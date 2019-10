Οι Πύργοι Τραμπ της Πόλης και η αβάντα στον Ερντογάν

To «άδειασμα» των Κούρδων από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ -παρά τη στήριξη που έδωσαν στη Δύση εκείνοι, πολεμώντας τους τζιχαντιστές- και η αναγγελθείσα αποχώρηση των Αμερικανών από τη Συρία ερμηνεύτηκαν από πολλούς σαν ένα επεισόδιο του σίριαλ Τραμπ – Ερντογάν το οποίο δεν εξαντλείται στην πολιτική.

Κάποιοι θυμήθηκαν ένα παλιό tweet της Iβάνκα Τραμπ, από τον Απρίλιο του 2012, το ανέσυραν από τα βάθη του web και το έθεσαν εκ νέου κυκλοφορία.

Στο μικρό σχόλιό της η κόρη του σημερινού προέδρου των ΗΠΑ ευχαριστούσε τον -πρωθυπουργό τότε- Ερντογάν επί τη ευκαιρία της έναρξης λειτουργίας του Πύργου Τραμπ (TrumpTowers) στην Κωνσταντινούπολη.

«Ευχαριστούμε τον πρωθυπουργό Ερντογάν για τη συμμετοχή στον εορτασμό μας για τα εγκαίνια του #TrumpTowers Istanbul!»

Thank you Prime Minister Erdogan for joining us yesterday to celebrate the launch of #TrumpTowers Istanbul!

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 20, 2012