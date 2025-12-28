Οι Αραβες ανεβάζουν επενδυτική… ταχύτητα στην Ελλάδα

Μετά από το επενδυτικό «μπουμ» που έγινε στην Ελλάδα, αμέσως μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και την ανάκτηση της πολιτικής σταθερότητας, στους χώρους της ενέργειας, της υψηλής τεχνολογίας, των υπηρεσιών με πρώτο τον τουρισμό, των υποδομών (λιμάνια) και των logistics, πλέον το ενδιαφέρον των ξένων στρέφεται και επικεντρώνεται στην αγορά ακινήτων και για πρώτη χρονιά αγροτικής γης.

Αυτό είναι το πρώτο ποιοτικό χαρακτηριστικό των ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) των τελευταίων χρόνων. Το δεύτερο είναι ότι, από το 2024, οι Αραβες ανέβηκαν στη δεύτερη θέση των ξένων επενδυτών στην Ελλάδα πλησιάζοντας τους Ευρωπαίους οι οποίοι – παραδοσιακά και λόγω ευρωζώνης – έχουν τοποθετήσει έως τώρα τα μεγαλύτερα κεφάλαια στη χώρα μας.

Δεν είναι τυχαία η δήλωση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη ότι «από το 2019 έως σήμερα οι άμεσες ξένες επενδύσεις που έγιναν στην Ελλάδα ισοδυναμούν με όσες είχαν γίνει στα πρώτα 17 χρόνια του ευρώ».

Όμως κάτι αλλάζει. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΚΕΠΕ οι καθαρές εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) στην Ελλάδα το 2024 ανήλθαν σε 7,01 δισεκατομμύρια ευρώ, που αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση την περίοδο 2002-2024, μετά το ιστορικό ρεκόρ των 8,02 δισ. ευρώ το 2022, αλλά το 2025 (λόγω της διεθνούς συγκυρίας) κάνουν κοιλιά.

Το 2024 σε σχέση με το 2023, οι καθαρές εισροές ξένων επενδυτικών κεφαλαίων αυξήθηκαν κατά 46,9% ή κατά 2,23 δισ. ευρώ.

Τη χρονιά αυτή, για την οποία υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία, η Ευρώπη παραμένει η κύρια πηγή προσέλκυσης άμεσων επενδύσεων, αλλά, το μερίδιό της μειώθηκε στο 53,4% από 73,9% το 2023, παρότι οι εισροές από την Ευρώπη στην Ελλάδα αυξάνονται ελαφρά σε 3,74 δισ. ευρώ (+6,2%) από 3,53 δισ. ευρώ το 2023.

Οι Αραβες μπήκαν στην κούρσα των ευκαιριών

Όπως εξηγεί το ΚΕΠΕ, η υποχώρηση του μεριδίου οφείλεται στη θεαματική άνοδο των επενδύσεων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), εκτινάσσοντας το ασιατικό μερίδιο στο 41,5% από 15% το 2023, και πλέον αποτελούν το 30% περίπου των συνολικών ΞΑΕ στην Ελλάδα.

Πέραν των ΗΑΕ, αξιοσημείωτες το 2024 είναι οι εισροές από Ισραήλ, Τουρκία και Τσεχία, που φτάνουν τα 129 εκατ. ευρώ, 299 εκατ. και 1,04 δισ. ευρώ, αντίστοιχα, καταγράφοντας ιστορικά υψηλά.

Μόλις 193 εκατομμύρια από τις ΗΠΑ

Αντίθετα, παρατηρείται μείωση στο μερίδιο των Αμερικανών επενδυτών στο 3,7% από 9,3% το 2023. Οι ΞΑΕ από τις ΗΠΑ περιορίστηκαν στα 191 εκατ. ευρώ (-49,5%) από 377 εκατ. ευρώ το 2023.

Το 2024 ξεχωρίζει ο σχεδόν διπλασιασμός των εξαγορών στις υπηρεσίες (κυρίως στον τουρισμό), οι οποίες διαχρονικά αποτελούν την «αιχμή του δόρατος» στις συνολικές ΞΑΕ στην Ελλάδα, καθώς αυξήθηκαν από 3,08 δισ. ευρώ το 2023 σε 5,94 δισ. ευρώ το 2024, ανεβάζοντας το μερίδιό τους στο 84,7% από 64,6% το 2023.

Επιπλέον, οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες αυξήθηκαν στα 2,32 δισ. ευρώ από 435 εκατ. ευρώ το 2023, ενισχύοντας το μερίδιό τους από το 9,1% στο 33,1%, ενώ οι μεταφορές και αποθήκευση επίσης αυξήθηκαν θεαματικά στα 827 εκατ. ευρώ από 181 εκατ. ευρώ το 2023, αυξάνοντας τη συμμετοχή στο 11,8% του συνόλου.

Στροφή στα ακίνητα και τη γη

Οι καθαρές ΞΑΕ σε ακίνητα ανήλθαν το 2024 σε 2,75 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένες κατά 28,9% σε σχέση με το 2023.

Όμως εφέτος, το α΄ εξάμηνο της χρονιάς που φεύγει, υποχώρησαν στα 938 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 17,8% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2024. Αυτό αποδίδεται στους περιορισμούς στη χορήγηση Golden Visa και τον κορεσμό της αγοράς που δημιούργησαν οι πλατφόρμες των βραχυχρόνιων μισθώσεων όπως η Booking η Airbnb κά

Το νέο στοιχείο είναι ότι οι ξένοι επενδυτές αγοράζουν τώρα και αγροτική γη στην Ελλάδα. Οι greenfield (αγορές αγροτικών εκτάσεων) ΞΑΕ στην Ελλάδα αυξάνονται εντυπωσιακά από 1,19 δισ. ευρώ το 2023 σε 3,153 δισ. ευρώ το 2024, πλησιάζοντας το ιστορικό υψηλό του 2009 (3,19 δισ. ευρώ).

Αυτή η ετήσια άνοδος σχεδόν 165% το 2024 είναι η μεγαλύτερη στην ΕΕ27, με την Ελλάδα να καταγράφει την Τρίτη μεγαλύτερη απόλυτη αύξηση (1,96 δισ. ευρώ) greenfield επενδύσεων μετά τις Ιταλία (9,46 δισ. ευρώ) και τη Λετονία (2,06 δισ. ευρώ).

Ποιοι ξένοι αγοράζουν ακίνητα

Ως προς τις χώρες προέλευσης κεφαλαίων για αγορές ακινήτων και γης, ξεχωρίζουν τα εξής μερίδια για το 2024:

Χονγκ Κονγκ 12,3% ,

Κύπρος 11,6%

Τουρκία 10,6% .

Ελβετία 8,6% ,

Γερμανία 5,9% ,

ΗΠΑ 4,8% ,

Ισραήλ 4,7%,

ΗΑΕ 3,5% ,

Ολλανδία 3,5% .

Βουλγαρία 3,4% και

Σιγκαπούρη 3,2% .

Μεγάλες επενδύσεις από το 2019 μέχρι σήμερα

Οι μεγαλύτερες επενδύσεις που έγιναν στην Ελλάδα από το 2019 μέχρι σήμερα (σημαντικά παραδείγματα) είναι οι εξής:

Υποδομές & Logistics: Γαλλικές (Vinci), Κινεζικές (Cosco),

The Ellinikon (USA/Global): Η μεγαλύτερη τουριστική-αστική ανάπτυξη στην Ευρώπη (Lamda Development, με διεθνείς συνεταίρους).

Ενεργειακά Έργα: Επενδύσεις σε ΑΠΕ από πολυεθνικές (Total Energies, Iberdrola, ENEL, EDF, Shell κα).

Data Centers: Επενδύσεις από Microsoft, Amazon, Google, για δημιουργία υποδομών στην Ελλάδα.

Ακίνητα και τουρισμός: Επενδύσεις από Εmirates, IHG, Hyatt, Hard Rock, Κύπρο κά χώρες σε ξενοδοχεία και ανάπτυξη ακινήτων.

