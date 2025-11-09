Η Ελλάδα του Μικ Τζάγκερ, της Κέιτ Μπλάνσετ, της Νικόλ Κίντμαν…

Η αρχή έγινε με τον Μικ Τζάγκερ, ο οποίος επισκέφθηκε την Ελεύθερνα, τα Χανιά και την Κνωσό στην Κρήτη. Μάλλον είχε προεπιλέξει την περίοδο που η τουριστική σεζόν φτάνει στο τέλος της, οπότε θα ήθελε να αποφύγει τον πολύ συνωστισμό. Οι αναρτήσεις έκαναν το θαύμα τους και έστειλαν για άλλη μια φορά την εικόνα του ελληνικού τοπίου στην παγκοσμιοποιημένη και διασυνδεδεμένη δημόσια σφαίρα.

Η συνέχεια δόθηκε με την Κέιτ Μπλάνσετ, η οποία έφτασε, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, στην Καρδαμύλη για τα γυρίσματα της ταινίας «Sweetsick», σε σκηνοθεσία της Αλις Μπιρτς (τα γυρίσματα αναμένονταν έως τις 9 Νοεμβρίου σε Καρδαμύλη, Τραχήλα, Πετροβούνι και Αγιο Δημήτριο).

Ο ακατάβλητος περφόρμερ της ροκ και μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της σύγχρονης εποχής είναι απλώς οι πιο πρόσφατοι επισκέπτες της Ελλάδας μέσα στο 2025, σε μια «παρέλαση» που περιλαμβάνει από διάσημους ηθοποιούς έως τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μύκονο και τον (Αθηναίο πλέον) Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Μάικλ Τζόρνταν σε Κέρκυρα και Σπέτσες

Ηταν, προφανώς, μια από τις εικόνες που σφράγισαν την τουριστική κίνηση στην Κέρκυρα, τον περασμένο Ιούλιο, και λίγο μετά των Σπετσών. Ο Μάικλ Τζόρνταν έκανε βόλτες, μοίρασε γενναιόδωρα πουρμπουάρ και μίλησε με ντόπιους σαν να ήταν «δικός» τους. Και με μία έννοια ήταν, γιατί το ΝΒΑ δεν παύει να αποτελεί παγκόσμια «γλώσσα».

Ο 62χρονος σούπερ σταρ του μπάσκετ, μαζί με μέλη της οικογένειάς του, πραγματοποιούσαν κρουαζιέρα στη Μεσόγειο με τη θαλαμηγό τους, ενώ το προηγούμενο διάστημα είχαν περάσει από την Ιταλία και την Κροατία. Μάλιστα, μεγάλη εταιρεία αθλητικών ειδών παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του στο Καβούρι με 100 προσκεκλημένους.

Η Νικόλ Κίντμαν στους Παξούς

Η είδηση έγινε γνωστή όταν η ανιψιά της αυστραλής ηθοποιού, Λουσία, ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram από τις στιγμές οικογενειακής ανάπαυλας στο νησί.

Η Νικόλ Κίντμαν ταξίδεψε τον περασμένο Ιούλιο για τέταρτη φορά στους Παξούς, μαζί με την αδελφή της Αντόνια και τις ανιψιές της Λουσία και Σιμπέλα.

Και ο Μόργκαν Φρίμαν στους Παξούς

Στους Παξούς, όπου είναι γυρισμένο το «Maestro», βρέθηκε τον περασμένο Ιούνιο ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης με τη Μαρία Καβογιάννη. Στη συντροφιά τους προστέθηκε –τυχαία;– ο σπουδαίος ηθοποιός Μόργκαν Φρίμαν. Φωτογραφίες μαζί του ανήρτησε ο ίδιος ο Παπακαλιάτης στον προσωπικό λογαριαμό του στο Instagram, γράφοντας πως ήταν «τιμή» ότι επέλεξε να επισκεφθεί τους Παξούς μαζί με τους φίλους του.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι ο αμερικανός ηθοποιός, σε ανάρτησή του στο Instagram, είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τη σειρά του Χρ. Παπακαλιάτη. Είχε αναφέρει το «συναρπαστικό σκηνικό των Παξών», ενώ είχε χαρακτηρίσει τη σειρά «αριστούργημα» προτρέποντας τους ακολούθους του να τη δουν.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι στην Αντίπαρο

Τρία χρόνια μετά τις οικογενειακές διακοπές του στην Αντίπαρο, ο 55χρονος αμερικανός ηθοποιός επέστρεψε στο νησί και στην παρέα της διάσημης σχεδιάστριας Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ, η οποία παραθέριζε στα ελληνικά νησιά με την οικογένειά της και ανέβαζε συνεχώς φωτογραφίες στα social media.

Σε μία από αυτές εικονιζόταν ο ΜακΚόναχι δίπλα στην εγγονή της σχεδιάστριας, Ταλίτα, η οποία ακολουθεί τα επαγγελματικά βήματα της γιαγιάς της. Μαζί τους στην ίδια παρέα και ένας άλλος φίλος του ΜακΚόναχι, ο επίσης διάσημος ηθοποιός Γούντι Χάρελσον.

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν στη Μεσσηνία

Ο ελληνικός Μάρτιος του 2025 ανήκε (και) στον Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος επέλεξε το κάστρο της Ακροκορίνθου για γυρίσματα της νέας ταινίας του, «Οδύσσεια», ενώ στη συνέχεια έκανε γυρίσματα και στην καστροπολιτεία της Μεθώνης, αλλά και σε ελαιώνα της περιοχής, στη Βοϊδοκοιλιά και στη Σπηλιά του Νέστορα.

Tα γυρίσματα στη χώρα μας είχαν ολοκληρωθεί με την «πυρπόληση» ενός χωριού στην παραλία της Αλμυρόλακκας, το οποίο κατασκευάστηκε αποκλειστικά, ως σκηνικό για την ταινία. Ανάμεσα σε άλλα στιγμιότυπα η τηλεοπτική κάμερα είχε εντοπίσει τον πρωταγωνιστή Ματ Ντέιμον να τρώει μαζί με φίλους του σε εστιατόριο της Γιάλοβας.

Ο Μελ Γκίμπσον στο Αγιον Ορος

Στα τέλη του περασμένου Ιουνίου ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης των «Παθών του Χριστού» (2004) επισκέφθηκε τη Μονή Χιλανδαρίου στο Αγιον Ορος – αυτή που ονομάζεται και Σερβικό Μοναστήρι, για προφανείς λόγους.

Κτισμένη στα τέλη του 12ου αιώνα, αποτελεί ένα από τα κέντρα του σερβικού πολιτισμού, με παγκόσμια εμβέλεια. Υπόψιν ότι ο Γκίμπσον ετοιμάζει το σίκουελ των «Παθών» – και ποτέ δεν ξέρεις ποια πληροφορία ή τεκμήριο μπορεί να φανεί χρήσιμο σε μια τέτοια παραγωγή.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News