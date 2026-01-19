Αυστραλία: Καρχαρίες επιτέθηκαν σε δύο παιδιά μέσα σε 24 ώρες

Δύο αγόρια, ηλικίας 12 και 11 ετών, δέχτηκαν επίθεση από καρχαρίες σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στο Σίδνεϊ μέσα σε ένα 24ωρο. Το ένα από αυτά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ το άλλο γλίτωσε, μόνο με μερικές δαγκωματιές στη σανίδα με την οποία έκανε σερφ.

Σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph, η πρώτη επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (18/01) στο λιμάνι του Σίδνεϊ, όταν ένα 12χρονο αγόρι κολυμπούσε με φίλους έξω από το προστατευμένο με δίχτυα τμήμα της παραλίας. Νωρίς το απόγευμα, βούτηξε από έναν βράχο κοντά στην παραλία Καρχαριών στο πάρκο Νίλσεν, ανατολικά της αυστραλιανής πρωτεύουσας, όταν δέχθηκε επίθεση.

Το είδος του καρχαρία που του επιτέθηκε δεν έχει ταυτοποιηθεί επισήμως αλλά, με βάση τις πληγές από τις δαγκωματιές, η αστυνομία πιστεύει ότι ήταν ταυροκαρχαρίας. Συνομήλικος, φίλος του θύματος, βούτηξε στο νερό για να τον βοηθήσει, ενώ δύο άλλοι έβγαλαν το αγόρι από τη θάλασσα, ενώ είχε έχασε τις αισθήσεις του.

Μέσα σε λίγα λεπτά κατέφθασαν αστυνομικοί με ένα σκάφος. Ο Τζον Μόρις, μέλος του αστυνομικού τμήματος της Νέας Νότιας Ουαλίας, εφάρμοσε αιμοστατικούς επιδέσμους στα πόδια του αγοριού για να σταματήσει την έντονη αιμορραγία, ενώ οι συνάδελφοί του εφάρμοσαν ΚΑΡΠΑ. Το αγόρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην αποβάθρα του φέρι του Ρόουζ Μπέι, όπου περίμενε ομάδα πρώτων βοηθειών.

Ο επιθεωρητής Ζιλ Μπιουκάναν της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας περιέγραψε τις ενέργειες των αστυνομικών που επέβαιναν στο σκάφος ως «σωτήριες», καθώς η κατάσταση του παιδιού ήταν «οριακή», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οταν το αγόρι έφθασε στην αποβάθρα, η ομάδα πρώτων βοηθειών το επανέφερε στη ζωή και του προσέφερε αρκετές μεταγγίσεις αίματος πριν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων του Σίδνεϊ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των νοσοκόμων στον τοπικό Τύπο, «οι ενέργειες των φίλων του που βούτηξαν στο νερό και τον τράβηξαν έξω ήταν γενναίες».

Το αγόρι τέθηκε σε τεχνητό κώμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το βράδυ της Κυριακής. Λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, ένα 11χρονο αγόρι έκανε σερφ στην παραλία Ντι Γουάι στο βόρειο Σίδνεϊ, όταν ένας καρχαρίας όρμησε στη σανίδα του, δαγκώνοντας την πολλές φορές πριν τον ρίξει κάτω.

Μια φωτογραφία δείχνει πώς έχει αφαιρεθεί από δαγκωματιά ένα μεγάλο κομμάτι της ιστιοσανίδας του νεαρού σέρφερ. Το αγόρι διασώθηκε από τον πατέρα του και έναν περαστικό, όταν φώναξε για βοήθεια. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν έναν ταυροκαρχαρία με μήκος πιθανώς έως και 1,5 μ.

Κομμάτι από τη σανίδα του παιδιού εστάλη στην Αλιευτική Υπηρεσία της Νέας Νότιας Ουαλίας, ώστε να αναγνωρισθεί ο καρχαρίας. Εκπρόσωπος της οργάνωσης «Ασφαλές Σερφ» ανέφερε ότι η παραλία ήταν κλειστή για το κοινό τη στιγμή της επίθεσης, λόγω επικίνδυνων θαλάσσιων συνθηκών – και θα παραμείνει κλειστή για έως και 48 ώρες μετά το περιστατικό.

Οι Αρχές έχουν προειδοποιήσει κολυμβητές και σέρφερ να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή, αυξάνοντας τις πιθανότητες οι καρχαρίες να πλησιάσουν τις ακτές.

Τον Νοέμβριο του 2025, η 25χρονη ελβετή τουρίστρια Λίβια Μιλχάιμ δέχθηκε επίθεση από καρχαρία μήκους τριών μέτρων σε παραλία βόρεια του Σίδνεϊ – με τον σύντροφό της, 26χρονο Λούκας Σίντλερ, να ακρωτηριάζεται από την επίθεση. Αλλά και ο 57χρονος ελληνικής καταγωγής Μέρκιουρι Ψιλάκης σκοτώθηκε από επίθεση λευκού καρχαρία στα ανοιχτά της παραλίας του Σίδνεϊ, Λονγκ Ριφ, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

