να αυξήσω την παραγωγή μου. Μου υπέδειξε αγροτεμάχια, τα καλλιέργησα κανονικά και πλήρωσα όλα τα έξοδα. Έχω προσκομίσει όλα τα παραστατικά και τα τιμολόγια εσόδων-εξόδων, ωστόσο δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη» είπε στον δικαστικό λειτουργό ο αγρότης.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την τελευταία απολογία κατηγορούμενου, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ετσι θα μεταβούν εκεί ανακριτής και εισαγγελέας.

