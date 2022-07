Οι ΗΠΑ στέλνουν στην Ουκρανία πυραύλους και ραντάρ

Την αποστολή νέας στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, συνολικού ύψους 820 εκατομμυρίων δολαρίων, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πυραύλους, οβίδες και αντιαεροπορικά ραντάρ ανακοίνωσε το Πεντάγωνο το βράδυ της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση –λίγη ώρα πριν την έκδοση της οποίας το Κίεβο είχε ζητήσει και πάλι την ενίσχυσή του με όπλα από τη Δύση, μετά το πολύνεκρο χτύπημα των Ρώσων στην Οδησσό–, οι ΗΠΑ στέλνουν στην Ουκρανία δύο πυραυλικά συστήματα εδάφους-αέρος NASAMS (National Advanced Surface to Air Missile Systems), άλλα τέσσερα ραντάρ, πυραύλους για τους αμερικανικούς εκτοξευτήρες πολλαπλών ρουκετών HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) καθώς και 150.000 βλήματα των 155 χιλιοστών για το πυροβολικό.

#Ukraine: Two HIMARS launchers in service with Ukrainian Forces in the East recently. pic.twitter.com/PzoLj6JP8l

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 28, 2022