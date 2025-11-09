Το πιο απομονωμένο Airbnb στον πλανήτη

Ο Νίκο Σεγκρέτο είναι τουριστικός οδηγός στους παγετώνες του Αρκτικού Ωκεανού. Τα τελευταία χρόνια έχει ιδρύσει την εταιρεία ακινήτων Floating Glacier Hut, που παρέχει εντελώς απομακρυσμένες καλύβες στην ανατολική Γροιλανδία. Μία από τις πιο περιζήτητες, είναι αγκυροβολημένη σε έναν ακατοίκητο κόλπο παγετώνων, στη μέση της άγριας φύσης του μεγαλύτερου νησιού στον πλανήτη.

Πρόκειται για την πιο απομονωμένη κατοικία που ενοικιάζεται μέσω Airbnb στον κόσμο – μια μικρή πράσινη εξαγωνική καλύβα που παραμένει σταθερή με χάρη σε δύο γερά σχοινιά στη στεριά και μια άγκυρα, αλλά κατά τα άλλα επιπλέει σε έναν κόλπο με θέα τη Γροιλανδία. Η πλατφόρμα βραχύχρονων ενοικιάσεων δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες όπως ο Σεγκρέτο να προσφέρουν στους πιο τυχοδιώκτες ταξιδιώτες τις πιο απομακρυσμένες από τον πολιτισμό διαμονές.

Σύμφωνα με το BBC, ανάμεσα στις οκτώ εκατομμύρια καταχωρίσεις της, η Airbnb περιλαμβάνει νομαδικές σκηνές στη Μογγολία, έναν κοινοτικό ξενώνα στην Παπούα Νέα Γουινέα, ένα δενδρόσπιτο στον ποταμό Αμαζόνιο μεταξύ Κολομβίας, Περού και Βραζιλίας, και μια καλύβα στον ποταμό Μπλέμπερι, στα καναδικά Βραχώδη Ορη. Πρόκειται για τοποθεσίες όπου η επικοινωνία γίνεται μόνο μέσω δορυφορικού τηλεφώνου.

Η καλύβα στην ανατολική Γροιλανδία είναι φινλανδικής κατασκευής, τέλεια μονωμένη, και διαθέτει γυάλινη οροφή ώστε ο ενοικιαστής της να απολαμβάνει τους πεντακάθαρους αστερισμούς και το Βόρειο Σέλας στον ουρανό. Το γεωμετρικό της σχήμα θυμίζει κάψουλα διαστημικού πυραύλου – και εκπέμπει κάτι από τη μοναξιά του Διαστήματος.

Αλλά η μοναξιά είναι βασικό συστατικό των περισσότερων απομονωμένων περιοχών της Γροιλανδίας. Οι μόνοι κοντινοί προς βορρά οικισμοί στο σημείο όπου βρίσκεται η καλύβα έχουν από περίπου 300 κατοίκους ο καθένας, και βρίσκονται σε απόσταση 800 χιλιομέτρων μεταξύ τους. Κατά τα άλλα, η περιοχή διαθέτει παγόβουνα, πολικές αρκούδες και ναρβάλ (κερασφόρες φάλαινες του Αρκτικού Ωκεανού) μέχρι τον Βόρειο Πόλο.

Από την αντίθετη πλευρά, προς τα νότια, η Βραζιλία απέχει 7.600 χιλιόμετρα μέσω του Βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού – απόσταση διπλάσια του πλάτους των ΗΠΑ. Το κοντινότερο στην καλύβα σημείο πολιτισμού είναι η περιφερειακή πρωτεύουσα Τασίλακ, με πληθυσμό μόλις 2.000 κατοίκων, που απέχει 45 λεπτά με πλοίο κατά μήκος ενός κόλπου προς τα δυτικά, με την πόλη Κουλουσούκ, που φιλοξενεί το τοπικό αεροδρόμιο, λίγο πιο μακριά.

Οι αποδράσεις σε απομονωμένα σημεία του πλανήτη συνιστούν μια ευρύτερη ταξιδιωτική τάση τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας σε τουρίστες ηρεμία και γαλήνη – μια μορφή αποτοξίνωσης από το στρες του αστικού ιστού. Μέχρι και ο κλάδος των πολυτελών ταξιδιών προσφέρει πλέον όλο και πιο συχνά επιλογές που περιλαμβάνουν τα απολύτως απαραίτητα για τις διακοπές. Η ιδέα είναι ο προσανατολισμός προς τις λιγότερες δυνατές επιλογές στα ταξίδια αναψυχής.

Ο Σεγκρέτο ψαρεύει σολομούς και τους ψήνει στα κάρβουνα για τους ενοικιαστές της καλύβας του, η οποία διαθέτει ένα άνετο διπλό κρεββάτι, δεν έχει κουρτίνες στους φεγγίτες της, και προσφέρει ησυχία για ανέμελους ύπνους τα βράδια. Οι ένοικοι έχουν στη διάθεσή τους μόνο ένα δορυφορικό τηλέφωνο για επικοινωνία – χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Απογυμνωμένοι από ψηφιακές αποσπάσεις προσοχής, οι επισκέπτες απολαμβάνουν την ομορφιά του φυσικού τοπίου, με το θαλασσινό νερό να μετατρέπεται σε πάγο τη νύχτα και τα αστέρια να αντανακλώνται στην παγωμένη θάλασσα. Εξω από την καλύβα υπάρχουν τεράστιες σπηλιές από πάγο, που δημιουργούνται από ποτάμια τα οποία κυλούν κάτω από τους παγετώνες, μέσα από ρωγμές ή σχισμές – και τα νερά τους αντηχούν εντός τους.

Φάλαινες κόβουν βόλτες στον γειτονικό κόλπο και κοράκια περιφέρονται στις παγωμένες βουνοκορφές. Η φύση της Γροιλανδίας διαθέτει αντιφάσεις. Η κλίμακά της προκαλεί δέος και επισκιάζει κάθε άλλη τουριστική θέα, αλλά η τραχύτητα της είναι συχνά τρομακτική. Οι ενοικιαστές της καλύβας απολαμβάνουν τη γαλήνη της απομόνωσης, και επιστρέφουν στην καθημερινότητά τους με ήρεμη ενεργητικότητα και «γεμάτες μπαταρίες».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News