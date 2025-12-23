Λονδίνο: Συνελήφθη η Τούνμπεργκ βάσει του νόμου περί τρομοκρατίας

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε την Τρίτη στο Λονδίνο τη σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων.

Η οργάνωση Prisoners for Palestine (Φυλακισμένοι για την Παλαιστίνη), που εδρεύει στη Βρετανία, ανακοίνωσε ότι η Τούνμπεργκ συνελήφθη βάσει του νόμου περί τρομοκρατίας, επειδή κρατούσε πλακάτ που έγραφε «Υποστηρίζω τους κρατούμενους της Palestine Action. Είμαι αντίθετη στη γενοκτονία». Η βρετανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει την Palestine Action τρομοκρατική οργάνωση.

Εκπρόσωπος του Δήμου του Λονδίνου δήλωσε πως άλλοι δύο άνθρωποι συνελήφθησαν επειδή έριξαν κόκκινη μπογιά σε ένα κτίριο.

Ο εκπρόσωπος είπε πως μία 22χρονη γυναίκα βρέθηκε αργότερα στο σημείο και συνελήφθη επειδή κρατούσε πλακάτ που υποστήριζε απαγορευμένη οργάνωση.

Η οργάνωση Prisoners for Palestine, που υποστηρίζει κρατούμενους ακτιβιστές οι οποίοι πραγματοποιούν απεργία πείνας, δήλωσε πως το κτίριο τέθηκε στο στόχαστρο επειδή χρησιμοποιήθηκε από ασφαλιστική εταιρία η οποία, όπως είπε, παρείχε υπηρεσίες στον βρετανικό βραχίονα της ισραηλινής αμυντικής εταιρίας Elbit Systems.

Η ασφαλιστική εταιρία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Πέρυσι, η Τούνμπεργκ απηλλάγη από τις κατηγορίες για διατάραξη της δημόσιας τάξης στη Βρετανία, καθώς δικαστής έκρινε πως η αστυνομία δεν είχε το δικαίωμα να συλλάβει εκείνην και άλλους σε μια διαδήλωση στο Λονδίνο το 2023.

Η 22χρονη Σουηδή συνελήφθη μαζί με 478 ανθρώπους και απελάθηκε στο Ισραήλ τον Οκτώβριο μετά τη συμμετοχή της στον στολίσκο πλοίων, Global Sumud Flotilla, που προσπάθησε να φθάσει στη Γάζα μεταφέροντας προμήθειες, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του, για τους Παλαιστινίους του θύλακα.

