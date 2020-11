Ο ελληνοαμερικανός δικαστής που «αφόπλισε» τον Τραμπ

«Οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές είναι η ψυχή της δημοκρατίας μας. Οι κατηγορίες περί νοθείας είναι σοβαρές, ωστόσο το να καταγγέλλουμε καλπονοθεία δεν σημαίνει ότι όντως αυτή έχει γίνει. Οι κατηγορίες απαιτούν συγκεκριμένες αιτιάσεις και, κατόπιν, αποδεικτικά στοιχεία. Εδώ ούτε το ένα έχουμε ούτε το άλλο».

Μέσα σε μερικές αράδες ο Στέφανος Μπίμπας, ελληνοαμερικανός δικαστής του πολιτειακού Εφετείου, αφόπλισε τη νομική ομάδα του Τραμπ από κάθε επιχείρημα υπέρ της αμφισβήτησης του εκλογικού αποτελέσματος στην Πενσιλβάνια.

Πρόκειται για τον δικαστή που την περασμένη Παρασκευή συνέταξε τη δικαστική απόφαση με την οποία εξανεμίζονται οι φρούδες ελπίδες και τερματίζονται οι αναθεωρητικές προσπάθειες του ηττημένου των προεδρικών εκλογών.

Ο Μπίμπας διετέλεσε καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, στην έδρα της Εγκληματολογίας, ενώ όπως μάς πληροφορεί ένα τιτίβισμα της δημοσιογράφου του CNN Κάιτλαν Κόλινς τη θέση του στο συγκεκριμένο δικαστήριο τη χρωστάει στον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, αφού αυτός τον διόρισε εκεί!

The court’s opinion was written by Judge Stephanos Bibas, who was appointed by Trump. “Charges of unfairness are serious. But calling an election unfair does not make it so. Charges require specific allegations and then proof. We have neither here.” https://t.co/QiI7z9oKv8

Ο Τραμπ είχε προσφύγει στο συγκεκριμένο δικαστήριο για να μπλοκάρει την πιστοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος της Πολιτείας και, κατά συνέπεια, τη συγκρότηση του Κολεγίου των Εκλεκτόρων.

Τώρα, το νομικό επιτελείο του Τραμπ προσανατολίζεται σε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δηλώσεις της Τζένα Ελις, νομικής συμβούλου του Τραμπ. «Ενεργοποίηση στο SCOTUS!» έγραψε η Ελις στο Twitter, χρησιμοποιώντας ένα αρκτικόλεξο για το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

.@RudyGiuliani and me on Third Circuit’s opinion:

The activist judicial machinery in Pennsylvania continues to cover up the allegations of massive fraud.

We are very thankful to have had the opportunity to present proof and the facts to the PA state legislature.

On to SCOTUS!

— Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) November 27, 2020