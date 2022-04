Τζόνσον για το party-gate: «Καταλαβαίνω πόσο θυμωμένος είναι ο λαός»

Ηταν μια δύσκολη στιγμή για τον Μπόρις Τζόνσον -που κάτι έχει και τις τραβάει πάνω του. Μόλις τελείωσε, όπως είπε ο ίδιος, από την τηλεδιάσκεψη που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και άλλους παγκόσμιους ηγέτες για το Ουκρανικό, έφυγε από την Ντάουνινγκ Στριτ και μετέβη στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου βουλευτές της αντιπολίτευσης αλλά και του δικού του κόμματος, των Τόρις, τον περίμεναν με άγριες διαθέσεις:

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας εισήλθε στο εμβληματικό αυτό κτίριο ως παραβάτης του νόμου και έπρεπε να εξηγηθεί, όχι μόνο γιατί παραβίασε το lockdown της πανδημίας συμμετέχοντας σε διάφορα σουαρέ στην Ντάουνινγκ Στριτ —η βρετανική αστυνομία του επέβαλε πρόστιμο 50 στερλινών— αλλά και γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα επέμενε και διαβεβαίωνε τους βουλευτές ότι δεν είχε συμβεί τίποτε το μεμπτό. Η κατηγορία ότι παραπλάνησε το κοινοβούλιο ήταν πιο βαριά και από το ίδιο το παράπτωμα και ήταν στα χείλη των Εργατικών και όχι μόνο.

Στην απολογία του, ο Μπόρις Τζόνσον επαναλάμβανε συνεχώς ότι ζητάει συγγνώμη για την παραβίαση των κανονισμών του lockdown και υποστήριξε ότι μετά από αυτό έχει συμβεί νιώθει ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στους Βρετανούς, γι’ αυτό και στόχος του είναι να τηρήσει όσα έχει υποσχεθεί και οφείλει να κάνει για τον λαό του.

«Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είναι θυμωμένος και απογοητευμένος, αλλά τώρα αισθάνομαι ακόμη πιο υπεύθυνος απέναντί του», είπε απολογούμενος. Είπε, επίσης, ότι ο λαός έχει δίκιο να περιμένει περισσότερα από τον πρωθυπουργό του και θέλει να τον διαβεβαιώσει ότι το καταλαβαίνει απόλυτα, επισημαίνοντας, μάλιστα, ότι μόλις έλαβε το πρόστιμο για την παράβαση του lockdown το πλήρωσε αμέσως.

«Αν και δεν το χρησιμοποιώ ως δικαιολογία», δήλωσε, «η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα, δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι μία συγκέντρωση στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου, λίγο πριν από μια ζωτικής σημασίας συνάντηση για τη στρατηγική του Covid ήταν παραβίαση των κανόνων». Και συνέχισε να ζητάει συγγνώμη, κάνοντας σαφές ότι σέβεται το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας.

Ακολούθως αναφέρθηκε στην Ουκρανία —«οι φίλοι μας οι Ουκρανοί μάχονται για τη ζωή του έθνους τους», «ο Πούτιν αλαζονικά νόμιζε ότι θα καταλάβει το Κίεβο» κλπ.

Αλλά δεν γλίτωσε την κριτική. Ο σερ Κιρ Στάρμερ, ηγέτης των Εργατικών, έκανε λόγο για μια απρόθυμη συγγνώμη από πλευράς πρωθυπουργού, τον οποίο περιέγραψε ως «άτιμο». Είπε ότι οι πολίτες δεν πιστεύουν ούτε λέξη απ’ όσα τους λέει ο πρωθυπουργός τους και κάλεσε τους βουλευτές των Συντηρητικών να απομακρύνουν τον Τζόνσον από την πρωθυπουργία προκειμένου να επιστρέψει η ακεραιότητα στην πολιτική της χώρας.

Sir Keir Starmer urges the Conservatives to 'remove the PM from office in order to bring integrity back into our politics'.

He says the PM's 'half-hearted apology will never be enough for people who sacrificed everything to follow the rules'.

Latest: https://t.co/3R7Im7Cnx2 pic.twitter.com/yos3JZNfKK

— Sky News (@SkyNews) April 19, 2022