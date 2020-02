Ο Μπεν Αφλεκ εξομολογείται: οι ενοχές μου, η ντροπή και το αλκοόλ

Ο Μπρουκς Μπαρνς προειδοποιεί τους αναγνώστες των New York Times ότι η συνέντευξή του με τον Μπεν Αφλεκ δεν είναι ακόμη ένα από εκείνα τα βιογραφικά άρθρα για διασημότητες που περιέχουν «ένα κουταλάκι του γλυκού νέες πληροφορίες για να αρωματίσουν ένα βαρέλι με αρχαίες ιστορίες». Και σημειώνει ότι οι δυο τους δεν είναι φιλαράκια. Ο ηθοποιός αποκαλύπτει στον Μπαρνς την πιο ακατέργαστη και ευάλωτη πλευρά του, μιλώντας εκτενώς για πρώτη φορά για το πώς είναι να είναι «καθαρός» (και πάλι) και για τις προσπάθειές του να επαναδρομολογήσει την καριέρα του, αλλιώς αυτή τη φορά.

Ο βραβευμένος με Οσκαρ Σεναρίου για το «Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ» και βραβευμένος παραγωγός και σκηνοθέτης του θρίλερ «Επιχείρηση: Argo» –βραβευμένου με Οσκαρ καλύτερης ταινίας, αλλά όχι σκηνοθεσίας, δύο Χρυσές Σφαίρες και τρία BAFTA– και εξαίρετος ηθοποιός, και, ναι, επίσης αλκοολικός, διαζευγμένος και περήφανος κάτοχος ενός μυθικού τατουάζ στην πλάτη του, κάνει φέτος ένα θριαμβευτικό come back με τέσσερις νέες ταινίες.

Μετά τη δήλωσή του ότι εγκαταλείπει οριστικά τον ρόλο του του σκοτεινού ιππότη –πρωταγωνιστούσε στα «Batman v. Superman: Dawn of Justice», «Suicide Squad» και «Justice League»– ο Μπεν Αφλεκ επιστρέφει στις 6 Μαρτίου με τον «Δρόμο της Επιστροφής» («The Way Back»), μια δραματική αθλητική ταινία, στην οποία υποδύεται εν μέρει τον εαυτό του: Ο προπονητής του μπάσκετ Τζακ Κάνινγκχαμ βυθίζεται στο αλκοόλ και καταστρέφει γάμο και καριέρα, πριν πάρει τον δρόμο της αποτοξίνωσης.

«Οι εθισμένοι άνθρωποι, όπως εγώ, αισθάνονται αυτό το είδος της βασικής δυσφορίας από την οποία προσπαθούν συνεχώς να ξεφύγουν», δήλωσε στη συνέντευξή του στους New York Times, «Προσπαθείς να νιώσεις καλύτερα τρώγοντας, πίνοντας, κάνοντας σεξ, με τον τζόγο, τα ψώνια ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά έτσι χειροτερεύει η ζωή σου. Στη συνέχεια, το κάνεις ακόμη πιο πολύ για να διώξεις τη δυσφορία. Και τότε αρχίζει ο πραγματικός πόνος. Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, που δεν μπορείς να τον σπάσεις. Αυτό τουλάχιστον συνέβη σε μένα», αποκαλύπτει.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο σταρ λέει ότι έπινε σχετικά κανονικά. Μετά, το 2015 και 2016, άρχισε να πίνει όλο και περισσότερο, καθώς ο γάμος του άρχισε να ξεφτίζει. Και φυσικά, το αλκοόλ του «δημιούργησε ακόμη περισσότερα οικογενειακά προβλήματα».

Ο γάμος του Μπεν Αφλεκ και της Τζένιφερ Γκάρνερ, με την οποία έχει τρία παιδιά, έληξε το 2018. Παραδέχεται ότι εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχή, αλλά έχει ξεπεράσει την ντροπή: «Η μεγαλύτερη στενοχώρια της ζωής μου είναι αυτό το διαζύγιο», λέει. «Η ντροπή είναι πραγματικά τοξική. Δεν υπάρχει θετικό υποπροϊόν της ντροπής. Απλά σιγοβράζει μαζί με ένα τοξικό, αποκρουστικό συναίσθημα χαμηλής αυτοεκτίμησης και απέχθειας για τον εαυτό σου»

Παίρνοντας μια βαθιά ανάσα, ο Μπεν Αφλεκ συνεχίζει τη συγκλονιστική εξομολόγησή του στους New York Times. «Δεν είναι ιδιαίτερα υγιές για μένα να “κολλήσω” στις αποτυχίες –τις υποτροπές– και να χτυπάω τον εαυτό μου», λέει, «Σίγουρα έκανα λάθη. Σίγουρα έκανα πράγματα για τα οποία ντρέπομαι και μετανιώνω. Αλλά πρέπει να σηκωθείς, να μάθεις από αυτά, να μάθεις κάτι περισσότερο, να προσπαθήσεις να προχωρήσεις».

Αρχικά ο τίτλος που δόθηκε στη νέα του ταινία («The Way Back») ήταν «The Has-Been». Αλλαξε, όμως, καθώς εξελισσόταν η ταινία και επικεντρωνόταν όλο και λιγότερο στο ταλέντο που είχε ο κεντρικός χαρακτήρας στο μπάσκετ όταν πήγαινε στο γυμνάσιο. Στο κάτω-κάτω, ποιος σταρ θα ήθελε να δει το όνομά του σε μια αφίσα πλάι σε λέξεις που λίγο-πολύ εννοούν ο «τελειωμένος»…

Ο 47χρονος ηθοποιός δούλεψε σαν τρελός για να ξαναφτιάξει την καριέρα του. Η σκληρή αλήθεια, όμως, είναι ότι δεν έχει καμιά εγγύηση για το αποτέλεσμα. Οι τελικοί κριτές του θα είναι οι θεατές, και ειδικά οι γυναίκες: Στην εποχή της πόλωσης και του Twitter, επιτρέπει άραγε η κοινωνία τη συγχώρεση για παραβάσεις; Για κάποιους, ο Αφλεκ εξακολουθεί να είναι ο τύπος που ράγισε την καρδιά της Γκάρνερ, και ο οποίος κατηγορήθηκε ότι άπλωσε το χέρι του στην παρουσιάστρια ενός talk show το 2013. «Συμπεριφέρθηκα ανάρμοστα», δήλωσε για το περιστατικό αυτό, το 2017, καθώς ξημέρωνε η εποχή του #MeToo, και ζήτησε «ειλικρινά συγγνώμη».

Το Χόλιγουντ έχει συγχωρήσει την αφέλεια του Αφλεκ, ο οποίος μόλις τελείωσε τα γυρίσματα άλλης μιας ταινίας: Το «Deep Water» είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ στο οποίο συμπρωταγωνιστεί με την Ανα ντε Αρμας και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον ερχόμενο Νοέμβριο. Ακόμη, θα τον δούμε πλάι στην Αν Χάθαγουεϊ και τον Γουίλεμ Νταφόε στο πολιτικό θρίλερ «The Last Thing He Wanted», που θα αρχίσει να προβάλλεται στο Netflix αυτό τον μήνα. Πρόκειται για ένα από τα πολλά υποσχόμενα projects της πλατφόρμας σε σκηνοθεσία της Ντι Ριζ, που βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Τζόαν Ντίντιον, με θέμα μια αληθινή ιστορία της δεκαετίας 1980, γνωστή ως «σκάνδαλο Ιράν – Κόντρα» που ξέσπασε στη δεύτερη θητεία του Ρίγκαν, με αφορμή μια κρυφή πώληση όπλων στην κυβέρνηση Χομεϊνί, και δημιούργησε τεταμένο κλίμα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Αφλεκ συνεργάστηκε επίσης με τη Νικόλ Χολοφσένερ («Can You Ever Forgive Me?») και τον Ματ Ντέιμον –με τον οποίο συμπρωταγωνιστεί επίσης– για το σενάριο της «Τελευταίας Μονομαχίας» («The Last Duel») του Ρίντλεϊ Σκοτ. Η ταινία, που έχει θέμα την τελευταία νόμιμη μονομαχία για λόγους τιμής τον 14ο αιώνα στη Γαλλία, θα αρχίσει να γυρίζεται αυτό τον μήνα και η Disney (20th Century) και σχεδιάζει να τη βγάλει στους κινηματογράφους τα ερχόμενα Χριστούγεννα. Να σημειωθεί ότι οι Αφλεκ και Ντέιμον είχαν ξανασυνεργαστεί το 1997 ως σεναριογράφοι και συμπρωταγωνιστές στην ταινία του Γκας Βαν Σαντ, μαζί με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς, «Ο ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ» («Good Will Hunting»).

Ο σταρ ανακοίνωσε επίσης ότι πιθανότατα δεν θα σκηνοθετήσει το «Witness for the Prosecution», δράμα που εκτυλίσσεται το 1957, όπως είχε ανακοινωθεί στο παρελθόν. Αντίθετα, θέλει να επιχειρήσει το επικό «King Leopold’s Ghost» («Το φάντασμα του βασιλιά Λεοπόλδου»), με θέμα την αποικιοκρατική λεηλασία της σημερινής Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, και παραγωγό τον Μάρτιν Σκορσέζε. Να σημειωθεί ότι ο Μπεν Αφλεκ είναι συνιδρυτής της ΜΚΟ Eastern Congo Initiative.

Η αλήθεια είναι ότι ο Αφλεκ έχει αποφύγει να μιλάει πολύ για τον αλκοολισμό του από τότε που ολοκλήρωσε μια θεραπεία αποτοξίνωσης το 2018 (για τρίτη φορά έγκλειστος, μετά τις πρώτες προσπάθειες που έκανε το 2001 και το 2017). Αλλά μετά την άφιξη του «Δρόμου της Επιστροφής» είναι κάτι που δεν μπορεί πια να αποφύγει.

Παραδέχτηκε ότι η πρώτη λέξη στους Ανώνυμους Αλκοολικούς δεν ισχύει γι’ αυτόν, σίγουρα όχι τουλάχιστον μετά την υποτροπή του το περασμένο φθινόπωρο, που εμφανίστηκε να παραπατάει μεθυσμένος (τον κατέγραψε σε βίντεο το κανάλι TMZ) λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση ότι είχε επιτύχει να είναι «καθαρός» για έναν ολόκληρο χρόνο.

«Η υποτροπή είναι ντροπιαστική, προφανώς», παραδέχεται, «Μακάρι να μην είχε συμβεί. Θα ήθελα πραγματικά να μην υπήρχε το βίντεο στο διαδίκτυο για να μην το δουν τα παιδιά μου. Η Τζεν κι εγώ κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να το αντιμετωπίσουμε και να είμαστε ειλικρινείς».

Μεγαλώνοντας στη Μασαχουσέτη, ο Αφλεκ έβλεπε τον πατέρα του μεθυσμένο σχεδόν καθημερινά: «Ο μπαμπάς μου ποτέ δεν ήταν πραγματικά “καθαρός” μέχρι που έγινα 19 χρονών», λέει διαλέγοντας πολύ προσεκτικά τις λέξεις του. Είναι η δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν όταν του ζητήθηκε να απαντήσει σε μια ερώτηση σχετικά με τη δίκη του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν και τις κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης.

Στην αρχή της καριέρας του ο Μπεν Αφλεκ είχε παίξει σε πολλές ταινίες του Γουάινσταϊν: «Δεν ξέρω αν έχω κάτι να προσθέσω ή να πω που πραγματικά δεν έχει ήδη ειπωθεί και μάλιστα καλύτερα από ανθρώπους που ήταν οι ίδιοι θύματά του ή έχουν επιζήσει από αυτά που έκανε», δήλωσε ο Αφλεκ. Πριν από τρία χρόνια εξάλλου είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να δωρίσει όλες τις μελλοντικές αμοιβές του από ταινίες του Γουάισταϊν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις κατά των σεξουαλικών επιθέσεων.

«Οσο μεγαλώνω, τόσο περισσότερο αναγνωρίζω ότι ο μπαμπάς μου έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε», λέει ο Αφλεκ, αποκαλύπτοντας επίσης ότι «Υπάρχει πολύς αλκοολισμός και ψυχική ασθένεια στην οικογένειά μου, κληρονομικότητα που είναι πολύ δυνατή και μερικές φορές δύσκολο να την αποτινάξεις».

Ο μικρότερος αδερφός του, ο 44χρονος Κέισι Αφλεκ, έχει επίσης μιλήσει στο Vanity Fair για τον εθισμό στο αλκοόλ και την αποχή του από αυτό, τόσο του αδελφού του όσο και του ίδιου. Η γιαγιά από τον πατέρα τους αυτοκτόνησε στα 46 της, το ίδιο και ένας θείος τους, ενώ μια άλλη θεία ήταν εξαρτημένη από την ηρωίνη.

«Μου πήρε πολύ χρόνο για να παραδεχτώ βαθιά μέσα μου, χωρίς να έχω την παραμικρή αμφιβολία, και να ομολογήσω ότι είμαι αλκοολικός», είπε ο Μπεν Αφλεκ, «Και το επόμενο ποτό δεν θα είναι διαφορετικό».

Ισως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτή την περίοδο πολλοί σταρ έχουν αρχίσει να μιλάνε ανοικτά για τις προσπάθειές τους να παραμείνουν «καθαροί», πράγμα που μειώνει το στίγμα του εθισμού και ίσως μπορεί να εμπνεύσει άτομα με προβλήματα εθισμού να ζητήσουν βοήθεια. Πρώτος και καλύτερος ο Μπραντ Πιτ, αλλά και η Τζέιμι Λι Κέρτις, που δήλωσε, στο Variety του Νοεμβρίου, «καθαρή» εδώ και 20 χρόνια, η Ντέμι Λοβάτο, ο Αντονι Χόπκινς, η Τζέσικα Σίμπσον, η Ντέμι Μουρ και, φυσικά, ο Ελτον Τζον, που στήριξε επίσης τον Εμινεμ, έχουν αποκαλύψει ανοικτά τις προσπάθειές τους σε πρόσφατες συνεντεύξεις τους.

Για τον Αφλεκ, πρότυπα στάθηκαν οι Μπράντλεϊ Κούπερ και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ., που τον στήριξαν, πράγμα για το οποίο τους ευγνωμονεί: «Νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που παραβλέπουν μερικές φορές οι άνθρωποι είναι το γεγονός ότι το πλαίσιο της αποτοξίνωσης εμπεριέχει συγκεκριμένες αξίες. Να είσαι ειλικρινής. Να είσαι υπεύθυνος. Να βοηθάς άλλους ανθρώπους. Να ζητάς συγγνώμη όταν κάνεις λάθος…».

Και αφού μιλάει για ειλικρίνεια, μήπως θα έπρεπε να έχει υπάρξει ειλικρινής και για το τατουάζ με τον τεράστιο αετό στην πλάτη του; Σε συνέντευξή του στο Extra είχε πει ότι ήταν «ψεύτικο» για τις ανάγκες μιας ταινίας. Παραδέχεται ότι ήταν λάθος του, κάποιος παπαράτσι, όμως, τον κατασκόπευε, και ένιωσε παραβιασμένος. «Αλλά έχετε δίκιο», λέει στον δημοσιογράφο των New York Times, «Θα μπορούσα να είχα πει “Δεν είναι δική σας δουλειά”» και παραδέχεται ότι ήθελε να κάνει πλάκα στο κανάλι Extra, που ανακατεύτηκε.

Και, ναι, το τατουάζ είναι αληθινό και μάλιστα όχι τόσο φανταχτερό από κοντά…