Pandorogate: Η κατάρρευση του πιο λαμπερού ζευγαριού της Ιταλίας

Η αποκαθήλωση ενός από τα πιο γνωστά ζευγάρια της ιταλικής show biz, αυτού της Κιάρα Φεράνι και του πρώην συζύγου της Φρεντερίκο Λουτσία, εξαιτίας της εμπλοκής της πρώτης σε ένα σκάνδαλο που περιλαμβάνει και το χριστουγεννιάτικο γλυκό pandoro, προσελκύει το ενδιαφέρον όχι μόνο του κοινού αλλά και του πολιτικού κόσμου της χώρας και κυρίως της ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι και του αντιπροέδρου της κυβέρνησής της, Ματέο Σαλβίνι.

Η Κιάρα Φεράνι, άλλοτε το πρόσωπο της ιταλικής μόδας στα κοινωνικά δίκτυα και αγαπημένη της Αριστεράς, αντιμετωπίζει αυτή την εβδομάδα το ενδεχόμενο ποινής φυλάκισης, λόγω του λεγόμενου σκανδάλου Pandorogate. Κατηγορείται ότι το 2023 παραπλάνησε καταναλωτές προωθώντας την πώληση πολυτελών, πασπαλισμένων με ζάχαρη pandoro, των οποίων οι φουσκωμένες τιμές υποτίθεται ότι θα στήριζαν άρρωστα παιδιά, σημειώνει σε ανάλυσή του το Politico.

Η δίκη της ξεκίνησε σε δικαστήριο του Μιλάνου στα τέλη Νοεμβρίου, με την απόφαση να αναμένεται στις 14 Ιανουαρίου. Οι εισαγγελείς έχουν ζητήσει ποινή φυλάκισης 20 μηνών. Η Φεράνι αρνείται κατηγορηματικά κάθε αδίκημα. «Ο,τι κάναμε, το κάναμε καλή τη πίστει· κανείς μας δεν αποκόμισε κέρδος», δήλωσε στο δικαστήριο στις 25 Νοεμβρίου.

Ο πρώην σύζυγός της, ο ράπερ που μετατράπηκε σε ακτιβιστή Φεντερίκο Λούτσια, γνωστός ως Fedez, δεν κατηγορήθηκε, όμως ο γάμος τους κατέρρευσε υπό το βάρος της δημόσιας έκθεσης και εκείνος πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή στροφή προς τη Δεξιά. Πριν καν αρχίσει η δίκη, η υπόθεση είχε ήδη πολιτική διάσταση. Το λαμπερό ζευγάρι ήταν γνωστό για τη στήριξη προοδευτικών σκοπών, ερχόμενο σε σύγκρουση με το πιο παραδοσιακό, καθολικό κατεστημένο. Αντιμετώπισαν τις διακρίσεις, εκστράτευσαν υπέρ των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ+ και συγκέντρωσαν πόρους για μονάδες εντατικής θεραπείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid.

Μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο, η συντηρητική πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έσπευσε να στοχοποιήσει τη Φεράνι ως λανθασμένο πρότυπο. «Τα πραγματικά πρότυπα… δεν είναι οι influencers που βγάζουν πολλά χρήματα προωθώντας ακριβά πανετόνε που υποτίθεται ότι είναι για φιλανθρωπία», είπε η Μελόνι από το βήμα της συγκέντρωσης Atreju της ιταλικής Ακροδεξιάς το 2023. Μήνες αργότερα, το 2024, η Μελόνι παρουσίασε νομοσχέδιο —που πλέον αποκαλείται «νόμος Φεράνι»— το οποίο στοχεύει άμεσα influencers που θεωρείται ότι παραπλανούν το κοινό τους με λαμπερές προωθητικές ενέργειες. Η προτεινόμενη νομοθεσία δεν αποτελεί τη νομική βάση της δίωξης της Φεράνι, η οποία στηρίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτή και απάτης, ωστόσο ερμηνεύτηκε ευρέως ως πολιτική αντίδραση στο σκάνδαλο που φέρει το όνομά της.

Αντίθετα, ο ο Σαλβίνι από τη Λέγκα, υπερασπίστηκε τη Φεράνι, δηλώνοντας ότι ήταν «σοκαρισμένος» από την «κακία και τη χολή» που στράφηκαν εναντίον της ίδιας και της οικογένειάς της. Πράγματι, μετά το Pandorogate φαίνεται να διαμορφώνεται ένας δεσμός ανάμεσα στον Fedez και τον Σαλβίνι.

Κάποτε προοδευτικός και έντονος επικριτής της ιταλικής Ακροδεξιάς, ο Fedez εμφανίζεται πλέον δίπλα σε δεξιές προσωπικότητες, έχει καλέσει τον σκληροπυρηνικό της Λέγκας Ρομπέρτο Βαννάτσι στο podcast του και έχει παρευρεθεί στο συνέδριο της νεολαίας του συντηρητικού κόμματος Forza Italia. Στα απομνημονεύματά του μάλιστα επαινεί τον Σαλβίνι ως έναν από τους λίγους δημόσιους παράγοντες που τον στήριξαν σταθερά στη δύσκολη περίοδο μετά το διαζύγιό του. «Ηταν ο μόνος που μου έδειξε αληθινή ενσυναίσθηση. Και αυτό παρότι είχαμε πολύ διαφορετικές απόψεις και στο παρελθόν είχαμε πει τα πάντα ο ένας για τον άλλον», επεσήμανε.

Μια αυτοκρατορία των millennials

Πριν από τη δικαστική περιπέτεια, η 38χρονη Φεράνι και ο 36χρονος Fedez, πέρασαν μια δεκαετία χτίζοντας κάτι μοναδικό στη δημόσια ζωή της Ιταλίας: μια «αυτοκρατορία των millennials» που συνέδεε μόδα, επιχειρηματικότητα, ακτιβισμό και ψυχαγωγία σε μία ενιαία, εξαιρετικά προσοδοφόρα μηχανή επιρροής.

Η Φεράνι, πρώην φοιτήτρια Νομικής, ξεκίνησε το blog «The Blonde Salad» με τον τότε σύντροφό της το 2009. Μέχρι το 2016 είχε εξελιχθεί σε περιοδικό lifestyle και πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, που πουλούσε γόβες, αποσκευές και φούτερ σχεδιασμένα από τη Φεράνι, με το γνωστό σαρκαστικό λογότυπο-μάτι κεντημένο στο στήθος.

Οι οίκοι πολυτελείας το πρόσεξαν. Μετακινήθηκε από τη μπλογκόσφαιρα στις πρώτες σειρές των εβδομάδων μόδας, εξασφαλίζοντας επικερδείς συνεργασίες και αποτελώντας θέμα μελέτης στο Harvard Business School.

Η πορεία του Fedez ήταν διαφορετική. Ηταν μάστορας «στο να αφουγκράζεται τις πολιτισμικές αλλαγές στην Ιταλία», όπως λέει στο POLITICO, ο δημοσιογράφος και ειδικός στην ψηφιακή και πολιτική επικοινωνία Φραντσέσκο Οτζιάνο.

Ηδη καθιερωμένος ως ράπερ στις αρχές της δεκαετίας του 2010, ο Fedez επανεφηύρε τον εαυτό του ως πολιτικό ακτιβιστή. Προκάλεσε δημόσια τη Μελόνι, έγραψε το επίσημο τραγούδι του λαϊκιστικού Κινήματος Πέντε Αστέρων το 2014 και χρησιμοποίησε τηλεοπτικές εμφανίσεις στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο για να επικρίνει δεξιούς πολιτικούς. Ηταν θορυβώδης, συγκρουσιακός και άνετος στο να μπλέκει τη διασημότητά του με τον ακτιβισμό.

Οταν η Φεράνι και ο Fedez γνωρίστηκαν το 2016, η σχέση τους μετατράπηκε γρήγορα σε κοινό brand. Ο γάμος τους το 2018 ήταν μία υπερπαραγωγή που είχε ακόμη και χορηγίες. Η οικογενειακή τους ζωή εκτυλισσόταν ως ένα επιμελώς σκηνοθετημένο και άκρως λαμπερό reality show που παρακολουθούσαν εκατομμύρια. Και απέδωσε. «Η Ιταλία πάντα ένιωθε ορφανή από βασιλικά ζευγάρια», εξήγησε ο Οτζιάνο. Η χώρα «αυταπατήθηκε ότι [η Φεράνι και ο Fedez] ήταν το τέλειο ζευγάρι» και συνέβαλε στη δημιουργία του μύθου τους παρακολουθώντας κάθε τους κίνηση.

Στήριξαν το νομοσχέδιο Zan, που στόχευε στην προστασία από βία και διακρίσεις λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και αναπηρίας, αλλά δεν ψηφίστηκε ποτέ. Ανέδειξαν επίσης την υπόθεση Malika, στηρίζοντας μια νεαρή γυναίκα που εκδιώχθηκε από το σπίτι της επειδή αγαπούσε άλλη γυναίκα, και συγκέντρωσαν εκατομμύρια για ΜΕΘ κατά την πανδημία.

Το δίδυμο εξελίχθηκε σε μία «μηχανή ήπιας ισχύος», προσφέροντας φωνή σε μια Ιταλία των millennials που αντιτασσόταν στα παραδοσιακά εθνικιστικά και καθολικά πλαίσια. Δεν ήταν πολιτικοί, όμως η επιρροή τους ανταγωνιζόταν εκείνη πολιτικών που πάλευαν με ένα μεταβαλλόμενο μιντιακό τοπίο.

Ενα «γλυκό» σκάνδαλο

Στα τέλη του 2023, η Φεράνι συνεργάστηκε με την εταιρεία παραγωγής Balocco για την προώθηση ενός «ειδικού» pandoro περιορισμένης, σε ροζ συσκευασία, με σκοπό τη στήριξη του παιδιατρικού νοσοκομείου Regina Margherita στο Τορίνο. Το μήνυμα ήταν απλό: αγόρασε το pandoro για να στηρίξεις την έρευνα κατά του καρκίνου.

Ομως η συμφωνία δεν συνδεόταν με τις πωλήσεις. Οπως αποκάλυψε πρώτη η δημοσιογράφος Σελβάτζια Λουκαρέλι, η Balocco είχε ήδη δωρίσει ένα σταθερό ποσό 50.000 ευρώ μήνες νωρίτερα, ενώ η Φεράνι έλαβε εμπορική αμοιβή για την καμπάνια. Ακόμη και το ίδιο το νοσοκομείο αρχικά παρεξήγησε τον τρόπο λειτουργίας της προώθησης.

Η ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού (AGCM) επιβεβαίωσε αργότερα τα ευρήματα, καταλήγοντας ότι η συσκευασία, τα δελτία Τύπου και οι αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα δημιουργούσαν την παραπλανητική εντύπωση ότι οι καταναλωτές στήριζαν άμεσα τη φιλανθρωπία. Στην πραγματικότητα, κανένα ποσοστό των πωλήσεων δεν δωρίστηκε, ενώ οι εταιρείες της Φεράνι κέρδισαν πάνω από ένα εκατ. ευρώ από την καμπάνια.

Οι αρχές επέβαλαν πρόστιμα άνω των 1,4 εκατ. ευρώ στη Φεράνι και την Balocco για παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές, αναφέροντας ότι εταιρείες συνδεδεμένες με τη Φεράνι αποκόμισαν κέρδη από το σχήμα. Οργανώσεις καταναλωτών ζήτησαν από τους εισαγγελείς να διερευνήσουν ενδεχόμενη απάτη και να εξετάσουν το πάγωμα των λογαριασμών των εταιρειών της.

Εως το 2025, η διαμάχη είχε περάσει στο ποινικό σκέλος. Οι εισαγγελείς του Μιλάνου ενσωμάτωσαν τα πορίσματα της AGCM στη δικογραφία τους, απαγγέλλοντας στη Φεράνι κατηγορία για διακεκριμένη απάτη, με την αιτιολογία ότι δημιούργησε ψευδείς προσδοκίες στους αγοραστές.

Για τους πολιτικούς της αντιπάλους, το Pandorogate ήταν υπόθεση φιλανθρωπίας που χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο μάρκετινγκ. Ο εισαγγελέας ανέφερε στο βούλευμα με το οποίο ορίστηκε η διεξαγωγή της δίκης στο Μιλάνο ότι η Φεράνι «χρησιμοποίησε» τη φιλανθρωπία «για να ενισχύσει την εικόνα της».

Η φήμη που έγινε φούσκα

Το σκάνδαλο δεν έπληξε μόνο το εμπορικό brand του ζευγαριού. Υπονόμευσε και την προοδευτική εικόνα που είχαν χτίσει για τους εαυτούς τους. «Ο Fedez ήταν πάντα καλύτερος στον έλεγχο της αφήγησης», είπε ο Οτζιάνο, κάτι που ίσως εξηγεί γιατί κατάφερε να παραμείνει επίκαιρος στο ιταλικό μιντιακό τοπίο.

Μετά το διαζύγιο, ο Fedez ανέκτησε τον έλεγχο του δημόσιου λόγου γράφοντας μία αυτοβιογραφία. Σε αυτήν περιγράφει πώς, ενώ ήδη πάλευε μετά από χειρουργείο καρκίνου, πέρασε από νοσηλείες, κρίσεις πανικού, βαριά φαρμακευτική αγωγή και περιόδους ασταθούς συμπεριφοράς, βρίσκοντας στήριξη σε απρόσμενα πρόσωπα.

Ακολούθησε μια δημόσια επανατοποθέτηση. Ο Fedez λάνσαρε νέο podcast, όπου συχνά φιλοξενεί μερικές από τις πιο έντονες δεξιές φωνές της Ιταλίας — από πολιτικούς έως καλλιτέχνες και influencers. Ο ίδιος το αποκαλεί «διάλογο», ενώ οι επικριτές του μιλούν για πολιτική στροφή. Και το κοινό του έχει αλλάξει: περισσότερο ανδρικό, πιο συντηρητικό και με αγάπη στον τραχύ λόγο.

Η Φεράνι, αντίθετα, επέλεξε τη σιωπή. Τα νομικά προβλήματα, η κατάρρευση της φήμης και η αποχώρηση συνεργαζόμενων brands την ωθούν πλέον σε μεγάλο βαθμό εκτός δημόσιας θέας. Η πτώση τους αφαιρεί ένα από τα ελάχιστα υψηλής ορατότητας αντίβαρα απέναντι σε μια εθνικιστική κυβέρνηση που πλέον κατέχει την τέχνη της ψηφιακής επικοινωνίας.

Τι απομένει από την κληρονομιά τους; Σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά τις καμπάνιες μάρκετινγκ, «τα brands είναι σίγουρα πιο προσεκτικά», λέει ο Οτζιάνο. Η Φεράνι βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σκληρή νομική μάχη και μια ανηφορική πορεία για να ανακτήσει τη δημόσια εμπιστοσύνη. Ο Fedez αντάλλαξε τον ακτιβισμό με ψυχαγωγία βασισμένη σε απόψεις στο podcast του. Το κοινό τους αφήγημα επιχειρηματικής και προοδευτικής συνεργασίας εξανεμίστηκε.

Εκείνη πλήρωσε βαρύτερο τίμημα από τον Fedez, όμως και οι δύο καριέρες ήταν εξαρχής χτισμένες πάνω σε έναν συμβιβασμό. Οπως το θέτει ο Οτζιάνο: «Πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα στην προσοχή και τη φήμη. Κάποιοι επιλέγουν πάνω απ’ όλα τη φήμη — και τη στιγμή που προκύπτει έστω και το παραμικρό σκάνδαλο, όλα καταρρέουν».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News