Σε βάρος του 35χρονου συλληφθέντος είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στις 14 Ιανουαρίου 2024
Συνελήφθη από το ελληνικό FBI ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του αρχιμαφιόζου «Εντικ»

Ο 35χρονος είχε καταδικαστεί ερήμην σε 35 χρόνια κάθειρξης, είχε καταφέρει όμως να μείνει εκτός φυλακής. Μεταξύ άλλων υποθέσεων, φέρεται να εμπλέκεται και στη δολοφονία Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο

Protagon Team Protagon Team 23 Δεκεμβρίου 2025, 15:03

Σε μία ακόμη ηχηρή επιτυχία του ελληνικού FBI (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) ανακοινώθηκε η σύλληψη ενός εκ των εκτελεστών που είχε στη δύναμή του ο αρχιμαφιόζος «Εντικ».

Ο 35χρονος συνελήφθη από στελέχη της ΔΑΟΕ στα Καλύβια και φέρεται πως ήταν το «δεξί χέρι» του διαβόητου «Εντικ».

Στην κατοχή του συλληφθέντος στο οποίο αποδίδεται εμπλοκή σε τουλάχιστον τρεις ανθρωποκτονίες -ανάμεσά τους και η εν ψυχρώ εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνι στον Νέο Κόσμο- βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα.

Ο 35χρονος είχε καταδικαστεί ερήμην σε 35 χρόνια κάθειρξης, κατάφερνε όμως να διαφεύγει της σύλληψης.

Οπως προαναφέρθηκε, ο συγκεκριμένος μαζί με άλλους δύο της συμμορίας του «Εντικ» φέρονται να βρίσκονται πίσω από τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στις 14 Ιανουαρίου του 2024 στον Νέο Κόσμο. Σε βάρος του 35χρονου είχε εκδοθεί μάλιστα ένταλμα σύλληψης για τη συγκεκριμένη ανθρωποκτονία.

