Συνελήφθη από το ελληνικό FBI ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του αρχιμαφιόζου «Εντικ»

Σε μία ακόμη ηχηρή επιτυχία του ελληνικού FBI (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) ανακοινώθηκε η σύλληψη ενός εκ των εκτελεστών που είχε στη δύναμή του ο αρχιμαφιόζος «Εντικ».

Ο 35χρονος συνελήφθη από στελέχη της ΔΑΟΕ στα Καλύβια και φέρεται πως ήταν το «δεξί χέρι» του διαβόητου «Εντικ».

Στην κατοχή του συλληφθέντος στο οποίο αποδίδεται εμπλοκή σε τουλάχιστον τρεις ανθρωποκτονίες -ανάμεσά τους και η εν ψυχρώ εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνι στον Νέο Κόσμο- βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα.

Ο 35χρονος είχε καταδικαστεί ερήμην σε 35 χρόνια κάθειρξης, κατάφερνε όμως να διαφεύγει της σύλληψης.

Οπως προαναφέρθηκε, ο συγκεκριμένος μαζί με άλλους δύο της συμμορίας του «Εντικ» φέρονται να βρίσκονται πίσω από τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στις 14 Ιανουαρίου του 2024 στον Νέο Κόσμο. Σε βάρος του 35χρονου είχε εκδοθεί μάλιστα ένταλμα σύλληψης για τη συγκεκριμένη ανθρωποκτονία.

