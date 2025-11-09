Ο Ορμπαν στον Λευκό Οίκο: Τι κέρδισε και τι όχι, από τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να εξαιρέσει την Ουγγαρία από τις αμερικανικές κυρώσεις για τις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, είπε ο ίδιος το Σάββατο, υποδεχόμενος στον Λευκό Οίκο τον φιλορώσο Βίκτορ Ορμπαν, τον οποίο επαίνεσε για την αντιμεταναστευτική πολιτική του.

«Το μελετάμε, επειδή είναι πολύ δύσκολο για αυτόν να πάρει πετρέλαιο και αέριο από άλλες περιοχές. Οπως ξέρετε, δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ο Ορμπαν είπε ότι κατά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, θα εξηγούσε στον Τραμπ ποιες θα ήταν οι συνέπειες για την Ουγγαρία εάν δεν διέθετε πρόσβαση στο ρωσικό φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Ανεφοδιαζόμαστε με πετρελαιαγωγό και αγωγό φυσικού αερίου», είπε.

Τον περασμένο μήνα οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας (Rosneft και Lukoil) λόγω της άρνησης της Ρωσίας να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ουάσινγκτον ζήτησε από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και την Ουγγαρία, να σταματήσουν τον ανεφοδιασμό τους από ρωσικές πηγές ενέργειας.

Οι αμερικανικές κυρώσεις θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τον Ορμπαν, λίγους μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Ο εθνικιστής πολιτικός, που κυβερνά τη χώρα από το 2010, δεν είναι βέβαιο ότι θα αναδειχθεί και πάλι νικητής, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

«Τον στηρίζω. Κάνει φανταστική δουλειά», είπε ο Τραμπ για τον σύμμαχό του.

Πέρυσι ο Ορμπαν επισκέφθηκε τρεις φορές τον Τραμπ, στην ιδιωτική κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα. Σήμερα, οι δύο πολιτικοί δεν έκρυψαν την ιδεολογική ταύτισή τους.

Ο Τραμπ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση «να σέβεται» την Ουγγαρία και τον πρωθυπουργό της, ο οποίος διαμαρτύρεται για τις κυρώσεις που του επιβλήθηκαν λόγω της μεταναστευτικής πολιτικής του.

«Θα έπρεπε να σέβονται την Ουγγαρία και αυτόν τον ηγέτη επειδή είχε δίκιο για τη μετανάστευση», είπε ο Τραμπ, θεωρώντας ότι οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν «να αντλήσουν έμπνευση» από τον προσκεκλημένο του.

Ο Ορμπαν από την πλευρά του ζήτησε να ξεκινήσει «μια χρυσή εποχή» για τις σχέσεις της χώρας του με τις ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας μια από τις αγαπημένες εκφράσεις του Τραμπ.

Ορμπαν: «Μόνο οι ΗΠΑ και η Ουγγαρία» τάσσονται υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία…

«Είμαστε η μόνη κυβέρνηση στην Ευρώπη που θεωρείται σύγχρονη χριστιανική κυβέρνηση. Όλες οι άλλες κυβερνήσεις είναι προοδευτικές, αριστερίστικες», ισχυρίστηκε ο Ορμπαν.

Επέκρινε επίσης την πολιτική της ΕΕ απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας ότι «οι μοναδικές κυβερνήσεις που τάσσονται υπέρ της ειρήνης είναι αυτές των ΗΠΑ και της μικρής Ουγγαρίας».

Ο Τραμπ, που για ένα διάστημα εξέταζε το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, διαβεβαίωσε για άλλη μια φορά σήμερα, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις, ότι πιστεύει πως θα μπορούσε να βάλει τέλος στις εχθροπραξίες «σε ένα όχι τόσο μακρινό μέλλον».

Ο Τραμπ «έχει ήδη αποδείξει ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει τους ιδεολογικούς συμμάχους του», ιδίως αν επίκεινται εκλογές, υπενθύμισε ο Ντάνιελ Χέγκεντους, ειδικός σε θέματα κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης στο Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ.

Πρόσφατα, προσέφερε οικονομική στήριξη στον πρόεδρο τη Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, άλλον ένθερμο υποστηρικτή του.

Ο Όρμπαν, που αρνήθηκε να στείλει στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο και αντιτίθεται στην υποψηφιότητα της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ, συγκρούεται συχνά με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, για θέματα που αφορούν κυρίως το κράτος Δικαίου.

Ανάλυση: Τι κέρδισε και τι όχι, ο Ορμπαν από τον Τραμπ

Επιφανειακά, το ταξίδι του ούγγρου πρωθυπουργού ήταν ακριβώς αυτό για το οποίο πήγε στην Ουάσινγκτον: έπαινοι και εξαίρεση από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα πυρηνικά καύσιμα.

Και όλα αυτά, μόλις πέντε μήνες πριν από τις δύσκολες και αμφίρροπες εκλογές.

Μία πιο προσεκτική ματιά όμως, φανερώνει ότι μία λιγότερο ξεκάθαρη εικόνα, σημείωσε το BBC.

Η αμερικανική πλευρά σύναψε μια σκληρή εμπορική συμφωνία -και δαπανηρή για την Ουγγαρία.

Και δεν υπάρχει πρόοδος στον μεγαλύτερο πονοκέφαλο του Βίκτορ Oρμπαν: τον τερματισμό του πολέμου στη γειτονική Ουκρανία, και μαζί του τη μακρά σκιά που ρίχνει η σύγκρουση πάνω από την Ουγγαρία.

Ας δούμε πρώτα τη σημαντική νίκη του Όρμπαν -μια εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις, η οποία, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο BBC, είχε χρονικό περιορισμό ένα έτος, αν και ο Πέτερ Σιγιάρτο, υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, δήλωσε ότι θα ήταν αόριστης διάρκειας.

Το χρονικό διάστημα είναι ενδιαφέρον. Ο Τραμπ θέλει σαφώς να βοηθήσει τον φίλο του να κερδίσει τις εκλογές τον Απρίλιο. Και η εξαίρεση συμβαδίζει ακόμη και εν μέρει με την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς όλα τα κράτη-μέλη να τερματίσουν την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου, φυσικού αερίου και πυρηνικών καυσίμων μέχρι το τέλος του 2027.

Αυτό που λείπει, από την οπτική γωνία της ΕΕ, είναι οποιαδήποτε πολιτική δέσμευση από τον Ορμπαν για την ικανοποίηση αυτής της απαίτησης -μια δέσμευση που ανέλαβε και εκπλήρωσε η τσεχική κυβέρνηση. Και η ΕΕ προσπαθεί να αυστηροποιήσει τις ενεργειακές κυρώσεις, κάτι που προκαλεί την οργή της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας.

Η ουγγρική ενεργειακή εταιρεία MOL αναβαθμίζει δύο από τα διυλιστήριά της -τη Σατζαλομπάτα στην Ουγγαρία και την εγκατάσταση Σλόβναφτ στην Μπρατισλάβα- για να επεξεργάζεται αργό πετρέλαιο Brent αντί για το αργό πετρέλαιο υψηλής περιεκτικότητας σε θείο των Ουραλίων που ρέει μέσω ρωσικών αγωγών.

Την Παρασκευή, η MOL δήλωσε ότι το 80% των αναγκών της σε πετρέλαιο θα μπορούσε να εισαχθεί μέσω του αγωγού Adria από την Κροατία, αν και με υψηλότερο κόστος υλικοτεχνικής υποστήριξης και τεχνικούς κινδύνους.

Ετσι, το επιχείρημα του Ορμπαν, το οποίο εντυπωσίασε τόσο πολύ τον Τραμπ, ότι η Ουγγαρία, ως χώρα χωρίς πρόσβαση στη θάλασσσα, δεν έχει εναλλακτική λύση στο ρωσικό πετρέλαιο, μπορεί να μην είναι απολύτως αληθές.

Συνολικά, η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν πληρώσει μαζί στη Ρωσία 13 δισεκατομμύρια δολάρια για το πετρέλαιό της από την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 μέχρι το τέλος του 2024.

Το χρονικό περιθώριο ενός έτους που παραχώρησαν οι ΗΠΑ αποτελεί ωστόσο μια πολύτιμη ανάπαυλα για τα ουγγρικά νοικοκυριά αυτόν τον χειμώνα.

Ο Ορμπαν δήλωσε σε φιλοκυβερνητικούς δημοσιογράφους που ταξίδεψαν μαζί του στην Ουάσινγκτον, ότι διαφορετικά οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας «θα μπορούσαν να είχαν αυξηθεί έως και τρεις φορές τον Δεκέμβριο».

Η επιβολή περιορισμού σε αυτούς τους λογαριασμούς με διάφορα μέσα, αποτελεί κεντρικό στοιχείο της δημοτικότητάς του στην Ουγγαρία από το 2013, σύμφωνα με το BBC.

Σύμφωνα με την εξαίρεση των ΗΠΑ, η Ουγγαρία μπορεί επίσης να συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο μέσω του αγωγού Turkstream, ο οποίος διασχίζει τα Βαλκάνια, και να το πληρώνει σε σκληρό νόμισμα (185 εκατομμύρια δολάρια μόνο τον Αύγουστο) χρησιμοποιώντας ένα βουλγαρικό παραθυράκι.

Ο Ορμπαν έχει συμφωνήσει να αγοράσει LNG από τις ΗΠΑ αξίας 600 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ένα άλλο βασικό μέρος της συμφωνίας με την Ουάσινγκτον είναι η πυρηνική ενέργεια.

Η Ουγγαρία συμφώνησε να αγοράσει αμερικανικές ράβδους πυρηνικού καυσίμου για τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας Paks 1 (με κόστος 114 εκατομμύρια δολάρια), παράλληλα με εκείνες που αγοράστηκαν από τη ρωσική Rosatom και τη γαλλική Framatome.

Τα ρωσικά σχέδια για τη χρηματοδότηση και την κατασκευή της πυρηνικής επέκτασης, που ονομάζεται Paks 2, έχουν καθυστερήσει εδώ και καιρό λόγω τεχνικών ζητημάτων και προβλημάτων με την αδειοδότηση. Η συμφωνία των ΗΠΑ για την άρση όλων των πυρηνικών κυρώσεων κατά της Ουγγαρίας μπορεί να βοηθήσει στην επανεκκίνηση αυτού του έργου, αλλά παραμένουν ακανθώδη προβλήματα.

Η Ουγγαρία συμφώνησε επίσης να αγοράσει αμερικανική τεχνολογία για να επεκτείνει τη βραχυπρόθεσμη αποθήκευση αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων στο Paks για τιμή μεταξύ 100 και 200 ​​εκατομμυρίων δολαρίων.

Ισως το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας, ήταν η δέσμευση της Ουγγαρίας να αγοράσει έως και 10 μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες από τις ΗΠΑ, προς 10-20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Ουγγαρία χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτήσει τα τεράστια κινεζικά εργοστάσια μπαταριών που κατασκευάζονται σε όλη τη χώρα. Τα μικρότερα πυρηνικά εργοστάσια μαστίζονται λιγότερο από καθυστερήσεις στην κατασκευή και είναι πιο εύκολο να αδειοδοτηθούν.

Τέλος, συζητείται μια συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων -παρόμοια με την πρόσφατη συμφωνία ΗΠΑ-Αργεντινής για τη στήριξη του πέσο- βάσει της οποίας οι κεντρικές τράπεζες των ΗΠΑ και της Ουγγαρίας μπορούν να ανταλλάσσουν νόμισμα.

Αυτό θα σήμαινε ότι σε μια μελλοντική οικονομική κρίση στην Ουγγαρία, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τη Βουδαπέστη με δολάρια, γεγονός που ενισχύει την οικονομική ασφάλεια στην Ουγγαρία.

Συνοψίζοντας, ανέφερε το BBC, η Ουγγαρία σύναψε συμφωνία για την αγορά αμερικανικού φυσικού αερίου, πυρηνικής ενέργειας και απροσδιόριστων οπλικών συστημάτων σε αντάλλαγμα για μια προσωρινή απαλλαγή από τις κυρώσεις των ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Αλλά δεν κατάφερε να πετύχει την επαναφορά του συστήματος διπλής φορολογίας ΗΠΑ-Ουγγαρίας, το οποίο καταργήθηκε το 2022, το οποίο βλάπτει το αμοιβαίο εμπόριο. Και δεν έλαβε νέα ημερομηνία για μια πιθανή σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Οι επικριτές λένε ότι η ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία αντικαθίσταται από την ενεργειακή εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Ορμπαν υποστηρίζει ότι επιτυγχάνει μεγαλύτερη διαφοροποίηση του εφοδιασμού.

