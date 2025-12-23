Η Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Κωνσταντοπούλου

Στη λήψη νομικών μέτρων εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου θα προχωρήσει η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, καθώς την κατηγορεί για καθημερινή διασπορά ψευδών ειδήσεων για την ίδια.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η κυρία Συρεγγέλα κατηγορεί την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι συνεχώς υποστηρίζει ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν συνεργάτιδα της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, κάτι το οποίο έχει διαψευσθεί επανειλημμένα.

Μάλιστα όπως υποστηρίζει στην ανακοίνωση η κυρία Συρεγγέλα, η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς ο δικηγόρος της «ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου».

Στην ανακοίνωση της κυρίας Συρεγγέλα αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά.

Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Έχω κατ’ επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Πάρα ταύτα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες.

Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου».

