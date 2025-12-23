Προσωρινό προϋπολογισμό ψήφισαν οι γάλλοι βουλευτές

Στην ψήφιση ενός μεταβατικού προϋπολογισμού για το 2026, με βασικό στόχο να συνεχίσει να λειτουργεί το κράτος, προχώρησε η γαλλική εθνοσυνέλευση, καθώς τελικά οι βουλευτές δεν κατόρθωσαν να περάσουν όλο το «πακέτο» των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ο λεγόμενος «loi spéciale» («ειδικός νόμος»), ο οποίος χρησιμοποιήθηκε επίσης στο τέλος του περασμένου έτους, επιτρέπει στο κράτος να συνεχίσει να εισπράττει φόρους και να δανείζεται χρήματα παρά την απουσία πλήρους προϋπολογισμού. Ο νόμος ουσιαστικά μεταφέρει τα δημοσιονομικά σχέδια του 2025 στο νέο έτος .

Ο γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί αναγκάστηκε να προσφύγει στο έκτακτο αυτό μέτρο, αφού οι βουλευτές απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα δημοσιονομικά σχέδια, μεταθέτοντας τις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό στο νέο έτος και εντείνοντας τις αμφιβολίες για το πώς η κυβέρνηση θα περιορίσει το έλλειμμα.

Η κυβέρνηση προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι τα τμήματα των νομοσχεδίων για τα δημόσια οικονομικά που έχουν μέχρι στιγμής συμφωνηθεί θα μειώσουν το έλλειμμα μόλις στο 5,3% της οικονομικής παραγωγής το 2026, από 5,4% φέτος. Στα αρχικά του σχέδια, ο Λεκορνί είχε θέσει στόχο έλλειμμα 4,7%, αλλά έκτοτε δήλωσε ότι το ποσοστό θα πρέπει να διαμορφωθεί κάτω από το 5%.

Τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση από επενδυτές και οίκους αξιολόγησης, καθώς το έλλειμμά της συγκαταλέγεται στα υψηλότερα της ευρωζώνης.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Λεκορνί διαθέτει ελάχιστα περιθώρια ελιγμών σε ένα βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο, όπου οι μάχες για τον προϋπολογισμό έχουν οδηγήσει στην πτώση διαδοχικών κυβερνήσεων, από τότε που ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχασε τη σχετική πλειοψηφία σε μια ατυχώς προκηρυχθείσα πρόωρη εκλογική αναμέτρηση το 2024.

Σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο, ο Μακρόν δήλωσε αυτή την εβδομάδα στους υπουργούς ότι επιθυμεί την ψήφιση πλήρους προϋπολογισμού το συντομότερο δυνατό.

Καθώς ο χρόνος πιέζει για την επίτευξη ενός συμβιβασμού, ο Λεκορνί ενδέχεται να καταφύγει σε έναν συνταγματικό μηχανισμό που επιτρέπει στην κυβέρνηση να περάσει νομοθεσία από το κοινοβούλιο χωρίς ψηφοφορία — ένα βήμα που είχε προηγουμένως δεσμευτεί να αποφύγει. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε πάντως να επιτρέψει την έγκριση του προϋπολογισμού του 2026, εφόσον εξασφαλιστεί η σιωπηρή στήριξη των Σοσιαλιστών βουλευτών. Αν και η χρήση του μηχανισμού θα μπορούσε να προκαλέσει προτάσεις δυσπιστίας από την άκρα δεξιά ή την σκληρή αριστερά, τέτοιες προσπάθειες θα ήταν πιθανό να αποτύχουν χωρίς τη στήριξη των Σοσιαλιστών.

Η Εθνοσυνέλευση αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου τη συζήτηση για τον πλήρη προϋπολογισμό την εβδομάδα που ξεκινά στις 5 Ιανουαρίου.

