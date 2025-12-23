«Ο Αϊ-Βασίλης στον πόλεμο» – Τι κάνουν οι στρατιώτες του ΝΑΤΟ στο Ροβανιέμι

Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, ποιος δεν θα ήθελε να βρίσκεται στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας, εκεί όπου οι επισκέπτες απολαμβάνουν ζεστά ροφήματα σε μικρά ξύλινα σπιτάκια, βόλτες με έλκηθρα σε ένα κατάλευκο τοπίο και, φυσικά, βόλτες σε ένα εορταστικό σκηνικό απόλυτης ηρεμίας;

Μήπως όμως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς τόσο ειδυλλιακά και γαλήνια; Μήπως τα απόνερα του πολέμου της Ουκρανίας έχουν φτάσει ακόμα και στην απομακρυσμένη περιοχή της Λαπωνίας;

Οπως γράφει ο Guardian, τη φετινή εορταστική περίοδο, πέρα από τις εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες από ολόκληρο τον κόσμο που αναζητούν τον Αη Βασίλη, η χιονισμένη πρωτεύουσα της Λαπωνίας προσελκύει ολοένα και περισσότερους διεθνείς στρατιωτικούς επισκέπτες.

Τις τελευταίες εβδομάδες χιλιάδες στρατιώτες του ΝΑΤΟ έχουν περάσει από το Ροβανιέμι για ασκήσεις στην περιοχή Ροβαγιάρβι, τη μεγαλύτερη στρατιωτική περιοχή ασκήσεων στη Δυτική Ευρώπη, όπου προετοιμάζονται για μια πιθανή επίθεση από τη Ρωσία.

Η Ροβαγιάρβι βρίσκεται περίπου 55 μίλια από τα ρωσικά σύνορα. Παράλληλα, το Ροβανιέμι αναμένεται σύντομα να αποτελέσει βασική βάση για τις Forward Land Forces (FLF) της Φινλανδίας, το νατοϊκό τάγμα υπό σουηδική ηγεσία που έχει στόχο να λειτουργήσει ως αποτρεπτική δύναμη στα ανατολικά σύνορα.

Οπως είναι φυσικό, η ξαφνική παρουσία τόσων στρατιωτών δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τους τουρίστες του Ροβανιέμι. Η Ντόνα Κόιλ και η κόρη της Λάιλα, τουρίστριες από τη Σκωτία, έμειναν έκπληκτες όταν άκουσαν στρατιωτικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια ενός σαφάρι με ταράνδους, δηλώνοντας πως δεν γνώριζαν τίποτα για τις επιχειρήσεις που λάμβαναν χώρα.

H Χάνα Σλίκερ από τη Στουτγκάρδη σημείωσε ότι δεν είναι δυνατό να ξεφύγει κανείς από την πραγματικότητα του πολέμου στην Ευρώπη, ακόμη και στην πόλη του Αη Βασίλη, καθώς το πρωί της ίδιας ημέρας παρατήρησε στρατιωτικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια περιήγησης με ταράνδους.

Στο Santa Park, το «σπίτι-σπηλιά του Αη Βασίλη», που είναι κτισμένο μέσα σε έναν μεγάλο λόφο, είναι δύσκολο να αγνοήσει κανείς ότι ταυτόχρονα λειτουργεί και ως καταφύγιο για τους κατοίκους της πόλης. Η Χάνα παραδέχθηκε ότι η εγγύτητα στη Ρωσία προκαλεί φόβο, αλλά το γεγονός ότι ο χώρος λειτουργεί και ως καταφύγιο τής προσφέρει μια κάποια αίσθηση ασφάλειας.

Σε περίπτωση ρωσικής εισβολής στην Ευρώπη, τα σχεδόν 900 μιλίων σύνορα Φινλανδίας-Ρωσίας, εκ των οποίων τα 235 βρίσκονται στη Λαπωνία, θεωρούνται πιθανή διαδρομή επίθεσης. Ο φινλανδικός στρατός έχει ήδη προειδοποιήσει ότι μόλις τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ρωσία σκοπεύει να μεταφέρει περισσότερα στρατεύματα στα σύνορα με τη Φινλανδία, ενισχύοντας την παρουσία και τις υποδομές της ώστε να αποτελέσει «πιο ισχυρή δύναμη».

Η Φινλανδία, λόγω της γεωγραφίας και της ιστορίας της με τη Ρωσία, προετοιμάζεται διαχρονικά για το ενδεχόμενο πολέμου. Τον τελευταίο καιρό όμως η ετοιμότητα έχει ενισχυθεί. Την περασμένη εβδομάδα, ενώ το θεματικό πάρκο Santa Claus Village ήταν γεμάτο μικρούς και μεγάλους που ανυπομονούσαν να συναντήσουν τον Αη Βασίλη, σε μικρή απόσταση, περίπου 1.000 στρατιώτες από Σουηδία, Φινλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχαν στην άσκηση Lapland Steel 25, η οποία έγινε αμέσως μετά την άσκηση Northern Strike 225, όπου συμμετείχαν πάνω από 2.000 φινλανδοί και πολωνοί στρατιώτες.

Στο πλαίσιο της Lapland Steel 25, όπου δόθηκε πρόσβαση στην εφημερίδα Guardian, φινλανδοί κληρωτοί και στρατιώτες, μαζί με σουηδούς συναδέλφους τους, χειρίζονταν τανκς, έκαναν σκι αντοχής και επιχειρούσαν με ελικόπτερα μέσα σε δάση πεύκων και με χιόνι μέχρι το γόνατο, σε σενάρια εικονικής μάχης.

Η Αλβα Στόρμαρκ, 19 ετών, στρατιώτης από τη Σουηδία και οδηγός τανκ, δήλωσε πως «προετοιμάζονται για τα χειρότερα». Παρότι η ένταξη στον σουηδικό στρατό πριν από περίπου ενάμισι χρόνο ήταν δύσκολη απόφαση λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης, η ίδια παραμένει αφοσιωμένη στην αποστολή της, να υπερασπιστεί τη Σουηδία.

Περισσότερο από το ένα τέταρτο των φινλανδικών συνόρων με τη Ρωσία, τα οποία παραμένουν κλειστά εδώ και δύο χρόνια λόγω των αυξανόμενων εντάσεων, βρίσκεται στη Λαπωνία, μια αραιοκατοικημένη περιοχή που φιλοξενεί μόλις το 3% του φινλανδικού πληθυσμού. Ο διοικητής της Ταξιαρχίας Γιάεγκερ, συνταγματάρχης Μάρκο Κιβελά, υπογράμμισε ότι λόγω της εγγύτητας με τη Ρωσία και τη χερσόνησο Κόλα, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση πυρηνικών όπλων στον κόσμο, η περιοχή έχει τεράστια στρατηγική σημασία.

Επισήμανε ακόμη ότι η Ρωσία «αλλάζει τη στάση της» στη χερσόνησο Κόλα και κατά μήκος των συνόρων, οργανώνει νέες μεραρχίες και νέο σώμα στρατού, ώστε να επανεξοπλίσει και να ενισχύσει τις δυνάμεις της στα σύνορα με τη Φινλανδία μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Το σύνθημα της Ταξιαρχίας Γιάεγκερ, που ειδικεύεται σε εκπαίδευση σε αρκτικές συνθήκες και επίγεια αντιαεροπορική άμυνα, είναι «pohjoinen pitää» – «ο Βορράς αντέχει». Ο Κιβελά χαρακτήρισε την παρούσα κατάσταση «νέο ψυχρό πόλεμο», επισημαίνοντας ότι η τήξη των πάγων κάνει τα φυσικά αποθέματα της Αρκτικής ευκολότερα προσβάσιμα, γεγονός που καθιστά την περιοχή ολοένα και πιο σημαντική.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία ενισχύει τη στρατιωτική δομή της στην Αρκτική, τόσο για την προστασία της στρατηγικής ισχύος της ως πυρηνικής δύναμης όσο και για την προστασία των οικονομικών πόρων που αναδύονται, ακολουθώντας πρακτικές του Ψυχρού Πολέμου.

Την περασμένη εβδομάδα, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων Σουηδίας, Φινλανδίας και Νορβηγίας συναντήθηκαν στο Ροβανιέμι για να συζητήσουν τα σχέδια δημιουργίας της φινλανδικής FLF, για την οποία η πόλη θα λειτουργεί ως βάση. Σύμφωνα με τον σουηδό ταξίαρχο και διοικητή της 1ης Μεραρχίας, Μίκαελ Κάρλεν, τα τάγματα των FLF θα προέρχονται από την περιοχή Μπόντεν της Νορίμποτεν, πέρα από τα σουηδικά σύνορα.

Η FLF Φινλανδίας θα αποτελέσει, όπως εξήγησε, «σημαντικό στοιχείο ενίσχυσης του ανατολικού μετώπου» του ΝΑΤΟ, καθώς η περιοχή χαρακτηρίζεται από δύσβατο έδαφος, ελάχιστους δρόμους, περιορισμένη υποδομή και σκληρές συνθήκες, ειδικά τον χειμώνα.

Οι διεθνείς στρατιωτικές ασκήσεις, πρόσθεσε, στοχεύουν να «αναδείξουν την ικανότητά μας και την αποτρεπτική μας δύναμη», υπογραμμίζοντας ότι η βία με τη Ρωσία πρέπει να αποφευχθεί με την επίδειξη της ετοιμότητας και της ισχύος των νατοϊκών δυνάμεων. Σε κοινή τους δήλωση την 1η Δεκεμβρίου οι πρωθυπουργοί Φινλανδίας και Σουηδίας, Πέτερι Ορπο και Ουλφ Κρίστερσον, τόνισαν ότι σχεδιάζουν «να εμβαθύνουν τη διμερή συνεργασία» τους, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας και της πολιτικής ετοιμότητας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News