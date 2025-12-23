Υπόθεση Επσταϊν: Νέες αποκαλύψεις για τις πτήσεις του Τραμπ με το «αμαρτωλό» τζετ και νεαρές γυναίκες

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε 11.000 έγγραφα από τον φάκελο Επσταϊν, την Τρίτη, ως μέρος της δέσμευσης που έχει αναλάβει μετά από μεγάλη πίεση Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, καθώς και της βάσης των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα νέα αρχεία περιλαμβάνουν πολλές αναφορές στον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου ενός ισχυρισμού ανώτερου εισαγγελέα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρισκόταν σε μία πτήση τη δεκαετία του 90 με τον παιδεραστή τότε φίλο του και μια 20χρονη.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για το εάν η γυναίκα ήταν θύμα οποιουδήποτε εγκλήματος, ενώ το γεγονός ότι περιλαμβάνεται στα αρχεία, δεν υποδηλώνει κάποιο ποινικό αδίκημα, σημείωσε ο Guardian.

Υπάρχουν πολλές αναφορές στον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου ενός email που υποδηλώνει ότι ταξίδεψε με το ιδιωτικό τζετ του Eπσταϊν μαζί με γυναίκες που θα ήταν πιθανές μάρτυρες στην υπόθεση εναντίον της συνεργού του, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Το email -που εστάλη από τον εισαγγελέα της νότιας περιφέρειας της Νέας Υόρκης στις 7 Ιανουαρίου 2020- έχει θέμα «Αρχεία πτήσης Επσταϊν».

Στο μήνυμα αναφέρεται: «Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τα αρχεία πτήσεων που λάβαμε χθες, αντικατοπτρίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ταξίδεψε με το ιδιωτικό τζετ του Επσταϊν πολύ περισσότερες φορές από ό,τι έχει αναφερθεί προηγουμένως (ή από ό,τι γνωρίζαμε), συμπεριλαμβανομένης της περιόδου που θα αναμέναμε να απαγγείλουμε κατηγορίες στην υπόθεση Μάξγουελ.

»Συγκεκριμένα, αναφέρεται ως επιβάτης σε τουλάχιστον οκτώ πτήσεις μεταξύ 1993 και 1996, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τεσσάρων πτήσεων στις οποίες ήταν επίσης παρούσα η Μάξγουελ. Αναφέρεται ότι ταξίδεψε, μεταξύ άλλων και σε διάφορες χρονικές στιγμές, με τη Μάρλα Μέιπλς, την κόρη του, Τίφανι και τον γιο του, Ερικ.

»Σε μια πτήση το 1993, αυτός και ο Επσταϊν είναι οι μόνοι δύο επιβάτες που αναφέρονται. σε μια άλλη, οι μόνοι τρεις επιβάτες είναι ο Επσταϊν, ο Τραμπ και η τότε 20χρονη. (το όνομά της έχει διαγραφεί).

»Σε δύο άλλες πτήσεις, δύο από τους επιβάτες, αντίστοιχα, ήταν γυναίκες που θα ήταν πιθανές μάρτυρες στην υπόθεση Μάξγουελ».

Υπάρχουν επίσης πολυάριθμες αναφορές στη νέα παρτίδα αρχείων στον Αντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, παλαιότερα γνωστό ως πρίγκιπα Αντριου, ανέφερε ο Guardian.

