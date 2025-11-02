Βρέθηκε το αντίδοτο για όλα τα δαγκώματα φιδιών;

Στην Ελλάδα μπορεί να μην κινδυνεύουμε τόσο από φίδια, όμως οι οχιές δεν μας είναι καθόλου άγνωστες. Σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως οι τροπικές περιοχές, τα δαγκώματα φιδιών παραμένουν μια από τις πιο συχνές αιτίες θανάτου. Το δάγκωμα από μαύρη μάμπα μπορεί να σκοτώσει μέσα σε λίγες ώρες. Το δηλητήριό της επιτίθεται στο νευρικό σύστημα, παραλύοντας τους μυς, τους πνεύμονες και τελικά την καρδιά.

Δεν είναι όμως το μόνο επικίνδυνο είδος· στην Υποσαχάρια Αφρική τα φίδια δαγκώνουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους ετησίως, με περισσότερα από 7.000 να χάνουν τη ζωή τους και περίπου 10.000 να υποβάλλονται σε ακρωτηριασμούς. Και αυτά είναι μόνο τα καταγεγραμμένα περιστατικά. Οι πραγματικοί αριθμοί είναι, πιθανότατα, πολύ υψηλότεροι.

Η ιατρική παρέχει λύσεις, γράφει ο Economist, αλλά όχι πάντοτε προσβάσιμες. Το αντίδοτο μπορεί να εξουδετερώσει το δηλητήριο, όμως σε απομακρυσμένες περιοχές όπου τέτοια περιστατικά είναι συχνότερα πιθανόν να μην υπάρχει πρόσβαση σε αντίδοτα. Επιπλέον, κάθε αντίδοτο προορίζεται για δάγκωμα από συγκεκριμένο είδος φιδιού και το θύμα σπανίως μπορεί να αναγνωρίσει τι είδους φίδι τον δάγκωσε μέσα στον πανικό της στιγμής.

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Nature που ενδέχεται να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα. Ο δρ Αντρέας Λάουστσεν και η ερευνητική ομάδα του από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας ανέπτυξαν ένα αντίδοτο ευρέος φάσματος, ικανό να αντιμετωπίζει δαγκώματα από πολλά διαφορετικά είδη φιδιών.

Η παρασκευή παραδοσιακών αντιορών είναι μια χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία. Το δηλητήριο συλλέγεται από εκπαιδευμένους ειδικούς που «αρμέγουν» τα φίδια, εξάγοντας το φαρμακερό υγρό τους. Στη συνέχεια το δηλητήριο εγχέεται σε μεγάλα ζώα, συνήθως άλογα, τα οποία αναπτύσσουν αντισώματα ενάντια στις τοξίνες. Αυτά τα αντισώματα συλλέγονται από το αίμα και καθαρίζονται στο εργαστήριο, δημιουργώντας το αντίδοτο.

Η ομάδα του Λάουστσεν ακολούθησε μια καινοτόμο οδό: αντί για άλογα χρησιμοποίησε λάμα και αλπακά και τα εξέθεσε σε δηλητήρια 18 διαφορετικών θανατηφόρων αφρικανικών φιδιών, από μαύρη μάμπα και καφέ κόμπρα του Ακρωτηρίου έως αιγυπτιακή κόμπρα.

Το δηλητήριο των φιδιών, εξηγεί ο Economist, είναι ένα πολύπλοκο μείγμα από δεκάδες τοξικές πρωτεΐνες, οι οποίες διαφέρουν αρκετά από είδος σε είδος. Ωστόσο τα «ενεργά» σημεία αυτών των πρωτεϊνών, δηλαδή εκείνα που συνδέονται με τα κύτταρα του θύματος και προκαλούν τη ζημιά, παρουσιάζουν συχνά παρόμοια δομή. Αυτή η εξελικτική σταθερότητα έδωσε την ιδέα στους επιστήμονες να προκαλέσουν την παραγωγή αντισωμάτων που θα στοχεύουν ακριβώς αυτά τα κοινά μοριακά σημεία, καθιστώντας το αντίδοτο αποτελεσματικό απέναντι σε πολλά είδη.

Για τον σκοπό αυτόν οι ερευνητές χορήγησαν στα ζώα μικρές δόσεις από κάθε δηλητήριο, αυξάνοντάς τες σταδιακά για διάστημα 60 εβδομάδων, έτσι ώστε το ανοσοποιητικό τους να αναπτύξει την ευρύτερη δυνατή απόκριση.

Η επιλογή των καμηλοειδών (λάμα και αλπακά) δεν ήταν τυχαία. Τα ζώα αυτά, εκτός από τα κλασικά αντισώματα, παράγουν και κάποιες πολύ μικρότερες δομές, γνωστές ως νανοαντισώματα, οι οποίες διαθέτουν την ίδια ικανότητα αναγνώρισης και εξουδετέρωσης τοξινών αλλά είναι απλούστερες και σταθερότερες.

Τα νανοαντισώματα αντέχουν στη λυοφιλοποίηση (αφυδάτωση μέσω ψύξης), γεγονός που επιτρέπει την αποθήκευσή τους εκτός ψυγείου, ιδιότητα κρίσιμη για περιοχές με ασταθή ηλεκτροδότηση. Επίσης, λόγω του μικρού μεγέθους τους διεισδύουν βαθύτερα στους ιστούς και διαπερνούν πιο εύκολα τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Τέλος, παράγονται μαζικά στο εργαστήριο, κάτι που μειώνει το κόστος.

Μετά την περίοδο των 60 εβδομάδων η ομάδα εντόπισε οκτώ νανοαντισώματα που αποδείχτηκαν αποτελεσματικά απέναντι σε όλες σχεδόν τις τοξίνες των 18 φιδιών. Τα συνδύασαν σε ένα ενιαίο «κοκτέιλ» και το δοκίμασαν σε πειραματόζωα.

Το νέο αντίδοτο λειτούργησε άκρως αποτελεσματικά, σύμφωνα με τον Economist. Τα ποντίκια επέζησαν μετά από θανατηφόρες δόσεις δηλητηρίου των 17 από τα 18 είδη· μόνο η ανατολική πράσινη μάμπα παρέμεινε φονική, αν και ο Λάουστσεν εκτιμά ότι με ένα-δύο επιπλέον νανοαντισώματα το πρόβλημα θα λυθεί.

Επιπλέον, το φάρμακο απέτρεψε σχεδόν πλήρως τη νέκρωση των ιστών στο σημείο του δαγκώματος, μια διαδικασία που συχνά οδηγεί σε ακρωτηριασμό. Τα υπάρχοντα αντίδοτα σπανίως καταφέρνουν κάτι τέτοιο.

Τα φίδια της οικογένειας των ελαπιδών (όπως οι μάμπες και οι κόμπρες) προκαλούν κυρίως νευροτοξικά συμπτώματα, οδηγώντας σε παράλυση. Εξίσου επικίνδυνες, όμως, είναι και οι οχιές, καθώς προκαλούν εκτεταμένες εσωτερικές αιμορραγίες. Οι επιστήμονες σχεδιάζουν τώρα να επαναλάβουν τη διαδικασία συλλέγοντας δηλητήρια από οχιές, με στόχο τη δημιουργία ενός δεύτερου αντίδοτου. Εφόσον επιτύχουν, τα δύο είδη φαρμάκων ίσως συνδυαστούν σε ένα καθολικό αντίδοτο, ικανό να εξουδετερώνει δηλητήρια φιδιών κάθε τύπου.

Αν οι δοκιμές σε μεγαλύτερα ζώα και σε ανθρώπους επιβεβαιώσουν την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, ο κόσμος θα βρεθεί στα πρόθυρα ενός ιατρικού άθλου, καταλήγει ο Economist: ενός παγκόσμιου αντίδοτου που θα σώζει χιλιάδες ζωές ετησίως, ανεξάρτητα από το είδος του φιδιού ή τον τόπο του δαγκώματος. Ενα αντίδοτο που δεν θα χρειάζεται ψυγείο και θα μπορεί να αποθηκεύεται εύκολα στα πιο απομονωμένα χωριά του πλανήτη.

