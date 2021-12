Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δημοσίευσαν την πρώτη φωτογραφία της Λίλιμπετ

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έδωσαν στη δημοσιότητα μία χριστουγεννιάτικη κάρτα με φωτογραφία της οικογένειάς τους, στο σπίτι τους στην Καλιφόρνια.

Πρόκειται για την πρώτη φωτογραφία της κόρης τους, Λίλιμπετ Νταϊάνα, που είναι έξι μηνών και φέρει τα ονόματα της γιαγιάς της και της προγιαγιάς της, Ελισάβετ.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ κοινοποίησαν τη φωτογραφία από τον λογαριασμό της Team Rubicon στο Twitter, οργάνωση αντιμετώπισης καταστροφών.

Στη φωτογραφία ο Χάρι κρατά τον δύο ετών γιο τους, Αρτσι Χάρισον, ενώ η Μαρκλ σηκώνει ψηλά το κοριτσάκι τους.

«Φέτος, το 2021, καλωσορίσαμε την κόρη μας, Λίλιμπετ, στον κόσμο. Ο Αρτσι μάς έκανε “μαμά” και “μπαμπά”και η Λίλι μάς έκανε οικογένεια», έγραψαν ο Χάρι και η Μέγκαν.

«Καθώς ανυπομονούμε για το 2022, έχουμε κάνει δωρεές εκ μέρους σας σε διάφορους οργανισμούς που τιμούν και προστατεύουν οικογένειες –όσων μετεγκαταστάθηκαν από το Αφγανιστάν, σε αμερικανικές οικογένειες που χρειάζονται επιδόματα», σημείωσε το ζευγάρι, αναφέροντας την οργάνωση Rubicon και άλλες.

Η φωτογραφία είναι του φωτογράφου Αλέξι Λουμπομίρσκι στο σπίτι του Χάρι και της Μαρκλ, στη Σάντα Μπάρμπαρα. Είναι ο ίδιος φωτογράφος που είχαν προσλάβει για τον γάμο τους.

We're grateful to Archewell Foundation and Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex for their support of our efforts to welcome Afghan families to the US. This generous donation will help the transition of families into new communities. https://t.co/vBKyU92YoF pic.twitter.com/H0DqCvJuZd

— Team Rubicon (@TeamRubicon) December 23, 2021