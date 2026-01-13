Ο… κόντρα ρόλος του Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ

Το Clasico – «αρπαχτή» στην Τζέντα, στο οποίο η Μπαρτσελόνα νίκησε (3-2) τη Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε το 16ο Super Cup της ιστορίας της, ήταν το «κύκνειο άσμα» του Τσάμπι Αλόνσο στην τεχνική ηγεσία της «Βασίλισσας». Η διοίκηση της Ρεάλ δεν το σκέφτηκε, ούτε για ένα 24ωρο. Χθες (12/1) το απόγευμα έδειξε στον 44χρονο προπονητή την πόρτα της εξόδου, μόλις 232 μέρες μετά την έναρξη της συνεργασίας τους με τριετές συμβόλαιο.

Οταν τον προσέλαβε ο Φλορεντίνο Πέρεθ, πριν από σχεδόν οκτώ μήνες, η είδηση είχε κάνει κρότο. Τον καιρό εκείνο ήταν ο πιο περιζήτητος από τους νέους τεχνικούς – ο άνθρωπος που το 2024 είχε οδηγήσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν σε ένα ιστορικό (και αήττητο) «νταμπλ» βάζοντας τέλος στο αδιανόητο σερί των 11 διαδοχικών τίτλων της Μπάγερν Μονάχου στο γερμανικό πρωτάθλημα. Επιπλέον, στο «Μπερναμπέου» τον λάτρευαν. Γιατί ως ποδοσφαιριστής υπήρξε ένας από τους πιο λαμπρούς αστέρες στον γαλαξία της Ρεάλ (2009-2014). Πολλοί πίστευαν ότι θα κατάφερνε να βαδίσει στα χνάρια του Ζινεντίν Ζιντάν, ή και θα τον ξεπερνούσε ακόμη. Αλλά, όπως σχολιάζει το BBC Sport, απλώς επιβεβαιώθηκε ένας κανόνας του ποδοσφαίρου: ότι κάθε μάνατζερ ταιριάζει σε συγκεκριμένα club. Σε κάποια άλλα, όχι.

Ο Χόρχε Βαλντάνο, παγκόσμιος πρωταθλητής με την Αργεντινή και άλλοτε παίκτης, προπονητής και αθλητικός διευθυντής της Ρεάλ, το είχε προβλέψει:

«Αν (ο Τσάμπι Αλόνσο) κάνει πολλές αλλαγές στην ομάδα, θα πουν ότι είναι ένας επικίνδυνος επαναστάτης. Αν δεν κάνει, ότι δεν παρεμβαίνει όσο θα έπρεπε… Αυτός ο σύλλογος είναι πολύ ζόρικος…». Ο Βάσκος πήγε στη Μαδρίτη αποφασισμένος να τα αλλάξει όλα. Αυτό (υποτίθεται ότι) ήθελε και ο Πέρεθ: να μετατρέψει τη Ρεάλ από ένα άθροισμα ατομικού ταλέντου, σε μια σύγχρονη ομάδα στην οποία όλοι θα επιτίθενται και όλοι θα αμύνονται. Αλλά όταν οι «ντίβες» δυσανασχέτησαν με τους κανόνες που προσπάθησε να επιβάλει ο Αλόνσο, ο πρόεδρος πήρε το μέρος τους. «Ο θείος Φλο πάντοτε στήριζε τους «αστέρες» της ομάδας του, περισσότερο από ό,τι τους προπονητές της», τόνισε στο ραδιόφωνο του BBC ο ποδοσφαιρικός αναλυτής της Marca, Ζουάν Κάστρο.

Ο Αλόνσο επιχείρησε να εφαρμόσει στη Μαδρίτη τη «συνταγή» με την οποία μεγαλούργησε στο Λεβερκούζεν: πίεση στην αντίπαλη άμυνα, γρήγορο τέμπο, παιχνίδι θέσεων, ομαδικότητα, σοβαρότητα, σκληρή δουλειά και συνέπεια στις προπονήσεις. Στην προηγούμενη δουλειά του, οι παίκτες του τον αντιμετώπιζαν με δέος. Ολοι ακολουθούσαν ευλαβικά τις οδηγίες του. Αλλά στη Ρεάλ έχουν μάθει αλλιώς, όπως έγραψε η Telegraph. Αλίμονο στους προπονητές που δεν «πάνε με τα νερά» των ποδοσφαιριστών. Γι’ αυτό και εκεί όλοι οι τεχνικοί είναι αναλώσιμοι.. Μέσα σε επτά χρόνια, από το 2003 έως το 2010, η Ρεάλ άλλαξε εννέα μάνατζερ. Αργότερα απομακρύνθηκαν ακόμη και δύο προπονητές που έφεραν στο «Μπερναμπέου», συνολικά, έξι τρόπαια Τσάμπιονς Λιγκ: ο Ζιντάν και ο Αντσελότι.

Ισπανικά media αποκαλύπτουν ότι ο Αλόνσο «έχασε τα αποδυτήρια» από τις πρώτες, κιόλας, εβδομάδες της θητείας του. Αρκετοί από τους παίκτες των «Μερένγκες» γκρίνιαζαν για τα πάντα. Δεν τους άρεσε, που ήταν υποχρεωμένοι να ταξιδεύουν για τους εκτός έδρας αγώνες τους στη La Liga από την προηγούμενη μέρα. Τους ενοχλούσαν οι καθημερινές ομιλίες του Αλόνσο πριν από τις προπονήσεις – τις έβρισκαν κουραστικές και βαρετές. Διαμαρτύρονταν για την αγωνιστική τακτική, για τη διαχείριση του ρόστερ (κάποιοι έπαιζαν λιγότερο απ’ ό,τι περίμεναν), ή επειδή χρησιμοποιούνταν σε θέσεις που θεωρούσαν ότι δεν τους ταιριάζουν.

Μετά τα πρώτα άτυχα αποτελέσματα, στα μέσα Νοεμβρίου, η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές που καθυστερούσαν συστηματικά στις προπονήσεις, ή εμφανίζονταν αδιάφοροι στις ασκήσεις. Σύμφωνα με το El Chiringuito, η ομάδα παρουσίαζε εικόνα πλήρους ανυπακοής στις οδηγίες του Αλόνσο και των συνεργατών του. Οι βοηθοί του είχαν φτάσει στο σημείο να τους παρακαλούν να τρέξουν, αντί να περπατούν, ή να δουλέψουν παραπάνω στο γυμναστήριο. Οι παίκτες της Ρεάλ αναπολούσαν τη χαλαρότητα που απολάμβαναν επί των ημερών του Αντσελότι. Και ο Πέρεθ, που έδιωξε τον Ιταλό επειδή είχε… αφήσει τα λουριά πολύ λάσκα, πήρε το μέρος τους. Ιδίως όταν το «αγαπημένο του παιδί», Βινίσιους Τζούνιορ, απείλησε πως θα φύγει από την ομάδα. Ηταν η αρχή του τέλους για τον Αλόνσο.

Είχαν δίκιο όσοι εξεπλάγησαν, που ο Πέρεθ εμπιστεύθηκε τη Ρεάλ σε έναν προπονητή ο οποίος απαιτεί να γίνονται όλα με τους δικούς του κανόνες. Και η αλήθεια είναι, αναφέρει το BBC Sport, ότι ο 78χρονος πρόεδρος πείστηκε να τον προσλάβει με μεγάλη δυσκολία. Σήμερα θα αναρωτιέται, πώς άφησε τους στενούς του συνεργάτες να τον παρασύρουν σε αυτή την απόφαση. Μάλλον, έχει μετανιώσει και ο Αλόνσο που δέχθηκε να αναλάβει τη Ρεάλ και τσαλάκωσε τη φήμη του. Γνώριζε «από πρώτο χέρι» τις ιδιαιτερότητες αυτού του club. Αλλά δεν είναι εύκολο για έναν προπονητή να πει «όχι» στον πιο επιτυχημένο σύλλογο της Ευρώπης.

Ετσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, το «διαζύγιο» ήταν αναπόφευκτο. Το γιατί φάνηκε και σε ένα video από τον κυριακάτικο τελικό του ισπανικού Super Cup, που έγινε viral. Μετά τη λήξη του αγώνα ο Αλόνσο ζητάει από τους παίκτες του να παραμείνουν στον αγωνιστικό χώρο και να συγχαρούν τους νικητές της Μπαρτσελόναμε ένα «pasillo», όμως εκείνοι ακολουθούν τις οδηγίες του Κιλιάν Εμπαπέ, που τους προτρέπει να φύγουν προς τα αποδυτήρια.

