Εκρυθμη η κατάσταση στη Λιβύη – Διαδηλωτές εισέβαλαν στο κοινοβούλιο

Στην έδρα του κοινοβουλίου της Λιβύης στο Τομπρούκ εισέβαλαν την Παρασκευή διαδηλωτές προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την επιδείνωση των συνθηκών ζωής και το πολιτικό αδιέξοδο στη χώρα, μία ημέρα μετά την αποτυχία ενός ακόμη γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ των αντίπαλων πλευρών.

Σύμφωνα με πολλά τηλεοπτικά δίκτυα, διαδηλωτές εισέβαλαν στο εσωτερικό του κτιρίου –το οποίο ήταν άδειο λόγω αργίας– και το λεηλάτησαν.

Εικόνες που μετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ έδειχναν πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού να βγαίνουν από τον χώρο του κτιρίου αφότου οργισμένοι νεαροί διαδηλωτές έκαψαν λάστιχα. Αλλα Μέσα Ενημέρωσης μετέδωσαν ότι μέρος του κτιρίου φλέγεται. Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν αντίστοιχα πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Citizens angry and hungry for the economic crisis storm and burn the offices in the parliament of Tobruk in Libya. pic.twitter.com/pcs7a0HiHS

