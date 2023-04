Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φοβάται τίποτα… εκτός από τις γυναίκες

Τον Αύγουστο του 2015, στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον τότε δικηγόρο του, Μάικλ Κοέν, και τον Ντέιβιντ Πέκερ, τότε εκτελεστικό διευθυντή της εταιρείας American Media, στην ιδιοκτησία της οποίας βρίσκεται ο National Enquirer.

Οπως αποκαλύπτεται στα έγγραφα της παραπομπής του πρώην προέδρου, τα οποία παρουσιάστηκαν στη Νέα Υόρκη πριν από λίγες ημέρες, ο Πέκερ τότε συμφώνησε να βοηθήσει τον Τραμπ στην καμπάνια του για την υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικανών. Ο Πέκερ θα «είχε τον νου του για αρνητικά προς τον Τραμπ ρεπορτάζ» και θα ενημέρωνε σχετικά τον Κοέν, όπως αναφέρει ο Guardian.

Ο Πέκερ θα αγόραζε τα ρεπορτάζ και θα τα έθαβε. Παλιά, δοκιμασμένη και πάντα επιτυχής τακτική εκ μέρους του ταμπλόιντ Τύπου. Ο Πέκερ συμφώνησε επίσης να δημοσιεύει αρνητικά ρεπορτάζ για τους αντιπάλους του Τραμπ. Πράγματι, ο Enquirer δημοσίευσε ένα εντελώς αβάσιμο ρεπορτάζ στο οποίο συνδέει τον πατέρα του βασικού αντιπάλου του Τραμπ, του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή από το Τέξας Τεντ Κρουζ, με τον Λι Χάρβεϊ Οσβαλντ, τον άνθρωπο που δολοφόνησε τον Κένεντι.

Πέρυσι, μια δημοσιογράφος των New York Times, η Μάγκι Χάμπερμαν έγραψε στο βιβλίο της «Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America» ότι την ίδια εποχή που έγινε η συνάντηση του Τραμπ με τον Κοέν και τον Πέκερ, ένας πολιτικός σύμβουλος, ο Σαμ Νάνμπεργκ, ρώτησε τον Τραμπ ποια είναι «η μεγαλύτερη ανησυχία του» εν όψει των εκλογών. «Οι γυναίκες» απάντησε ο Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος είναι αντιμέτωπος με 34 κατηγορίες, όλες κακουργηματικού χαρακτήρα, για παραποίηση εγγράφων με σκοπό τη συγκάλυψη ενός άλλου εγκλήματος: παραβιάσεις της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών.

Ολες οι κατηγορίες σχετίζονται με τα 130.000 δολάρια που κατέβαλε ο Κοέν στη Στόρμι Ντάνιελς, σταρ και σκηνοθέτη ταινιών πορνό, η οποία ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με τον Τραμπ –κάτι που ο ίδιος αρνείται–, αλλά και με το πώς κατεβλήθησαν στον Κοέν 420.000 δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 50.000 για «άλλη δαπάνη» (στημένες δημοσκοπήσεις, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος ο δικηγόρος), άλλα 180.000 για να κρύψει φόρους και ένα μπόνους 60.000 δολαρίων.

Ολα αυτά είναι αρκετά σοβαρά, αλλά δεν είναι τα μόνα που αντιμετωπίζει ο Τραμπ. Εναντίον του εκκρεμεί επίσης μια αστική αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση, που προκύπτει από ισχυρισμό για έναν βιασμό.

Ο Τραμπ έχει κατηγορηθεί για σεξουαλικά απρεπή συμπεριφορά και σεξουαλική επίθεση από τουλάχιστον 26 γυναίκες. Μία από αυτές, η συγγραφέας Τζιν Κάρολ, διατείνεται ότι ο Τραμπ τη βίασε στα δοκιμαστήρια ενός πολυκαταστήματος στη Νέα Υόρκη στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Ο Τραμπ αρνείται την κατηγορία. Η Κάρολ τον μήνυσε δύο φορές: για συκοφαντική δυσφήμηση και επίθεση, στο πλαίσιο του νόμου που επιτρέπει στα φερόμενα ως θύματα βιασμών να προσέλθουν στη Δικαιοσύνη και πέραν του χρόνου παραγραφής, προκειμένου να προβάλουν αστικές αξιώσεις. Στην υπόθεση της συκοφαντικής δυσφήμησης η δίκη έχει καθυστερήσει. Η υπόθεση της επίθεσης πρόκειται να εκδικαστεί στις 25 Απριλίου.

Ο Τραμπ βρίσκεται τελικά στριμωγμένος από υποθέσεις που αφορούν τη συμπεριφορά του απέναντι στις γυναίκες και αυτό κάνει πολλές να αισθανθούν ότι με κάποιον τρόπο δικαιώνονται.

Η συγγραφέας Μόλι Γιόνγκ-Φαστ λέει στον Guardian: «Ολοι μιλούν για την υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς και κανείς δεν μιλάει για αυτά που έγιναν. Οτι ο Τραμπ ήταν παντρεμένος με την τρίτη του σύζυγο, τη Μελάνια, εκείνη μόλις είχε φέρει στον κόσμο το παιδί τους, τον Μπάρον, και ο Τραμπ εκείνη την εποχή είχε εξωσυζυγική σχέση. Ο ίδιος αρνείται τη σχέση, αλλά αυτή έχει σχεδόν αποδειχθεί. Ομως, το μόνο για το οποίο συζητάμε είναι ποιος πλήρωσε τα χρήματα, σε ποιον και γιατί. Δεν δίνουμε σχεδόν καμία σημασία στις ίδιες τις γυναίκες. Κανείς δεν μιλάει για το πώς συμπεριφερόταν σε αυτές και τι συνέπειες είχε αυτό».

Το κατηγορητήριο της Νέας Υόρκης περιλαμβάνει ακόμα δύο κατηγορίες για παρόμοιες συμφωνίες, οι οποίες καταδεικνύουν «παράνομη συμπεριφορά» εκ μέρους των Πέκερ και Κοέν, αλλά υπαγορεύτηκαν από τον ίδιο τον Τραμπ.

Στα τέλη του 2015 η American Media πλήρωσε 30.000 δολάρια σε έναν πρώην θυρωρό του Πύργου Τραμπ που προσπαθούσε να πουλήσει μια ιστορία για τον Τραμπ που έκανε ένα παιδί εκτός γάμου.

Τον Σεπτέμβριο του 2016 ο Κοέν μαγνητοσκοπούσε τον Τραμπ να μιλάει για πληρωμή στην Κάρεν ΜακΝτούγκαλ, ένα πρώην μοντέλο του Playboy που ισχυρίζεται ότι διατηρούσε σχέση με τον Τραμπ, την οποία ο ίδιος αρνείται.

«Λοιπόν, τι πρέπει να πληρώσουμε για αυτό;» ρώτησε ο Τραμπ. «Εκατόν πενήντα;». Η American Media πλήρωσε πράγματι στη ΜακΝτούγκαλ 150.000 δολάρια για να μείνει σιωπηλή.

Αφού ο Τραμπ κέρδισε την προεδρία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η American Media «απελευθέρωσε τόσο τον θυρωρό όσο και την ΜακΝτούγκαλ από τις συμφωνίες τους περί μη αποκάλυψης».

Σύμφωνα με τον Αλβιν Μπραγκ, εισαγγελέα του Μανχάταν, ο Τραμπ προσπάθησε να συγκαλύψει την υπόθεση της Ντάνιελς επειδή φοβόταν ότι θα μπορούσε να εκτροχιάσει την προεκλογική εκστρατεία του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο του Μπραγκ, στην υπόθεση ΜακΝτούγκαλ ο Τραμπ «ανησυχούσε για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στην υποψηφιότητά του». Στην περίπτωση του θυρωρού, ο Κοέν έδωσε εντολή στον Πέκερ «να μην τον αφήσει ελεύθερο παρά μόνο μετά τις προεδρικές εκλογές». Σχετικά με την Ντάνιελς, ο Τραμπ λέγεται ότι έδωσε εντολή στον Κοέν «να καθυστερήσει την πληρωμή όσο το δυνατόν περισσότερο, διότι αν μπορούσαν να καθυστερήσουν την πληρωμή μέχρι μετά τις εκλογές, θα μπορούσαν να αποφύγουν να πληρώσουν, γιατί σε εκείνο το χρονικό σημείο δεν θα είχε σημασία αν η ιστορία έβγαινε στη δημοσιότητα».

Με λίγα λόγια, δεν τον ενδιέφερε να γίνουν γνωστά όσα έκανε, αρκεί να μη χαλούσαν τη δημόσια εικόνα του πριν από τις εκλογές.

Παραμένει άγνωστο εάν ο Μπραγκ μπορεί να κερδίσει την υπόθεση. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο Τραμπ θα τη γλιτώσει. Αλλοι πιστεύουν ότι ως ο πρώτος εισαγγελέας που παρέπεμψε έναν πρώην πρόεδρο έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει.

Και στις δύο περιπτώσεις, το κατηγορητήριο επανέφερε τη μεταχείριση των γυναικών από τον Τραμπ στο προσκήνιο. Και γι’ αυτό, ο ίδιος έχει πολύ καλούς λόγους να τις φοβάται.

