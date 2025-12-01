Εκλογές στην Ονδούρα: Προηγείται ο υποψήφιος που στήριξε ο Τραμπ

Ο υποψήφιος της Δεξιάς στην Ονδούρα, τον οποίο υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, προηγείται μετά τις προεδρικές εκλογές της Κυριακής, σύμφωνα με τα προκαταρτικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE), ο 67χρονος Νάσρι Ασφούρα, ο πρώην δήμαρχος στην πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα και επιχειρηματίας που υποστήριξε σθεναρά ο αμερικανός πρόεδρος, προηγείται με μόλις 1,8 μονάδα έναντι ετέρου υποψηφίου της Δεξιάς, του τηλεοπτικού παρουσιαστή Σαλβαδόρ Νασράλα.

Στην τρίτη θέση με διαφορά 21 μονάδων από τον πρώτο, βρίσκεται η Ρίξι Μονάδα, υποψήφια της παράταξης της απερχόμενης κυβέρνησης της Αριστεράς.

Αυτοί οι τρεις υποψήφιοι -από τους πέντε συνολικά- φέρονταν στις δημοσκοπήσεις να οδεύουν σε αμφίρροπη μάχη ως το νήμα.

Περίπου 6,5 εκατομμύρια πολίτες κλήθηκαν να αποφασίσουν ποιος θα διαδεχθεί την Σιομάρα Κάστρο, καθώς και να αναδείξουν 128 μέλη του Κοινοβουλίου και εκατοντάδες δημάρχους για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο Τραμπ έχει υιοθετήσει στάση αποφασιστικά επεμβατική στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής. Δεν διστάζει να συνδέει άρρηκτα την αμερικανική βοήθεια σε χώρες της περιοχής με την συμπάθεια ή την αντιπάθειά του προς τους ηγέτες τους.

Διεμήνυσε πως «αν δεν κερδίσει τις εκλογές ο Ασφούρα, οι ΗΠΑ δεν θα κατασπαταλήσουν τα χρήματά τους» σε βοήθεια προς την Ονδούρα.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος όχι μόνο χαρακτήρισε τον Ασφούρα «τον μοναδικό αληθινό φίλο της ελευθερίας» μεταξύ των υποψηφίων, αλλά τόνισε πως «δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί» με την 60χρονη Ρίξι Μονκάδα και τους «κομμουνιστές», ούτε να δείξει «εμπιστοσύνη» στον 72χρονο Σαλβαδόρ Νασράλα, 72 ετών.

«Ο Τίτο (σ.σ. ο κ. Ασφούρα) και εγώ μπορούμε να συνεργαστούμε στον αγώνα εναντίον των “ναρκωκομμουνιστών” και για να προσφέρουμε στον λαό της Ονδούρας τη βοήθεια που χρειάζεται», είπε ο Τραμπ.

«Χάρη» στον πρώην πρόεδρο Ερνάντες

Ο Νάσρι Ασφούρα, επιχειρηματίας του τομέα των κατασκευών, είναι υποψήφιος με την παράταξη του πρώην προέδρου Χουάν Ορλάντο Ερνάντες (2014-2022), ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης 45 ετών για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Τραμπ ανέφερε την Παρασκευή πως σκοπεύει να δώσει στον πρώην πρόεδρο Ερνάντες «πλήρη και απόλυτη χάρη».

Η Μονκάδα κατήγγειλε την επέμβαση των ΗΠΑ στην πολιτική σκηνή του κράτους της κεντρικής Αμερικής. «Δεν έχω καμιά αμφιβολία» πως πρόκειται για «εντελώς επεμβατικές» τοποθετήσεις «τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές».

Ο κ. Ασφούρα αρνήθηκε ότι η απονομή χάριτος θα τον ωφελούσε. «Πάνε μήνες που έχει θιγεί αυτό το θέμα και δεν έχει καμιά σχέση με τις εκλογές», είπε αφού ψήφισε στην Τεγκουσιγκάλπα.

Είναι η δεύτερη φορά που θέτει υποψηφιότητα. Το 2021, ηττήθηκε από τη Σιομάρα Κάστρο.

Ο Ασφούρα υποστηρίζεται επίσης σθεναρά από τον πρόεδρο της Αργεντινής και πιστό σύμμαχο του Τραμπ, Χαβιέρ Μιλέι.

Η ψηφοφορία στην Ονδούρα διεξήχθη σε κλίμα μεγάλης πολιτικής έντασης. Η Δεξιά και η Αριστερά αλληλοκατηγορήθηκαν πως ετοιμάζονταν να διαπράξουν νοθεία στη χώρα, η οποία θεωρείται πως στερείται ανεξάρτητο εκλογικό «διαιτητή», φορέα με κύρος που να αξιολογεί το αποτέλεσμα και η κρίση του να μη χωρά αμφιβολία. Ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) και η Ευρωπαϊκή Ενωση ανέπτυξαν παρατηρητές.

Ο Φρανσίσκο Ασίς, επικεφαλής της αποστολής του ΟΑΚ, διαβεβαίωσε πως η διαδικασία της ψηφοφορίας διεξήχθη ήρεμα, με «δημοκρατική ατμόσφαιρα» και με υψηλή συμμετοχή.

Ομως, το αριστερό κόμμα Ελευθερία και Επανίδρυση (LIBRE), στην εξουσία, έχει προειδοποιήσει ότι θα περιμένει την καταμέτρηση του συνόλου των ψήφων προτού διαμορφώσει τη στάση του -κάτι που μπορεί να χρειαστεί αρκετές ημέρες.

Φτώχεια και βία

Οι υποψήφιοι δεν αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στα ζητήματα που «καίνε» τους πολίτες της Ονδούρας, τη φτώχεια και τη βία.

Ο Ασφούρα υποσχέθηκε να προσελκύσει επενδύσεις, ο Νασράλα να υποστηρίξει τη βιομηχανία και τη γεωργία, ενώ η Μονάδα να φορολογήσει τις οικονομικές ελίτ.

Σχεδόν τα δυο τρίτα των 11 εκατομμυρίων κατοίκων της Ονδούρας ζουν κάτω από το επίπεδο φτώχειας.

Το 27% του ΑΕΠ της Ονδούρας εισφέρουν τα εμβάσματα των μεταναστών στις ΗΠΑ, που φθάνουν τα δέκα δισ. δολάρια.

Η κυβέρνηση Τραμπ απέλασε φέτος κάπου 27.000 υπηκόους Ονδούρας και ανακάλεσε το καθεστώς προσωρινής προστασίας από την απέλαση άλλων 51.000.

Η Ερικα Ρέγες, έμπορος 33 ετών, εύχεται ο Τραμπ και ο Ασφούρα να βοηθήσουν τους μετανάστες. «Να σταματήσει ο διωγμός τους, να τους δοθεί δουλειά, να ανοίξουν πόρτες».

«Ψηφίζω αυτό που θέλω, όχι αυτό που λέει ο Τραμπ, καθώς η αλήθεια είναι πως ζω από τη δουλειά μου, όχι από τους πολιτικούς», τόνισε η Εσμεράλδα Ροδρίγκες, 56 ετών, που πουλάει φρούτα σε αγορά στην Τεγκουσιγκάλπα.

Η Ονδούρα συγκαταλέγεται στις χώρες που πλήττονται περισσότερο στην περιοχή από τη μάστιγα της βίας. Η διαφθορά και οι σχέσεις με τη διακίνηση ναρκωτικών αποτελούν μείζονες προκλήσεις, αλλά κανένα από τα τρία φαβορί δεν έθιξε τα ζητήματα αυτά, ενώ υπάρχουν υποψίες σε βάρος και των τριών κομμάτων τους.

