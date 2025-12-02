Ο Τραμπ απειλεί (και) την Ονδούρα: «Θα το πληρώσουν ακριβά αν αλλάξουν το αποτέλεσμα των εκλογών»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τις εκλογικές Αρχές της Ονδούρας πως αποπειρώνται «να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα» των προεδρικών εκλογών, καθώς ο υποψήφιος που υποστηρίζει, ο επιχειρηματίας Νάσρι Ασφούρα, δίνει μάχη ψήφο προς ψήφο με τον δεύτερο υποψήφιο της Δεξιάς, τον Σαλβαδόρ Νασράλα.

«Φαίνεται σαν να προσπαθεί η Ονδούρα να αλλάξει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών. Αν το κάνουν, θα πληρώσουν πολύ ακριβά!», διεμήνυσε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, χωρίς να παρουσιάσει κάποιο τεκμήριο για τον ισχυρισμό του.

Οι δύο υποψήφιοι παρατάξεων της Δεξιάς βρίσκονταν «ισόπαλοι» τη Δευτέρα, καθώς συνεχιζόταν η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων που κατατέθηκαν στις εκλογές της Κυριακής.

Σύμφωνα με παρατηρητές, οι ψηφοφόροι αποφάσισαν «να τιμωρήσουν» την παράταξη της Αριστεράς με επικεφαλής την απερχόμενη πρόεδρο Σιομάρα Κάστρο, που ανέλαβε να κυβερνήσει ένα από τα φτωχότερα κράτη της Λατινικής Αμερικής, υπονομευμένο από τη βία των συμμοριών, τη διακίνηση ναρκωτικών και τη διαφθορά.

Η Κάστρο αναδείχθηκε στο αξίωμα το 2021, μια δεκαετία και πλέον μετά το πραξικόπημα εναντίον του συζύγου της, του Μανουέλ Σελάγια, που είχε αποφασίσει να συμμαχήσει με τη Βενεζουέλα και την Κούβα.

Ο 67χρονος Ασφούρα, άλλοτε δήμαρχος στην πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα, βρισκόταν μπροστά από τον 72χρονο Νασράλα, τηλεοπτικό παρουσιαστή, με διαφορά 515 ψήφων, έδειχνε ψηφιακή καταμέτρηση του 57% των ψηφοδελτίων, ανέφερε μέσω X η πρόεδρος του κεντρικού εκλογικού συμβουλίου (CNE).

Η ισχνή διαφορά αυτή σήμαινε, λαμβανομένου υπόψη του περιθωρίου σφάλματος, «τεχνική ισοπαλία» των δυο επικρατέστερων υποψηφίων, πρόσθεσε η Ανα Πάολα Χολ.

Ζήτησε «σύνεση και υπομονή» από τους πολίτες, χωρίς να διευκρινίσει πότε θα ολοκληρωθεί η χειρωνακτική καταμέτρηση. Ενδέχεται η διαδικασία να απαιτήσει αρκετές ημέρες.

«Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους», είπε ο Ασφούρα, υποψήφιος του Εθνικού Κόμματος (PN), από το αρχηγείο της εκστρατείας του.

Ο Νασράλα, του Φιλελεύθερου Κόμματος (PL), υποστήριξε από την πλευρά του πως προηγείται με διαφορά πέντε εκατοστιαίων μονάδων, επικαλούμενος δικά του στοιχεία.

Και οι δυο υποψήφιοι έκαναν εκστρατεία επισείοντας τον φόβο ότι η Αριστερά θα μετέτρεπε την Ονδούρα σε νέα Βενεζουέλα, χώρα σε βαθιά κρίση.

Η υποψήφια της κυβερνώσας παράταξης της Αριστεράς LIBRE, η δικηγόρος Ρίξι Μονκάδα, 60 ετών, ακολουθούσε σε απόσταση στην τρίτη θέση, με βάση τα ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Χάρη σε πρώην πρόεδρο

Η εκστρατεία σημαδεύτηκε τις τελευταίες μέρες από την τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει υιοθετήσει στάση ανοικτά επεμβατική στην περιοχή, χωρίς να διστάζει να συνδέει άρρηκτα την αμερικανική βοήθεια σε χώρες της Λατινικής Αμερικής με τη συμπάθεια ή την αντιπάθειά του προς τους ηγέτες τους.

Συγκεκριμένα για την Ονδούρα, διεμήνυσε πως «αν δεν κερδίσει τις εκλογές ο Ασφούρα, οι ΗΠΑ δεν θα κατασπαταλήσουν τα χρήματά τους».

Τόνισε πως «δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί» με τη Ρίξι Μονκάδα «και τους κομμουνιστές», ούτε να δείξει «εμπιστοσύνη» στον Σαλβαδόρ Νασράλα.

«Ο Τίτο (Ασφούρα) κι εγώ μπορούμε να συνεργαστούμε στον αγώνα εναντίον των “ναρκωκομμουνιστών” και για να προσφέρουμε στον λαό της Ονδούρας τη βοήθεια που χρειάζεται», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανήγγειλε ακόμη ότι θα απονείμει «πλήρη χάρη» στον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας, Χουάν Ορλάντο Ερνάντες (2014-2022), εκλεγμένου με τα χρώματα του PN του Ασφούρα. Ο Ερνάντες εκτίει ποινή κάθειρξης 45 ετών στις ΗΠΑ για συνέργεια στη διακίνηση εκατοντάδων τόνων κοκαΐνης προς την αμερικανική αγορά.

Η δήλωσή του φυσικά έρχεται σε εντυπωσιακή αντίθεση με την ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχείρησης με πρόσχημα την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών, που βάζει στο στόχαστρο ειδικά τη Βενεζουέλα.

Η Μονκάδα καταδίκασε την επέμβαση των ΗΠΑ στα πολιτικά πράγματα της χώρας.

Είναι η δεύτερη φορά που διεκδικεί την προεδρία ο Ασφούρα, ο οποίος ηττήθηκε από την Κάστρο το 2021 και η τρίτη φορά που τη διεκδικεί ο Νασράλα.

Περίπου 6,5 εκατομμύρια πολίτες κλήθηκαν να αναδείξουν τον διάδοχο της προέδρου Κάστρο, καθώς και τα 128 μέλη του Κοινοβουλίου κι εκατοντάδες δημάρχους για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Οι υποψήφιοι δεν αναφέρθηκαν παρά ελάχιστα στα ζητήματα που καίνε τους πολίτες της Ονδούρας, τη βία και τη φτώχεια.

Σχεδόν τα δυο τρίτα των 11 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας ζουν βυθισμένοι στη φτώχεια.

