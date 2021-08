«Ο Επστάιν δεν αυτοκτόνησε μέσα στο κελί του»

Δύο χρόνια πέρασαν από τον θάνατο του διαβόητου παιδεραστή Τζέφρι Επστάιν σε φυλακή του Μανχάταν στις 10 Αυγούστου 2019, ωστόσο πολλά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του παραμένουν ακόμη αναπάντητα. Φως στην υπόθεση επιχειρεί να ρίξει τώρα ένα καινούργιο βιβλίο στο οποίο διατυπώνεται η άποψη ότι ο Επστάιν δεν αυτοκτόνησε. Συγγραφέας του είναι η δημοσιογράφος της εφημερίδας Miami Herald Τζούλι Μπράουν, η οποία ερεύνησε και εντόπισε περί τα 80 θύματα του Επστάιν σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ όπου εκείνος διατηρούσε καταλύματα.

Η Μπράουν έστειλε τον Επστάιν στη φυλακή και είναι μία από τους λίγους ανθρώπους που γνωρίζουν όλη την υπόθεση του κυκλώματος παιδεραστών τους οποίους εξυπηρετούσε ο Επστάιν με αποστολές ανηλίκων λέει η Corriere della Sera, και το βιβλίο της αναφέρεται αναλυτικά στο θέμα. Ενα από τα κεφάλαιά του αφορά τον θάνατο του παιδεραστή μέσα στο κελί και τιτλοφορείται «Δεν αυτοκτόνησε».

Εκμεταλλευόμενος τις επιχειρηματικές και πολιτικές διασυνδέσεις του, χρησιμοποιώντας τους ισχυρούς φίλους του, αλλά εφαρμόζοντας και μεθόδους απειλής και εκφοβισμού στα παιδιά, ο Επστάιν ξεγλιστρούσε από τον Νόμο. Συνελήφθη όμως στις 6 Ιουλίου 2019, σε ηλικία 66 ετών, χάρη στην ερευνητική δουλειά της Μπράουν. Ακολούθησαν η καταδίκη του, ο εγκλεισμός του στη φυλακή και ο θάνατός του, ο οποίος όμως παρουσιάστηκε σαν αυτοκτονία. Οι αρμόδιες αρχές είχαν αποφανθεί ότι κρεμάστηκε με ένα σεντόνι.

Η Μπράουν παρουσιάζει τα δεδομένα, αρνείται την εκδοχή της αυτοκτονίας, ωστόσο αποστασιοποιείται από ακραίες θεωρίες συνωμοσίας που έχουν εξυφανθεί, ιδίως δεν ενστερνίζεται εκείνες που μυρίζουν πολιτική σπέκουλα, όπως εκείνη του Τραμπ που ήθελε τον Επστάιν θύμα εγκληματικής ενέργειας με σκοπό την προστασία του ζεύγους Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον. Πάντως επιτίθεται στις αρχές, και με παράθεση στοιχείων. Στο βιβλίο της γράφει τα παρακάτω.

«Οι αρμόδιοι δεν δημοσιοποίησαν ποτέ τα στοιχεία τα οποία ισχυρίζονται ότι έχουν. Ο αδελφός του, ο Μαρκ Επστάιν, αλλά και ο ιατροδικαστής της οικογενείας ο οποίος διενήργησε και αυτός νεκροτομή, δεν πιστεύουν στην εκδοχή της αυτοκτονίας. Αρκετά είναι τα ύποπτα πράγματα που συνέβησαν. Το πτώμα αφαιρέθηκε αμέσως, αν και όλοι ξέρουν ότι σε τόπο εγκλήματος δεν πλησιάζει κανείς προτού ερευνηθεί από τη Σήμανση το σημείο.

I’m proud to share the cover of my book PERVERSION OF JUSTICE: The Jeffrey Epstein Story, a first-hand account and up-close look at what it took for me to expose Epstein and his crimes. Preorder a copy today from @bnbooks https://t.co/zqHDeDnrIm

— julie k. brown (@jkbjournalist) March 24, 2021