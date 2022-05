Ο εντυπωσιακός Μπόρις Τζόνσον του Κένεθ Μπράνα

Σε Μπόρις Τζόνσον μεταμορφώθηκε ο Κένεθ Μπράνα για τις ανάγκες της νέας βρετανικής μίνι σειράς «This is England» (Αυτή είναι η Αγγλία), που θα κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2022.

Οπως φαίνεται από τις πρώτες φωτογραφίες και το τρέιλερ που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η μεταμόρφωση του 61χρονου οσκαρικού ηθοποιού είναι εντυπωσιακή.

Η σειρά παρουσιάζει τους πρώτους μήνες της πρωθυπουργίας του Τζόνσον, όταν αυτό που κυριαρχούσε στις ειδήσεις ήταν η αποτυχημένη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνησή του.

Οπως επισημαίνει πάντως η Telegraph, η σειρά δεν καταπιάνεται με το περιβόητο partygate, το σκάνδαλο με τα πάρτι τα οποία γίνονταν στην Ντάουνινγκ Στριτ, στη διάρκεια του lockdown και σε μερικά από τα οποία παραβρέθηκε ο ίδιος ο Τζόνσον. Ο λόγος είναι ότι η σειρά γυρίστηκε πριν βγει στη φόρα το σκάνδαλο και ξεκινήσει η έρευνα της Σκότλαντ Γιαρντ.

Η σειρά, την οποία έχει σκηνοθετήσει ο καταξιωμένος Μάικλ Γουίντερμποτομ, «μεταφέρει τους τηλεθεατές μέσα στους διαδρόμους της εξουσίας, καθώς ο Τζόνσον παλεύει με την Covid-19, το Brexit και μία αμφιλεγόμενη προσωπική και πολιτική ζωή», αναφέρει η ανακοίνωση του Sky TV, όπου θα προβληθεί.

Εκτός από τα συμβαίνοντα στην Ντάουνινγκ Στριτ, «η δράση μεταφέρεται σε νοσοκομεία, οίκους ευγηρίας και επιστημονικά εργαστήρια, καθώς το υγειονομικό προσωπικό και οι επιστήμονες μάχονται ηρωικά για να καταπολεμήσουν τον κορονοϊό, αλλά και σε συνηθισμένους ανθρώπους, οι ζωές των οποίων ανατρέπονται».

Στο πρώτο μίνι τρέιλερ, ακούγεται στην αρχή η φωνή του Μπράνα ως Τζόνσον, να λέει: «Μία νέα αυγή ανατέλλει, το 2020 θα είναι η χρονιά της ευημερίας».

Ο τόνος αλλάζει καθώς ο Τζόνσον λέει: «Αυτός ο ιός Covid, πρέπει να έχουμε το νου μας». Ακολουθεί ένα μοντάζ από εικόνες από την πρωθυπουργική κατοικία, καθώς η πανδημία χειροτερεύει και μία φωνή λέει: «500.000 θάνατοι, το χειρότερο σενάριο».

Στη συνέχεια ακούγονται οι γνωστές παραινέσεις, «πλύνετε τα χέρια σας» και «μείνετε σπίτι», ενώ βλέπουμε στιγμιότυπα από τις συνεντεύξεις Τύπου του Τζόνσον, ο οποίος σε άλλη σκηνή λέει αγανακτισμένος: «Δεν είναι δουλειά κάποιου να με προειδοποιεί;».

Το τρέιλερ κλείνει με έναν δημοσιογράφο να ανακοινώνει στο ραδιόφωνο: «Η Βρετανία ξεπέρασε την Ιταλία έχοντας τους περισσότερους νεκρούς στον κόσμο».

Στον ρόλο της Κάρι Σίμοντς, που τότε ήταν η μνηστή του βρετανού πρωθυπουργού, εμφανίζεται η Οφίλια Λόβιμποντ, ενώ ο Αντριου Μπιούκαν παίζει τον τότε υπουργό Υγείας, Ματ Χάνκοκ, ο οποίος παραιτήθηκε όταν κυκλοφόρησε βίντεο που τον έδειχνε να φιλιέται στο γραφείο του με μία βοηθό του, παραβαίνοντας τους κανόνες περί κοινωνικής αποστασιοποίησης, που ίσχυαν εκείνη την περίοδο.

#ThisEngland, based on Boris Johnson’s tumultuous first months as UK Prime Minister starring BAFTA and Academy Award-winner Kenneth Branagh. #UnmissableSky pic.twitter.com/h6rNkyvcjd

— Sky TV (@skytv) May 18, 2022