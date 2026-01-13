Το σχέδιο του Ρεζά Παχλαβί για το μέλλον του Ιράν

Ο Ρεζά Παχλαβί βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως φοιτητής το 1979, όταν ο πατέρας του, ο τελευταίος Σάχης του Ιράν, ανατράπηκε από την Ισλαμική Επανάσταση. Εκτοτε δεν έχει επιστρέψει ποτέ στη χώρα, αν και οι υποστηρικτές του δεν έπαψαν να πιστεύουν ότι κάποια στιγμή ο «διάδοχος του θρόνου» θα επανέλθει. Σήμερα, καθώς αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις φουντώνουν σε περισσότερες από 100 πόλεις και κωμοπόλεις σε μια χώρα 90 εκατομμυρίων κατοίκων, παρά το μπλακάουτ στο διαδίκτυο και την κλιμακούμενη καταστολή, το ενδεχόμενο αυτό μοιάζει λιγότερο απίθανο από ποτέ.

Το όνομα του Παχλαβί ακούγεται ολοένα και πιο συχνά στους δρόμους, γράφει το Politico, με διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της επιστροφής του «Σάχη». Ακόμη και επικριτές του, πολλοί από τους οποίους απορρίπτουν την ιδέα της αποκατάστασης της μοναρχίας, παραδέχονται πλέον ότι μπορεί να είναι ο μόνος πολιτικός παράγοντας με το απαραίτητο κύρος, τη διεθνή αναγνωρισιμότητα και τις επαφές ώστε να επιβλέψει μια ενδεχόμενη μεταβατική περίοδο.

Η κατάρρευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας και η αντικατάστασή της από μια φιλοδυτική, δημοκρατική κυβέρνηση θα είχε τεράστιες γεωπολιτικές συνέπειες, επηρεάζοντας από την κρίση στη Γάζα, μέχρι τους πολέμους στην Ουκρανία και την Υεμένη, καθώς και τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Κανείς δεν θέλει να κυλήσει η χώρα στο χάος.

Σε τρεις συνεντεύξεις που παραχώρησε στο Politico τους τελευταίους δώδεκα μήνες, στο Λονδίνο, στο Παρίσι και διαδικτυακά, ο Παχλαβί περιέγραψε πώς, κατά την εκτίμησή του, μπορεί να ανατραπεί ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Ανέλυσε τα βήματα που απαιτούνται για να τερματιστεί μισός αιώνας θεοκρατικής διακυβέρνησης και παρουσίασε το δικό του σχέδιο για τη μετάβαση σε ένα κοσμικό, δημοκρατικό σύστημα. Τίποτα, ωστόσο, δεν είναι δεδομένο, σημειώνει το Politico: ούτε ότι το τρέχον κύμα διαμαρτυριών θα οδηγήσει στην πτώση του καθεστώτος, ούτε ότι ο ίδιος θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο. Αν όμως το καθεστώς καταρρεύσει, ο ίδιος έχει έτοιμο τον «οδικό χάρτη του».

Ο Παχλαβί επιμένει ότι η αλλαγή πρέπει να προέλθει από το εσωτερικό του Ιράν. Εχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί ξένη στρατιωτική επέμβαση, αλλά στήριξη των ιρανών πολιτών στον αγώνα τους. Κατά την άποψή του, η σημερινή εξέγερση είναι αποτέλεσμα μιας βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης: η υποτίμηση του νομίσματος, η αδυναμία καταβολής μισθών και το κόστος βασικών αγαθών έχουν μετατρέψει την καθημερινότητα σε αγώνα επιβίωσης για τους Ιρανούς. Οπως λέει στο Politico, πολλοί πολίτες δεν μπορούν πλέον να αγοράσουν ούτε τα στοιχειώδη.

Οι διαδηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων τροφοδοτούνται από αυτή την οικονομική ασφυξία και τη χρόνια κακοδιαχείριση. Παρά τη βία, τις συλλήψεις και τις διακοπές επικοινωνιών, χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να βγαίνουν στους δρόμους. Ο Παχλαβί έχει καλέσει σε οικονομική στήριξη εργαζομένων που θα προχωρήσουν σε απεργίες, με στόχο να παραλύσει ο κρατικός μηχανισμός. Παράλληλα, ζητά την αποστολή περισσότερων τερματικών Starlink στο Ιράν, ώστε να παρακαμφθούν οι κυβερνητικοί περιορισμοί στην πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σε περιόδους γενικευμένου μπλακάουτ, αυτή η τεχνολογία έχει αποδειχθεί κρίσιμη για τον συντονισμό της αντιπολίτευσης.

Ο ίδιος έχει εντείνει την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με βίντεο και αναρτήσεις που συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές. Δεν περιορίζεται σε γενικά καλέσματα, αλλά επιχειρεί να δώσει ρυθμό στις κινητοποιήσεις, προτείνοντας συγκεκριμένες ώρες και σημεία συγκέντρωσης και καλώντας τους διαδηλωτές να παραμείνουν περισσότερο στους δημόσιους χώρους. Οι υποστηρικτές του πιστεύουν ότι λειτουργεί ως άτυπο κέντρο καθοδήγησης ενός κινήματος που στερείται ενιαίας ηγεσίας.

Η απάντηση του καθεστώτος υπήρξε σφοδρή. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 10.000 έχουν συλληφθεί. Παρά ταύτα, η απήχηση του Παχλαβί φαίνεται να αυξάνεται. Σύμφωνα με το Politico, στις διαδηλώσεις επανεμφανίζεται η προεπαναστατική σημαία με το λιοντάρι και τον ήλιο, ενώ ακούγονται συνθήματα όπως «τζαβίντ Σαχ», «αιώνιος Σάχης».

Κομβικό ρόλο στο σχέδιό του παίζουν οι αποσκιρτήσεις, αποκλύπτει το Politico. Μελετώντας την πτώση καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη, ο Παχλαβί θεωρεί ότι καμία μαζική εξέγερση δεν μπορεί να πετύχει χωρίς τη σιωπηρή ανοχή ή τη διάσπαση των ενόπλων δυνάμεων. Υποστηρίζει ότι οι Φρουροί της Επανάστασης δεν αποτελούν ενιαίο σώμα: η ανώτατη ηγεσία επωφελείται οικονομικά, αλλά πολλά στελέχη αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και βλέπουν τα ίδια τους τα παιδιά να διαδηλώνουν.

Η πρότασή του προς όσους αποστασιοποιηθούν είναι αμνηστία και θεσμική συνέχεια. Θεωρεί ότι οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί θα πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις τους μετά την πτώση του καθεστώτος, ώστε να αποφευχθεί ένα διοικητικό κενό, όπως συνέβη στο Ιράκ μετά το 2003. Μόνο οι σκληροπυρηνικοί στην κορυφή, λέει στο Politico, θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Για τον σκοπό αυτόν ο ίδιος δημιούργησε μια ασφαλή πλατφόρμα μέσω της οποίας δεκάδες χιλιάδες άτομα φέρονται να έχουν δηλώσει τη στήριξή τους στην ανατροπή του καθεστώτος, αν και οι αριθμοί αυτοί χρειάζονται επαλήθευση.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Παχλαβί προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην απόρριψη της άμεσης στρατιωτικής επέμβασης και στην αξιοποίηση της πίεσης που ασκεί η Ουάσινγκτον. Παραμένει σε στενή επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά και με ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τις οποίες επικρίνει για την παθητική στάση τους. Θεωρεί ότι τα πρόσφατα πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις και οι απώλειες στελεχών έχουν αποδυναμώσει σημαντικά το καθεστώς, ακόμη και αν αυτό εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρούς μηχανισμούς καταστολής.

Τον Ιούνιο δήλωσε έτοιμος να αναλάβει ρόλο μεταβατικού ηγέτη, αλλά όχι μόνιμου μονάρχη. Προτείνει μια διαδικασία που θα καταλήξει σε δημοψήφισμα, μετά το οποίο, όπως είπε στο Ρolitico, η αποστολή του θα έχει ολοκληρωθεί. Υποστηρίζει τρεις βασικές αρχές: τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν, ένα κοσμικό κράτος που θα διαχωρίζει τη θρησκεία από την πολιτική και την πλήρη ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο νομικό πλαίσιο της χώρας.

Παράλληλα, προβάλλει ένα όραμα οικονομικής ανασυγκρότησης. Με τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, το Ιράν θα μπορούσε, υπό διαφορετικές συνθήκες, να αποτελέσει σημαντικό προορισμό ξένων επενδύσεων. Ο Παχλαβί υποστηρίζει την ανάγκη δημιουργίας μιας «δημοκρατικής κουλτούρας», πέρα από τους θεσμούς, και επικαλείται το εκσυγχρονιστικό έργο της δυναστείας του παρελθόντος, παρότι αναγνωρίζει ότι πολλοί Ιρανοί συνδέουν εκείνη την περίοδο με τον αυταρχισμό και τη δράση της μυστικής αστυνομίας Σαβάκ.

Το μέλλον παραμένει αβέβαιο, σχολιάζει το Politico. Πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι το καθεστώς μπορεί να επιβιώσει μέσω ενός συνδυασμού φόβου και προσαρμογής. Η αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη και οι μνήμες του παρελθόντος ρίχνουν βαριά σκιά. Ωστόσο, όπως παραδέχονται ακόμη και σκεπτικιστές αναλυτές, ο Παχλαβί διαθέτει σήμερα ένα σαφές πλεονέκτημα: σε περίπτωση κατάρρευσης των κληρικών, δεν υπάρχει άλλη μορφή με συγκρίσιμη αναγνωρισιμότητα για να χαράξει το επόμενο βήμα.

